‘Game of Thrones’ arruinó a casi todos los personajes

Precaución: spoilers a continuación.

Durante los últimos minutos de la vida de Cersei, hay un momento en el que resume a la perfección este episodio:

Videos by VICE

“No de esta forma.”

¿Qué puedo decir sobre el quinto episodio de la temporada ocho, “The Bells”, que no sea una extensa crítica sobre los personajes? A los espectadores se les prometió esencialmente un episodio de 80 minutos que finalmente acercaría a Daenerys al Trono de Hierro. Pero los primeros 30 minutos fueron una secuencia lenta sobre el precio de la traición que llevó a la ejecución, por fuego de dragón, de Lord Varys. Esos minutos también hicieron mella en el romance (ahora incestuoso) entre Daenerys y Jon Snow. Y más tarde, Tyrion liberó a su hermano cautivo, Jaime, y le sugirió que buscara a Cersei y escaparan hacia una nueva vida, como si no fuera el plan más tonto que hayamos oído de la Mano de la Reina.

Y luego tuvimos a la Reina Loca Daenerys, incinerando King’s Landing hasta las cenizas —incluyendo niños— junto con una serie de muertes anti-climáticas que hacen que la derrota del Night King parezca una tragedia shakesperiana. Fue una secuencia sorprendente, brillantemente filmada, perturbadora, bien actuada… y terriblemente escrita.

A lo largo de los años, los fans de Game of Thrones se han acostumbrado a una serie que muestra las virtudes de un personaje sacando lo peor de los otros personajes. Ha pasado casi una década desde la muerte de Ned Stark. Pero hasta la temporada siete, esas decisiones a menudo se justificaban con arcos de personaje que eran coherentes y seguían una lógica interna. Estaba bien si a Ned le cortaban la cabeza, porque era un noble tonto, que esperaba que la ley salvara el día. Robb Stark fue asesinado porque era un romántico (y también porque esperaba que la ley salvara el día). Cersei era una gran villana porque entendíamos por qué actuaba de esa manera, incluso el niño que mató a Jon Snow tuvo varios episodios dedicados a su razonamiento y eventual traición.

Aunque tengo mucho que decir sobre lo decepcionante que ha sido esta temporada, Game of Thrones ha tomado decisiones sobre sus personajes que son simplemente imperdonables.

Daenerys Targaryen

Finalmente arruinaron a Daenerys. Daenerys Targaryen llegó a su forma final cuando ignoró el consejo de no usar armas de destrucción masiva —como un dragón— en los inocentes de King’s Landing. A pesar de una victoria obvia sobre los Lannister, Dany oye las campanas de la rendición, y en lugar de ofrecer misericordia, enloquece e incinera todo a su paso; niños incluidos. Había indicios de que Dany se estaba volviendo demasiado obsesiva con el trono y tenía algunas de las características de su padre, el Rey Loco, pero este giro de tuerca trajo consigo consecuencias.

Daenerys como la Reina Loca no es creíble.



Piensen en el pasado cuando apoyar a Daenerys era lo más fácil de la serie. Ella era la benevolente pero determinada “Rompedora de Cadenas”, que podía negociar la paz con bárbaros y esclavos por igual. La llamábamos “Dany” y su talento para carbonizar esclavistas y enemigos nos brindaba satisfacción. A partir del primer episodio, la serie nos hizo presenciar sus pruebas: provocar el nacimiento de los dragones, liberar ciudades, salvar al imbécil de Jon Snow y ayudar a derrotar al Night King. ¿Pero ahora debemos creer que la aclamada protagonista es ahora el villano más irracional de la serie?

Durante siete temporadas, la serie nos ha vendido la idea de la aptitud de Dany para la justicia; una reina interesada en la igualdad, cuyo único requisito es la lealtad: dobla la rodilla y no tendremos problemas, diría ella. Por supuesto, la paradoja llega con el constante recordatorio de que la sangre Targaryen es susceptible a la enfermedad mental, como dice Varys: “Cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda”. Uno esperaría que ya hubieran sentado las bases para esta transición —la serie hizo un pequeño intento de mostrarla como una mujer cada vez más aislada— pero nos pide que ignoremos casi todo lo que sabemos sobre este personaje. De repente, debido a que nuestra reina está solitaria y la han traicionado una vez más, está de acuerdo en quemar a miles de inocentes. ¿Como si el sonido de los gritos y el llanto no la hicieran detenerse? Por favor.

