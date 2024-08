Google agregará más de 50 emojis con fluidez de género

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Los emojis son importantes. Colorean las conversaciones, sustituyen tu falta de voz y disipan la tensión cuando haces una declaración fuerte. Y mientras que han aumentado de 176 que se lanzaron originalmente en 1999 a más de 3,000 en la actualidad, la evolución de los emojis continúa con la versión más reciente de Google con más de 50 emojis con fluidez de género.



Además de que los emojis originales pasaron de ser amarillos a adoptar una gama de colores, también se hicieron cambios importantes en el tono de piel y la orientación sexual. Pero, aunque ya había parejas del mismo sexo y manos rezando de piel oscura, no se habían hecho cambios respecto al género.

Sin embargo, a medida que más y más personas sienten la necesidad de declarar su identidad de género en su biografía de Instagram o Twitter, la androginia empieza a convertirse en tendencia y las personas están más abiertas a la idea de la fluidez de género, lo que está cambiando es la actitud del mundo hacia el género.

Para estar en concordancia con este creciente sentido de conciencia acerca de la ambigüedad de género, Google está tratando de hacer que sus emojis sean inclusivos pero universales. Esta vez incluyeron hasta zombies y sirenas con fluidez de género, en colores neutros en cuanto al género en lugar del tradicional rosa o azul.

Según Jennifer Daniel, diseñadora de Google, el problema de identificar el género en el lenguaje visual comenzó con el emoji del baño. “Esa persona podría ser un hombre, una mujer, cualquiera”, le dijo a Fast Company. “Pero tenían que agregar un pequeño detalle, la vestimenta, y de repente ese símbolo de persona ya no significa persona; significa hombre. Y eso significa una cultura centrada en el hombre ”.

En un intento por cambiar esto, Google ha trabajado en características identificables para emojis que están dentro del espectro de género y tratan de estar en algún lugar entre hombres y mujeres. La idea es crear emojis que se liberen de lo binario y no se ajusten a los roles de género estereotipados, como los trabajadores de construcción masculinos o las bailarinas.

Se reduce a los detalles más pequeños: al vampiro le pusieron una cadena en lugar de un moño o un collar, y la sirena tiene la cola naranja y está de brazos cruzados en lugar de traer sostén o estar desnuda. Incluso con el cabello, los diseñadores optaron por un peinado neutro, medio largo de atrás y alborotado.

“El género es complicado”, continúa Daniel. “Es muy difícil comunicar el género en una sola imagen. Es una construcción. Vive dinámicamente en un espectro. Personalmente no creo que exista una solución de diseño visual, pero creo que evitarlo es lo que no se debe de hacer. No podemos evitar la raza, el género, cualquier otra cosa en la cultura y la clase. Hay que mirarlo fijamente a la cara para poder entenderlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer: encontrar significantes que se sientan masculinos o femeninos, o ambos”.

La nueva versión de emojis de Google se lanzará en los teléfonos Pixel beta esta semana, y en todos los teléfonos Android Q a finales de este año. Sin embargo, aunque este intento de inclusión esté dando sus primeros pasos, el problema es que estos emojis volverán a sus roles de género binario cuando los envíen a usuarios de Apple o Samsung. Y para ser honesta, la mayoría de la gente prefiere usar emojis de caritas que no tienen ningún género específico y comunican el más mínimo detalle humano sin entrar en conceptos complejos de género.

Entonces, aunque es un intento que se aprecia, incluso Google está consciente de que puede llevar un tiempo convertirse en una práctica común. Al menos estamos avanzando poco a poco en la escala del género y su aceptación.

