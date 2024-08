Por favor, disfruta esta historia sobre las flatulencias de Will Smith en el set de ‘MIB’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El spinoff de Men in Black está generando algunas críticas atroces, y su único propósito es recordarnos cómo nunca tendremos ese crossover de 21 Jump Street y MIB, pero resulta que Men in Black: International tiene otro propósito: bendecirnos con esta historia acerca de Will Smith echándose pedos en el set. ¡Gracias!

El miércoles, Vulture publicó una nueva historia sobre Vincent D’Onofrio y su papel como la cucaracha gigante en Men in Black de 1997. La publicación está llena de historias de D’Onofrio y el director de la película, Barry Sonnenfeld, acerca de cómo se unió la película, y por qué terminó siendo mejor de lo que tenía permitido ser. Pero la mejor anécdota de todo el artículo, por mucho, es esta pequeña y fascinante noticia:

Tommy y Will tienen buena química. ¿Hay alguna historia divertida que no hayas compartido sobre ellos en el set?

Sonnenfeld: Will se echa pedos muy desagradables. Hay una escena en la que él y Tommy Lee conducen a través del Midtown Tunnel, y el auto se voltea y empiezan a conducir por el techo. Así que teníamos una plataforma para colocar a Will y Tommy en la carrocería del automóvil, y luego tuvimos que sellarla y poner la plataforma boca abajo en un escenario con fondo verde en Manhattan. Nos tardamos aproximadamente 10 minutos en hacer todo eso. Finalmente logramos ponerlo al revés y cuando estábamos listos para grabar escuchamos: “¡Oh, Dios! Lo siento mucho, Tommy. Chicos, ¡sáquenos de aquí! ¡Sáquenos!” Y nos asustamos y comenzamos a girarlo, y escuchamos a Tommy decir: “No, Will, está bien”. Y Will le contestó: “¡No, no está bien! ¡Sáquenos!

La escena, por supuesto, es en la que el personaje de Smith, Jay, finalmente logra presionar el botón rojo y su automóvil atraviesa el techo del Midtown Tunnel. Jay se olvida de abrocharse el cinturón de seguridad, por lo que da vueltas por todo del auto mientras Tommy Lee Jones está sentado con calma, boca abajo, probablemente fingiendo no oler el hedor asqueroso dentro del auto mientras las cámaras grababan.

De por sí es difícil mantenerte colgado boca abajo mientras graban miles de tomas, pero Jones, siempre tan profesional, no se quejó, aunque, al parecer, cuando terminaron de grabar se alejó del auto lo más lejos posible.

“[Smith se había tirado un pedo muy apestoso en el espacio cerrado”, continúa Sonnenfeld en la entrevista. “Tommy es un hombre varonil. Si le hablas de cosas intelectuales, él dice: ‘Solo soy un ranchero’. Así que hizo como que no pasaba nada. Pero, tan pronto como abrimos la carrocería, Tommy salió corriendo”.

Inexplicablemente, Sonnenfeld decidió no compartir esta historia en particular en el DVD de comentarios de Men in Black, pero el relato de las flatulencias de Will Smith por fin ha salido a la luz, más de dos décadas más tarde, y por eso tenemos que agradecer que se hizo Men in Black: International.