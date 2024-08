El hombre que robó los órganos de sus víctimas y se arrancó los ojos

Esta historia fue publicada en asociación con el Proyecto Marshall. Suscríbete a su boletín.

Han pasado 13 años desde que un hombre negro psicótico llamado Andre Thomas fue sentenciado a muerte. Mató a su esposa que era blanca, a su hijo y al otro hijo de la esposa. Luego se apuñaló a sí mismo tres veces y se acostó junto a sus víctimas, esperando morir. Como no lo logró, caminó ocho kilómetros hasta la casa de su padre en Sherman, Texas, llevando los órganos de sus víctimas en sus bolsillos, e intentó llamar a Laura, la mujer que acababa de matar.

Cinco días después de su confesión a la policía, decidió seguir el consejo bíblico de Mateo: «Si tu ojo derecho te ofende, sácalo». Y así lo hizo. Luego, después de haber sido condenado al corredor de la muerte cuatro años después, decidió sacarse el otro ojo. Después se lo comió.

Texas siempre ha argumentado que Thomas merecía la pena de muerte, pero la Quinta Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos ordenó el jueves que tanto los fiscales estatales como los abogados defensores presenten más pruebas y argumentos jurídicos sobre los méritos de dos cuestiones puntuales en la ley de pena capital: el prejuicio del jurado y el competencia de los acusados cuando matan.

¿Thomas era competente para enfrentar un juicio? Al principio, todas las partes acordaron que no estaba en condiciones y Thomas fue enviado a un hospital psiquiátrico estatal. Luego, siete semanas después, después de que los médicos del estado le dieran grandes dosis de la droga antipsicótica Zypreza, esos mismos doctores dijeron que ya podía ser juzgado. Dijeron que su psicosis, que se había presentado durante una década antes de los asesinatos, no era orgánica, sino que había sido «exagerada» por las drogas y el alcohol en su sistema.

El caso de Thomas fue bien contado por Brandi Grissom en un artículo titulado «Trouble in Mind » en Texas Monthly en marzo de 2013. Thomas era un niño inteligente y agradable, que adoraba estudiar la Biblia y que creció siendo pobre en Sherman. Pero su caída en la locura comenzó alrededor de los nueve años, cuando comenzó a quejarse de que los ángeles y los demonios discutían entre sí en su mente. Estaba metido en problemas con la ley y trató repetidamente de suicidarse y, a pesar de todo, no tuvo la atención médica adecuada que le permitiera a él y a sus víctimas evitar el horror que ocurrió en marzo de 2004.

La cuestión de la competencia en el caso Thomas cae claramente en el precedente reciente de la Corte Suprema. En 2002, el tribunal prohibió la ejecución de los acusados de la capital con discapacidad intelectual, una decisión que reforzaron en 2014. En 2005, el tribunal prohibió la ejecución de asesinos juveniles. En cada caso, la mayoría del tribunal se centró en los niveles de culpabilidad y la capacidad del acusado para comprender ya sea la naturaleza del delito que habían cometido o lo que significaría la pena capital como una respuesta retributiva. El Quinto Circuito dictaminó que no deseaba explorar la cuestión de la enfermedad mental y la pena de muerte, pero eso no significa que los jueces se van a limitar.

Thomas fue condenado por un jurado compuesto exclusivamente por blancos que contó con al menos tres miembros que hablaron abiertamente sobre su oposición al matrimonio interracial. Un jurado le dijo a los abogados y al juez durante la selección del jurado que «los linajes no deberían mezclarse». Otro miembro del jurado que condenó a muerte a Thomas dijo que los hijos de una pareja interracial «no tendrían una raza específica a la que pertenecer». Sin embargo, otro jurado dijo que las relaciones interraciales eran «contrarias a la intención de Dios». El abogado litigante de Thomas nunca desafió agresivamente estas declaraciones.