Este arco podría haber funcionado si las semillas de esta decisión hubieran sido sembradas y cultivadas con antelación. Tal vez si termina los libros, George RR Martin podrá mostrar el descenso de Daenerys a la locura de una manera que muestre la tragedia y qué le sucede a una persona consumida por su deseo de poder. Pero la serie no le hizo justicia a Daenerys.

Jon Snow

Gracias a que Jon abrió su noble boca en The Last of the Starks la semana pasada, su identidad de Targaryen se convirtió en la comidilla de la ciudad, lo que resultó en la ejecución de uno de los personajes más intrigantes de Game of Thrones, Varys. Hasta que Jon es testigo de la masacre provocada por Daenerys, no presta atención a las señales de que Daenerys se está convirtiendo en en la señora local del dragón. “Ella es mi reina”, dice una y otra vez. La serie nos dice que él es la mejor opción para el Trono de Hierro, ¿pero se supone que debemos confiar en un hombre ingenuo que ni siquiera sabe si su amante / tía es la villana?

Jon Snow sigue sin hacer nada.

Ya lo sabemos; Jon es la encarnación de todo lo que es noble, valiente y bueno. Quiero decir que su valor, humildad y honestidad lo hacen mejor que todos nosotros. Pero su arco, como el de Ned, tiene el hábito de hacerlo cometer estupideces.



Es un hombre que posee los ingredientes de un héroe clásico, las mismas características que hacen que las personas mueran en Game of Thrones. Ya murió una vez y sin embargo, recordamos constantemente que él es el mejor candidato a gobernar, incluso mejor que Dany, si tomamos en cuenta sus reciente incineración de King’s Landing. Esto es ignorar el hecho de que Jon falla como si fuera un deporte, pasando de un escenario a otro, hasta que una mujer (Arya, Daenerys, Sansa, Ygritte o Melisandre) le salva el trasero. ¿Cuál ha sido el beneficio de que sea un superhombre? No mató al Night King. No derrotó a Cersei. No ha ganado una sola guerra gracias a su planificación militar.

Cersei Lannister

En los momentos finales, Cersei es despojada de todo su narcisismo mientras se derrumba. King’s Landing comienza a caer bajo las llamas de Daenerys. Ya no es la mujer calculadora y con el corazón de hierro que conocíamos hasta los momentos finales de The Bells. En cambio, con susto en su voz, dice: “No quiero morir, no de esta manera”. Jaime abraza a su hermana por última vez cuando un techo se derrumba sobre ambos.

Cersei murió de una manera poco apropiada para ella.

Es difícil de creer para un personaje que es consistentemente el jugador más engañoso e inteligente de la serie. La rápida destrucción del Night King sugería un encuentro con “un jefe final”. En cambio, obtuvimos una continuación de las últimas dos temporadas de Cersei, un personaje que no ha hecho nada importante, y que sacrificó su dignidad con un personaje ridículo como Euron Greyjoy. No hay nada complejo sobre una mujer asustada que llora en los brazos de su hermano-amante. Se quedó sin un plan B gracias al daño colateral. Lo único que faltó fue música de Celine Dion como la cereza de un pastel cursi y anti-climático.

Jaime Lannister

Como es tradición para Jaime, Daenerys lo atrapa cuando va camino a ver a su hermana Cersei. Tyrion lo rescata y tienen un momento bastante enternecedor entre hermanos. Lucha contra Euron, lo vence y cojea de regreso a Cersei mientras intentan escapar por los túneles subterráneos para comenzar una nueva vida. Obviamente, esto no sucede, y ambos mueren bajo un techo que se colapsa.

Jamie sigue enfermo de amor.

Lo único que se siente diferente de Jaime es que ya no es un hermano que intentó asesinar a un niño, sino que sigue siendo un hermano amante de su hermana. Es como si haber nombrado caballero a Brienne, dormir con ella y mantener su promesa de luchar por los vivos no significara nada al final. Dejó en lágrimas a una mujer honorable y regresó con una hermana que hizo cosas impensables a innumerables personas y planeó su propio asesinato. En este punto, su amor parece irrazonable y desprovisto de cualquier pensamiento relevante para el crecimiento moral que la serie invirtió durante tanto tiempo para Jaime. Había ganado el derecho a vivir, pero en lugar de eso murió sin honor al lado de su hermana.

