Este hombre fue a un maratón de karaoke tan intenso que sufrió un colapso pulmonar

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Cuando se trata de las actividades que puedes hacer un sábado por la noche, el karaoke parece una forma de entretenimiento de muy bajo riesgo. A menos que empieces a bailar como loco, podríamos asumir con confianza que no vas a dislocarte un hombro, o torcerte un tobillo, o tener que lidiar con algo peor que un resentimiento hacia cualquiera que se le ocurra cantar las de Dolly Parton.

Sin embargo, hace poco, un hombre chino de 65 años se convirtió en una advertencia sobre lo que puede suceder cuando cantas a todo pulmón, ya que sufrió un colapso pulmonar después de “una maratón de karaoke”.

El South China Morning Post informa que el hombre, identificado solo como Wang, comenzó a sentir dolor en el lado izquierdo de su pecho mientras seguía frente al micrófono. “Estaba muy emocionado por el calor del momento y después de cantar algunas canciones con notas muy altas, empecé a tener dificultades para respirar”, dijo. Aún así cantó 10 canciones seguidas, ignoró el dolor y se fue a casa esa noche.

Al día siguiente, decidió que tenía que ir al hospital, y al parecer, esa fue la decisión correcta. “El paciente sufrió un colapso pulmonar debido a la alta presión pulmonar causada por cantar notas altas”, dijo un médico de la sala de emergencias llamado Peng Bin-fei, y agregó que un colapso pulmonar podría ser mortal.

Según la American Lung Association, un colapso pulmonar (también llamado neumotórax) ocurre cuando el aire se filtra al espacio entre el pulmón y la cavidad pleural, o la pared torácica. “Debido a que el aire no tiene adónde ir, sigue acumulándose dentro de este espacio y almacena presión entre la pared torácica y los pulmones”, explica un portavoz de la American Lung Association. “A medida que aumenta la presión y la cantidad de aire en esta cavidad, se comprime el pulmón más y más, haciéndolo incapaz de expandirse cuando respiras”.

A veces, un colapso pulmonar puede curarse solo, otras veces se requiere un tubo torácico para ayudar a eliminar el aire del espacio pleural y permitir que el pulmón se vuelva a inflar. (El Post no especificó qué tipo de tratamiento requirió Wang).

Peng Bin-fei sugirió que los hombres, especialmente los mayores, probablemente no deberían pasar más de dos horas cantando karaoke. No somos médicos, pero a menos que seas la continuación de Freddie Mercury, entonces no deberías cantar a todo pulmón notas tan altas.