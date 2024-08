Cómo hacerle pensar a tu ex que ya lo superaste

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Superar una ruptura no es fácil, sobre todo cuando tu ex empieza a andar con alguien antes que tú. El simple hecho de imaginártelo feliz, viendo a los ojos a su nueva pareja y disfrutando de su compañía en un bar mientras tú lo único que puedes ver es tu celular, es devastador.

Lloras, te deprimes, sufres; hasta que un buen día empiezas a hacer cosas para sentirte mejor, como ir a yoga, pero resulta que durante el shavasana te la pasas pensando en todo lo que tu ex ha “logrado”, básicamente en todo lo que tiene y tú no, –pero lo que no puedes permitir es que ellos se enteren de eso.

Esta guía no te ayudará a superarlo (a), pero puede ayudarte a hacerle creer que ya lo hiciste, porque obviamente eso es lo que importa. Si finges indiferencia durante suficiente tiempo, se convertirá en algo real; te levantarás de las cenizas como un ave fénix de plumas majestuosas en poco tiempo. Recordarás lo triste que te sentías, echarás la cabeza hacia atrás y rugirás con una risa burlona. Pero si aún no llegas a eso, tienes que fingirlo. ¡Solo piensa en el coraje que le dará a tu ex ver que estás disfrutando tu vida!

Cómo comportarte en tus redes sociales

Pretender que todo está bien en la redes sociales es lo mío, así que confía en mí cuando te digo que no te hará sentir mejor, sin importar los sarcástico que seas. Sin embargo, entiendo el impulso de hacerlo, y sé que a veces exponer tu infelicidad puede ser liberador. Si quieres hacerlo, te recomiendo que uses una cuenta privada alternativa (o la función ‘amigos cercanos’ en Instagram).

Cuando creas una cuenta alternativa, necesitas seleccionar cuidadosamente a las personas que quieres que te sigan, trata de escoger a los más cercanos. Imagínate despertar de una noche de copas y descubrir que publicaste cosas como “¡Ya me cansé de estar triste… LOL!”, “El dolor … es insoportable… ¡LMAO!”. Sería mejor que eso solo lo vieran tus amigos más cercanos y no tu jefe o tu mamá, ¿no?

Tener un poco de privacidad es bueno para controlar los daños. Si evitas humillarte en público, no solo te verás mejor, sino que también te sentirás mejor.

Cómo hacer que parezca que te la estás pasando bien

Para tener éxito en este punto, tiene que parecer que las estás pasando bien sin declararlo de manera explícita. Ponerle títulos a tus fotos como “mi ex me preguntó a dónde me mudaré, le dije que a un lugar mejor” podrá hacerte sentir como una perra ganadora en el momento, pero en realidad es una evidencia contundente de que todavía te importa.

Una vez un tipo con el que salía, me terminó un sábado por la noche antes de que nos viéramos. Lamentablemente, me acababa de comprar un outfit para la ocasión y no lo iba a desperdiciar, así que decidí ir con mis roomies a un karaoke a cantar y beber para aliviar mi tristeza.

Obviamente, me la pasé muy mal. Pero lo peor fue que había tanta gente esperando para cantar que no pude pasar a desahogarme como lo había planeado. La noche fue un fracaso, un desastre total. Aún así, decidí publicar una historia en Instagram en donde salía borracha y triste, con el título “me da muy igual”. No sé ustedes, amigos, pero siento que hacer eso solo me hizo ver como que sí me importaba y mucho.

Me di cuenta de esto a la mañana siguiente, pero para entonces ya era demasiado tarde. El hombre en cuestión ya lo había visto, y yo estaba enojada conmigo misma por pretender divertirme tan descaradamente. De todos modos, ve a un lugar atractivo con tus amigos los más fotogénicos y tómate algunas fotos, pero mejor no pongas títulos.

Qué hacer cuando te topas con tu ex por accidente

Desafortunadamente, si vives en la misma ciudad, probablemente te encuentres con tu ex en algún momento. Cuando terminé mi última relación, le dije a mi ex “Sólo quiero que seas feliz”. Hasta que empezó a salir con alguien más fue que me di cuenta de que no era verdad: de hecho, yo era el que quería ser feliz. Quería que él mostrara un periodo de luto y al no hacerlo se me hizo un poco grosero.

Entonces, mi aversión hacia su nuevo novio, era completamente injustificada, sin embargo, caí en la tentación de ser malvado. Cuando finalmente me topé con ellos, terminé en una discusión en la que mi ex acusó a Cardi B de ser una mala influencia para mi mientras su nuevo novio me miraba con horror. No fue una velada agradable.

Si te encuentras con tu ex y su nueva pareja, ser grosero solo te hará ver mal y te sentirás aún peor. Si no puedes esforzarte por ser bondadoso, mátalos con una amabilidad desinteresada y luego escápate lo más rápido posible.

Qué hacer cuando te topas con tu ex a propósito

Verte regularmente con alguien por quien aún sientes algo es la receta perfecta para el desastre. Hasta hace poco, seguía saliendo con un hombre con el que había estado en una relación y que, ahora ya tenía novio. Cada vez que nos veíamos, él me coqueteaba descaradamente (“¡Apuesto a que te gustaría que te escupiera en la boca ahorita mismo!”) Y terminé enamorándome más de él que cuando éramos novios. En otras palabras, yo mismo me puse el pie.

Después de un tiempo, esta situación se volvió insoportable y le envié una nota de voz tranquila, digna y extremadamente larga en la que le dije que todavía tenía sentimientos por él, que ya no podíamos vernos. ¿Honestamente? Una parte de mí esperaba que él respondiera diciendo que sí, él sentía lo mismo, que sí, que había estado esperando que yo dijera algo, que sí, que su novio era un perdedor y que no podía esperar para regresar conmigo. Su respuesta real fue “ay, ya ni modo, en serio te quería como amigo”.

En ese momento, no sentía que ya lo hubiera superado. Fue un momento de tal desesperación que quería que me cayera un ladrillo en la cabeza. Tienes que evitar terminar en una situación similar a toda costa: cortar a un ex es difícil, pero una buena dosis de tristeza es mejor que un período indefinido de anhelo. No importa cuánto lo intentes, no importa qué tan de cerca sigas este consejo, probablemente lo arruines de alguna manera, causándote aún más humillación y dolor. ¿Pero sabes qué? Está bien :)

Por otro lado, podrías ser tan convincente que tu ex se de cuenta de que cometió un error y decida recuperarte, en cuyo caso tendrás que hacer otra cosa completamente diferente para deshacerte de él o ella. otra vez. En ambos casos, te entiendo y buena suerte.

