Ve a este hombre conducir su moto con los pies mientras toma el sol

Oye, sabemos que las cosas están bastante alocadas en este momento, incluso parece que las noticias de ocho meses se han agolpado en tan sólo el lapso de las últimas 24 horas, y sabemos que probablemente estés muy ocupado tratando de estar al tanto de todo. ¿Pero ya habías visto a este tipo conduciendo una motocicleta con los pies descalzos?

Alguien vio al tipo pasar a toda velocidad por la carretera interestatal cerca de Jacksonville, Florida, el sábado. Iba a 96 kph, según el Miami Herald, no llevaba zapatos ni camisa, y aparentemente tampoco le preocupaba nada en el mundo. Si miras de cerca, puedes ver que ni siquiera tiene un solo pie en el acelerador, simplemente logra acelerar de algún modo, manteniendo su motocicleta en dirección recta con nada más que unos ligeros cambios en la distribución de su peso. Es como un Huck Finn moderno, con las manos cruzadas cómodamente en su regazo, la cabeza cubierta con un paño e inclinada casualmente hacia el sol, los shorts ondeando alegremente al viento, excepto que su barco es una Harley Davidson, y va a toda velocidad.

“Se veía completamente estable en la moto, como si ya lo hubiera hecho millones de veces, sin que le preocupara nada en el mundo”, le dijo el conductor que tomó el video a CBS Miami. “Parecía muy seguro de su habilidad”.

Claro, esto podría no ser lo más loco que haya sucedido en una carretera de Florida, pero oye, sin duda no pasa todos los días. Está a pocos centímetros de la muerte, pero por su apariencia —sin tensión en lo músculos, el rostro relajado, con la pose de un hombre bronceándose en la playa—, no podrías ni imaginarlo. ¿Está despierto siquiera? ¡Quién sabe!

¿El truco de este hombre sin camisa, ni zapatos y con los pies descalzos es bastante peligroso y estúpido? Sí. Pero tal vez él tiene algo que enseñarnos. Tal vez incluso cuando nos lanzamos hacia una muerte, destrucción y desastre casi seguros, podamos intentar recostarnos, asimilarlo todo y disfrutar el viaje.

Bien, ya puedes volver a las noticias de políticos corruptos, padres monstruosos, horrores de avión y demás locuras.