Tyrion Lannister

Tyrion tuvo dos opciones en este episodio. Podría haberse aliado con su viejo amigo Varys o con la reina, esencialmente condenando a muerte a Varys. En otra elección impropia de alguien supuestamente inteligente, eligió a Daenerys y observó con asombro estúpido cómo ardía King’s Landing hasta los cimientos y la muerte de miles de inocentes.

Se supone que Tyrion es inteligente.

El Tyrion clásico tuvo que haberlo visto venir. Tuvo que considerar el creciente aislamiento de Daenerys junto con su sangre Targaryen para comprender que ella no estaba bien de la cabeza. Sin embargo, el hombre más sabio continúa mostrándose como un imbécil. Su fallida actuación como la Mano de la Reina, en la que continuamente dio consejos terribles, culmina con su ignorancia de las tácticas de Cersei Lannister.



El Tyrion de la octava temporada también es un hombre de optimismo estúpido. Es un tipo que trata de convencer a su hermana de no ir a la guerra mediante palabras. Y es un tipo que convence a su hermano de comenzar una nueva vida con la misma hermana que ha tratado de asesinarlos a ambos. El idealismo está muy bien, pero no hay nada acerca de las experiencias del mundo de Tyrion que sugieran que el idealismo alguna vez haya funcionado a su favor. Un hombre tan inteligente como él no tiene ninguna razón para confiar en esta ideología como si fuera un beneficio.

Arya

Más tarde encontramos a The Hound y Arya en King’s Landing de camino para buscar venganza. Él contra The Mountain, ella contra Cersei. Pero una vez que llegan, el caos se desata cuando Dany enloquece, y The Hound salva a Arya antes de decirle que salga de la ciudad. La gente arde en llamas, los edificios se derrumban y ella termina en una escena demasiado dramática mientras caen cenizas y monta un caballo blanco.

Una Arya sin venganza no tiene sentido.

Se supone que la venganza es mala ¿verdad? Es la lección que supuestamente debemos aprender porque matar es malo. Pero Arya es diferente, ¿no es así? la serie ha invertido temporadas de desarrollo de personaje en las que solo le ha interesado una cosa: la muerte. Según las palabras de Syrio: “Solo hay una cosa que le decimos a la muerte: hoy no”, y ella lo ha tomado como un medio para provocarla tanto como para evitarla. Vamos a hacer un recuento: ha asesinado guardias Lannister, mató a toda la familia Frey y asesinó al vejete que mató a su madre y su hermano. Pero, de repente, porque The Hound lo dice, la venganza ahora es mala, ¿y ella tuvo una epifanía porque un dragón destruyó una ciudad? Es mejor tomar un caballo blanco y cabalgar hacia un atardecer ceniciento. Para ser justos, al menos este arco casi funciona.

Drogon



Drogon casi muere por las flechas mata-dragón hace solo un episodio, las mismas flechas que mataron a su hermano Rhaegal. En este episodio, derrota al enemigo él solo.

Drogon es poderoso otra vez.

¿Alguien puede decirme cómo este dragón pasó de ser apenas capaz de detectar barcos a distancia, a eliminar una flota completa de balistas por sí mismo? ¿Los dragones son súper poderosos o no? Al menos esto continuó con lo que las temporadas anteriores nos habían dicho todo el tiempo, que los dragones son las bombas nucleares de este mundo.

Euron

Este tipo mata a un dragón en un episodio y pierde toda su flota en el siguiente. Más tarde, muere a manos de un Jaime muy apuñalado.

Euron murió como villano arquetípico.

Euron siempre fue un estereotipo por diseño. El pirata punk y mujeriego fue escrito como alguien que asechaba sigilosamente a nuestros personajes queridos con tácticas que tenían poco sentido. En la temporada pasada, de alguna manera se coló entre la flota de Yara, derrotando a los aliados de Dorne de un solo golpe. Fue un instrumento barato para darle apoyo a una villana querida como Cersei. Así que, naturalmente, murió de la manera más barata posible, con una espada en el estómago, para ser olvidado para siempre mientras habla consigo mismo.

Al menos tuvimos el Clegane Bowl, que fue bastante decente.

Sigue a Noel Ransome en Twitter.