Esto es real: la gente está teniendo sexo mientras usa AirPods

Los AirPods pueden ser una tragedia ambiental, pero eso no impide que muchas personas calientes se los metan en los oídos mientras tienen relaciones sexuales.

En un estudio realizado por TickPick, un mercado de boletos en línea, uno de cada cinco propietarios de AirPods afirma haber tenido relaciones sexuales mientras usaba los audífonos inalámbricos. Sí, 20 por ciento de las personas que tienen AirPods dicen que han tenido sexo mientras escuchan cualquier cosa, desde Dierks Bentley hasta Kottonmouth Kings, a través de sus minúsculos e indestructibles audífonos.

El estudio se realizó con el fin de explorar cómo la música influye en las preferencias y expectativas en la cama, el baño de algún restaurante, en un festival o donde sea que uno prefiera tener relaciones sexuales. Más de 1,000 personas fueron encuestadas en línea, todas dijeron que eran sexualmente activas y que también “disfrutaban escuchar música”. Los que no eran sexualmente activos o no tenían una opinión sobre la música fueron rechazados. (Se desconoce cómo verificaron esta información).

Según el estudio, el 57 por ciento de las personas sexualmente activas están satisfechas con su vida sexual, pero la probabilidad del placer sexual varía según el género musical preferido. En la parte superior de la lista se encuentran los fans de la música country, con un 66,3 por ciento reportando estar satisfechos con su vida sexual. Los fanáticos del blues, quienes también, al parecer, tienden a durar más en la cama, quedaron justo debajo de los anteriores con un 64,3 por ciento. Los fans del heavy metal y el pop quedaron al final de la lista, con el 57,9 y el 57,2 por ciento reportándose satisfechos con su vida sexual.

Hay resultados más interesantes, por ejemplo, los fans del hip-hop/rap según se informa, prefieren hacerlo de perrito y tienen menos probabilidades de practicar sexo oral, por lo que, lamentablemente, el hecho de que DJ Khaled se niegue a darle sexo oral a su esposa lo comprueba. Casi uno de cada cuatro fanáticos del folk dice que ha llorado durante el sexo, y el 48,3 por ciento dice que disfruta del BDSM. A los fanáticos del heavy metal les gusta la posición de vaquerita, al derecho al revés, y es más probable que los fans del reggae, el folk y el EDM se pongan arriba, mientras que los fans del country, el showtune y el pop tienden a ponerse abajo. Los fanáticos del country tienen menos probabilidades de usar anticonceptivos, pero casi el 47 por ciento de ellos participa en juegos de roles.



Regresando a los AirPods. Hay muchas ventajas y desventajas de tener relaciones sexuales al usarlos. Pros: 1) ¿Por qué no, podría ser cool? 2) Cada persona involucrada podría escuchar lo que quiera, como esas discotecas silenciosas donde todos bailan mientras usan audífonos. Contras: 1) Te puedes ver como un idiota. 2) Es probable que uno de los AirPod se caiga en algún momento y no quieres que termine en tu trasero (aunque para algunos eso podría ser parte de los ‘pros’).

Basándonos en esta información, creamos una ficción erótica en torno a los AirPods: imagina a tu pareja mirándote antes de comenzar. Conoces esa mirada penetrante pero juguetona, con la respiración entrecortada, como si estuvieras en un restaurante y no supieras qué pedir si ensalada o carne. Escoges la carne. ¡Aquí vamos! ¡Es hora de tener sexo! Pero se detienen. “Me voy a poner más cómodo”, te susurra al oído. Luego se pone los AirPods y agarra su iPhone. Te acuestas en silencio, esperando. Wow, se está tardando. Tu cuerpo completamente desnudo comienza a enfriarse un poco. La calentura comienza a evaporarse lentamente de tus entrañas mientras miras su barbilla iluminada por la pantalla de su iPhone. El verde de su aplicación Spotify le ilumina un punto negro. No sabe qué poner. ¿Lo nuevo de Tyler, the creator? No, no se le antoja. Sigue buscando. Tal vez alguna canción sexy del pasado. ¡Sí, la banda sonora de The Virgin Suicides! Oh, pero espera, esa película es triste. Sigue buscando. Ok, por fin ya sabe qué poner. Coloca su celular en el buró, que en realidad es un conjunto de cajones de plástico. Llegó la hora de tener sexo… al compás de la música. Se pone encima de ti al ritmo de la canción que no puedes escuchar. Eventualmente se da cuenta de que no estás completamente involucrado porque no escuchas nada. Lo entiende y te coloca uno de los AirPods en el oído para invitarte a sentir lo mismo. Es “Fade Into You” de Mazzy Star, ya nada puede empeorar, cuando de repente la música se detiene, el teléfono está sonando y, sí, lo estás haciendo al compás de un correo de voz de su madre. Increíble experiencia.

A algunas personas, así les gusta. Otras tal vez lo quieran experimentar. Lo único que necesitas es un par de audífonos inalámbricos de 160 dólares, una pareja sexual dispuesta y, si eres fan del pop, algunas cuerdas, una caja de Kleenex y quizás algo de anal.

