HBO amenaza con hacer una nueva serie de ‘The Sopranos’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Ya pronto podremos ver la precuela de The Sopranos, The Many Saints of Newark, sobre la niñez de Tony y su relación con su tío Jun en la década de 1960 en Nueva Jersey o algo así. Pero, si HBO se sale con la suya, esto podría no ser lo único que veamos de la familia Soprano, pues ahora están considerando hacer una nueva versión del programa.

El director de programación de HBO, Casey Bloys, conversó con la revista Deadline sobre la precuela durante la Asociación de Críticos de Televisión esta semana. Y, según Bloys, el hijo de James Gandolfini, Michael, está haciendo un trabajo tan sobresaliente al ponerse en los zapatos de su padre como el joven Tony Soprano que HBO ahora está considerando la idea de hacer una serie completa.

“Sigo diciendo ‘nunca digas nunca’”, dijo Bloys, de acuerdo con Deadline. “No hay planes, aún no se ha discutido nada, pero [Michael Gandolfini] es un muy buen actor; lo tuvimos en The Deuce. No hay nada sobre la mesa en este momento, pero estoy abierto”.

Ahora, bien, eso no es exactamente una garantía de que en un futuro veremos una nueva serie de The Sopranos, pero incluso especulaciones como esta son peligrosas porque, seamos claros: The Sopranos fue un serie brillante e impecable (dejando de lado las flatulencias de Tony) y no podemos dejar que se una a la lista cada vez mayor de grandes series manchadas por sus nuevas y terribles versiones.

Afortunadamente, parece que Bloys está hablando de un spin-off de la precuela, al estilo de Game of Thrones, en lugar de retomar la historia de The Sopranos donde se quedó, lo que socavaría la fuerza de ese final, incluso más de lo que ya lo ha hecho David Chase. La serie que Bloys está considerando es algo más cercano a The Young Indiana Jones Chronicles, donde presumiblemente veríamos a Tony, interpretado por Michael Gandolfini, crecer, aprender y ascender en las filas hasta finalmente recibir el título de Capo. Sería algo así como los Muppet Babies, excepto que en lugar de tener a Kermit en pañales, tendríamos a Paulie Walnuts adolescente, quien ama a su madre e inexplicablemente aún tiene ese extraño cabello gris. Espera, eso, de hecho, podría ser genial, pero… No. Simplemente no. Dejen a la familia Soprano en paz.

Haya o no nueva serie, The Many Saints of Newark se estrenará en septiembre de 2020 y será protagonizada por Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll y Billy Magnussen, junto con Michael Gandolfini.