Durante la discusión oral del martes en el Quinto Circuito, la actual abogada de Thomas Catherine Carroll argumentó que la selección del jurado en estas circunstancias era un «error estructural» que hacía que todo el juicio y los veredictos posteriores fueran constitucionalmente deficientes. Los tribunales estatales aplicaron el estándar legal equivocado cuando confirmaron la condena y la sentencia de Thomas, argumenta Carroll, porque la ley no exige pruebas de que el veredicto del jurado estuvo motivado por discriminación deliberada y parcialidad racial. Y los abogados de Thomas dicen que existe un precedente de control del Quinto Circuito de un caso de 2006 con hechos similares.

Los abogados estatales intentaron disminuir el componente racial del caso alegando que el crimen no era realmente sobre matrimonio interracial sino sobre el matrimonio en general, donde Thomas, mentalmente enfermo o no, no podía aceptar el hecho de que su esposa, Laura, lo había abandonado. y había comenzado una familia con otro hombre. «Un hombre negro mató a una mujer blanca, pero ese no es en absoluto el quid de este caso», argumentó Fredericka Sargent, abogada de la oficina del fiscal general. «El señor Thomas mató a su esposa porque ella no regresaría con él. No tenía absolutamente nada que ver con su raza o la raza de otra persona. Todo fue por venganza y obsesión».

Pero, ¿qué no eso es irrelevante en un caso donde el acusado sufría de psicósis en ese momento, preguntó el juez Stephen Higginson?

Si este realmente es un caso de parcialidad racial por parte del jurado, dijo el juez, es suficiente que el abogado de Thomas simplemente le haya pedido a los miembros del jurado: «¿Podrían ser justos?»

Probablemente eso no sea suficiente, admitió Sargent. Luego, ella le dijo al panel que, por muy malas que fueran las juramentaciones raciales, en realidad había más jurados potenciales en el caso que tenían menos posibilidades de juzgar a Thomas de manera justa.

Pero entonces, ¿por qué?, preguntaron los jueces, ¿acaso los abogados litigantes de Thomas no ejercieron todos sus desafíos perentorios para deshacerse de esos jurados sesgados? Carroll dijo más adelante en el argumento, para enfatizar este punto, que el juez de primera instancia incluso había sugerido que habría dado a la defensa más de estos desafíos gratuitos si fuese necesario.

El momento más dramático del argumento llegó más tarde, cuando el abogado del estado se vio obligado a admitir que Texas había tergiversado los hechos clave sobre el interrogatorio de los jurados sesgados. El informe del estado decía que el abogado litigante de Thomas interrogó ampliamente a los jurados sesgados. Eso simplemente no era verdad.

«Debo admitir que fue un error», dijo Sargent al panel.

«Es un error bastante significativo», dijo el juez Leslie Southwick .

«Es su honor», respondió Sargent.

«¿Por qué no lo corrigió?» el juez preguntó.

«Porque no lo entendí hasta mucho más tarde», dijo Sargent.

«Bueno, con que lo haya entendido», dijo el juez.

«Me disculpo por eso», dijo Sargent.

«Eso es inexcusable, si dices que atrapaste y tomaste la decisión de no darnos cuenta de eso», dijo el juez.

La cuestión del sesgo del jurado parece directa a la luz de cómo el Tribunal Supremo ha reaccionado a casos recientes y similares de prejuicio de juicio. En marzo pasado, en un caso de Colorado, la Corte dictaminó que los jueces de los juicios podrían investigar más agresivamente los reclamos de prejuicios raciales de los jurados. Luego, en enero pasado, el tribunal se puso del lado de un condenado a muerte negro en Georgia juzgado por un jurado que hizo comentarios racistas. Los abogados defensores de Thomas son la esperanza de que los estados miembros del jurado durante la selección del jurado en su caso, las declaraciones que fallaron no lograron despertar a los abogados de ensayo, convencerán al quinto circuito, o por lo menos cinco jueces en el Tribunal Supremo en Washington, que le conceda un nuevo juicio o alguna otra ayuda.

Una versión de este artículo fue publicada originalmente por Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal de los Estados Unidos.