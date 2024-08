‘Game of Thrones’ tiene ‘asesinos de drones’ para combatir spoilers

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

HBO ha hecho una labor titánica para mantener en secreto los detalles de la última temporada de Game of Thrones. Les recitaban las líneas a los actores a través de audífonos para que los guiones no pudieran filtrarse, filmaron varios finales falsos y, supuestamente, cambiaron el nombre del programa a The Tree of Life durante la producción para despistar al público. El show ha sido tan sigiloso que ni siquiera sabemos cuando saldrán al aire los episodios finales, salvo por la promesa de que llegarán en la primera mitad del próximo año.

Sin embargo, según la estrella de Game of Thrones Sophie Turner, HBO usó más que nombres y finales falsos para ganar la guerra contra los spoilers durante la producción: supuestamente empleó cañones anti-drones para derribar cualquier cámara espía en el cielo, informó Entertainment Weekly.

“Si un dron vuela por encima de los sets, hay dispositivos que pueden derribar drones, lo cual es realmente genial”, dijo Turner a EW en la Comic Con de Nueva York el fin de semana pasado. “[El dispositivo] crea un campo a su alrededor y los drones simplemente caen. Es muy X-Men”.

Como señala EW, los departamentos de policía han estado utilizando estas armas denominadas “asesinos de drones” durante los últimos años para derribar las cámaras no tripuladas cuando interfieren con situaciones de emergencia. En lugar de disparar proyectiles, el dispositivo con forma de pistola simplemente dispara un rayo que deshabilita sus controles y lo obliga a volver a tierra.



“Tanta discreción es una locura”, le dijo Turner a Vulture en una entrevista en la Comic Con. Turner, quien ahora tiene a X-Men en la cabeza —ya que protagoniza la próxima película de Dark Phoenix—, también dice que aún no ha superado el hecho de que Game of Thrones está llegando a su fin. “Básicamente ha sido la mayor parte de mi vida”, dijo durante la entrevista. “Todavía lo estoy procesando”.

Las armas mágicas que pueden derribar objetos voladores suenan como algo salido del Night King, pero parece que incluso los “asesinos de drones” no fueron suficientes para detener la lenta fuga de spoilers. Algunos fans lograron capturar imágenes de lo que parecía ser Winterfell incendiándose a principios de este año, a menos que también fuera uno de los finales falsos.



Aún no hay información oficial sobre cuándo se estrenará la octava temporada en 2019, pero en vista de que la mayoría de las temporadas anteriores han salido durante marzo y abril, esperamos los nuevos episodios para la primavera.