Este hombre pateó a una mujer en un mitin contra el aborto

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Un hombre fue despedido de su trabajo en una peluquería después de que un video de él pateando a una manifestante en un mitin contra el aborto se volvió viral esta semana.

Videos by VICE

Un video que se ha visto más de medio millón de veces y se encuentra en la sección de tendencias de YouTube, muestra a Marie-Claire Bissonnette, una activista contra el aborto, siendo pateada por un hombre durante un mitin. En un artículo en un sitio web contra el aborto, Bissonnette escribe que estuvo en una evento llamado Life Chain en el centro de Toronto el domingo en la tarde cuando el hombre apareció.

Bissonnette dice que, una vez allí, el hombre sacó dos marcadores y comenzó a garabatear en los carteles de la gente. Bissonnette dice que le advirtió a la gente que protegiera sus carteles y, cuando lo hizo, el hombre se volteó para enfrentarla. Fue aquí cuando ella comenzó a grabar.

https://www.youtube.com/watch?v=z7SqtIe5rZQ

Los dos comienzan a discutir y el hombre le pregunta a Bissonnette si una mujer que fue violada debería tener la opción de abortar. Bissonnette dijo que ella cree que no y comenzó a ampliar su respuesta. El hombre, vestido con una sudadera morada con una flor en el pelo y un collar de pentagrama, obviamente no aceptó con amabilidad esta respuesta.

En ese momento entra en una posición que solo puedo describir como de Power Ranger, se agacha, retuerce la parte superior de su cuerpo, levanta los brazos y saca la lengua.

Luego suelta una patada circular y el teléfono sale volando.

“Quise patear el teléfono”, se puede escuchar al hombre diciendo repetidamente inmediatamente después que la gente comienza a gritar. Bissonnette escribe que otro manifestante llamó al 911 y el hombre huyó, pero no sin antes haberle quitado una cinta anti-aborto que llevaba puesta.

“No lo vi venir. No anticipé ningún tipo de violencia”, le dijo Bissonnette al Global News. “Tan pronto como me dio la patada, lo único que se me ocurrió fue llamar a la policía, asegurarme de que alguien llamara a la policía”.

https://www.instagram.com/p/Boe84P9nuUu/

La policía llegó en diez minutos, escribió Bissonnette, pero no fueron de mucha ayuda. Las autoridades le dijeron “qué quieres que hagamos al respecto” después de que les mostró el video. Ella dice que planea presentar una queja.

Después de que el video se volvió viral, un movimiento masivo en internet comenzó a buscar su identidad. Esto incluyó a personas como Laura Ingraham, y otras a la derecha, que tuitearon cosas como “encontremos este tipo”. El miércoles pasado tuvieron respuesta cuando la peluquería Studio 101 publicó una declaración que identifica al pateador como Jordan Hunt y anuncia que fue despedido. La declaración dice que les llamó la atención que “Jordan Hunt haya sido captado por la cámara al atacar a un espectador inocente en un mitin a favor de la vida”.

“No aprobamos sus acciones y lo dejamos ir”, dice la declaración. “Creemos que todos tienen derecho a una opinión y el derecho a expresarla sin temor a la violencia física”.

Desde entonces, Studio 101eliminó el perfil de Hunt de su sitio web.

El miércoles, una cuenta de Twitter vinculada a Hunt apareció con muchos conservadores enojados que lo retaron a los golpes. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia apunta a que la cuenta es falsa.

La cuenta cambió su nombre de @BLUEWAV94011533 y tuiteó bajo ese nombre hasta el martes, además de que usó una foto disponible públicamente de Hunt como foto de perfil. Si bien tuiteó desde una perspectiva de izquierda política, se enfocó únicamente en Estados Unidos y no mencionó el aborto. Desde que cambió su nombre, ha estado engañando a los usuarios comparándose con los héroes de los derechos civiles o diciéndoles que se jodan de muchas maneras, todo bajo la apariencia de Hunt.

“NO me disculparé por defender el derecho de la mujer a elegir. Aunque sea ante una mujer. #TheResistance”, dice un tuit.

Follow Mack Lamoureux on Twitter.