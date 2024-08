‘Game of Thrones’ por fin lanzó un video de la octava temporada

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

HBO solo se llevó a casa un premio en los Golden Globes del domingo por la noche (lo siento, Barry), pero la cadena logró robarse los reflectores de todos modos, al menos durante una pausa comercial. En un promo de un minuto de duración sobre la programación que ofrecerán en 2019, los dioses de HBO finalmente se compadecieron de nosotros, humildes mortales, y nos otorgaron lo único que hemos estado esperando con gran entusiasmo: imágenes nuevas y asombrosas de la próxima temporada final de Game of Thrones.

Videos by VICE

El clip de GoT es brutal, frustrante y absurdamente corto, pero a quién le importa: para este punto, nos conformamos con lo que sea.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7vrjkheBt8

Hasta el momento, HBO ha actuado con extrema cautela para no revelar detalles de la nueva temporada. Faltan solo unos pocos meses para el estreno, pero los únicos teasers que hemos tenido hasta ahora solo han reutilizado imágenes de temporadas anteriores. Ni siquiera podemos confiar en los spoilers o filtraciones, ya que podrían no ser más que señuelos. Pero por fin nos han brindado una verdadera probada de la octava temporada.

El breve clip muestra a Jon Snow y Daenerys en Winterfell, donde —alerta de spoilers— probablemente terminaron después de escapar de su encuentro con el Night King hacia el final de la temporada siete. Sansa llega para saludar a la pareja y, por primera vez en la historia de la serie, se encuentra cara a cara con la Madre de los Dragones.

“Winterfell es suyo, su alteza”, dice Sansa, con su característica falta de entusiasmo, mientras Jon Snow se acerca, dividido entre su lealtad a su hermana adoptiva y a la reina que acaba de conocer, con quien luego se acostó y probablemente descubra que es su tía.

El clip de Game of Thrones dura menos de diez segundos y está intercalado con imágenes de Meryl Streep en la segunda temporada de Big Little Lies y algunos policías vestidos con trajes de Green Man en la próxima serie de Watchmen, pero, lo repito, deberíamos estar agradecidos por cualquier pequeña probada. La octava y última temporada de Game of Thrones está programada para transmitirse en abril en HBO, lo que significa que podremos ver y analizar este clip diez mil millones de veces hasta el estreno de la temporada. ¡Disfruten!