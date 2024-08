Las imágenes de este fotógrafo conforman el mejor álbum familiar que hayamos visto

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Este portafolio aparece en la edición Photo Issue 2019 de VICE Magazine. Aquí encontrarás la versión interactiva de la revista.

Michael Northrup recibió el título de Maestría en Bellas Artes de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago en 1980 y antes de eso el de Licenciatura en Bellas Artes de la Universidad de Ohio. Entre estas etapas académicas, vivió principalmente en la costa oeste, donde estudió con los fotógrafos Jack Welpott y Judy Dater, y también pasó un tiempo en Prescott, Arizona, aprendiendo de Frederick Sommer. Luego dio clases durante diez años antes de mudarse a Baltimore, donde ahora realiza tomas comerciales. Su arte ha sido exhibido y publicado internacionalmente.

Primero presentamos la obra de Northrup en nuestra edición Photo Issue 2012 y luego nuevamente en 2017 en nuestra edición Looking Glass Issue, para la cual él realizó también la foto de la portada. Ha estado documentando su vida, y la de sus amigos y familiares, que son una parte importante de su trabajo, a través de divertidas fotografías desde principios de los años ’70. Como Northrup nos explicó: “Amo la ironía… no exclusivamente, pero tengo un aprecio especial por ella. Y subyace en gran parte de mi trabajo. Debo haber sido influido especialmente por mi madre, que se reiría de noticias como ‘Santa Claus pierde los dedos mientras baja de un helicóptero saludando a unos niños’. Durante los años 50, mi hermano mayor me dijo que todas las películas de ciencia ficción y terror que veíamos eran documentales. Y mi padre, al ser médico cirujano y médico forense, bromeaba a la hora de la cena sobre cosas como obstrucciones intestinales y suicidios. Toda mi familia ha sido excelente para encontrar el aspecto humorístico en la tragedia y eso me ha dado una forma de “ver”. Para mí, crear imágenes tiene que ver por completo con mi vida diaria, con esas imágenes significativas que puedo extraer de ella, y con la visión fotográfica personal que le doy a esas narraciones visuales”.