Hablamos con la ‘Reina de las tarántulas’ de Indonesia

Artículo publicada originalmente por VICE Asia.

Hace ocho años Ming Cu llevó a casa su primera tarántula. Era una tarántula de patas rosadas, nombrada así por sus colores únicos. Ahora la mujer de 28 años cocina, come, y duerme en su casa junto con otras miles de arañas en Bandung, una ciudad a tres horas de distancia de Jakarta.

Videos by VICE

“Desde hace ocho años, me obsesioné con las arañas”, le dijo a VICE. “No puedo dejar de coleccionarlas. Quiero tener otras especies una vez he adquirido una. Siempre es así”.

Ming Cu tiene actualmente alrededor de 2.000 arañas de varias especies, oscilando entre unas no tan venenosas hasta las definitivamente venenosas, que guarda en un cuarto lleno de terrarios de vidrio. No tiene ningún entrenamiento formal en arañas—todo lo que sabe de sus amigas de ocho patas vino de una enciclopedia de 300 páginas.









“Si mal no recuerdo, he sido picada por tarántulas 14 veces”, dijo. “La primera vez que fui picada, la tarántula no era tan venenosa, así que solo adormeció mi mano. Tuve que ponerle hielo toda la noche”.

“La peor picadura sucedió hace unos meses cuando estaba intentando criar Phormingochilus everetti (altamente venenosa). Se supone que tenía que usar pinzas de 34 centímetros de longitud, pero solo usé las de las de 12 centímetros porque me dio pereza buscar las otras. Una de las tarántulas me picó el dedo, y después de un rato todo mi cuerpo estaba temblando, me dio fiebre y no pude dormir en toda la noche”, agrega.

Ming Cu dice que tuvo que dejar ir a algunas de las especies más venenosas de su colección por el bien de sus padres, quienes se preocuparon por su hobby.

Pero Ming Cu encontró claramente una forma de invertir el desprecio de sus padres con sus arañas, porque todavía le importan, incluso algunas que podrían potencialmente matarla. “Uno tiene que amarlas incluso si lo pican”, dijo Ming Cu entre risas.

Estaba sorprendida con la dedicación de Ming Cu con cada una de sus tarántulas. Me dijo usualmente deja de dormir para cuidar a las enfermas.

“Este es un tipo de amor que es unilateral”, dijo. “Por ejemplo, las arañas Obligate Burrower se meten en la tierra. Si les quito algo de su suelo, morirán por falta de humedad. Así que no puedo verlas, pero igual tengo que amarlas”.

Y porque uno no puede quitarle el veneno a una araña como lo haría con las serpientes, la idea es simplemente amar a cada tarántula de forma incondicional. “Si uno les saca el veneno, morirán”, dijo. “Entonces no puedo tocarlas, pero así las amo”.