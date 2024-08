Mira las primeras imágenes del parque temático Studio Ghibli

La prefectura japonesa de Aichi anunció el año pasado planes para construir un enorme parque temático sobre el Studio Ghibli en el mismo sitio donde alguna vez se llevó a cabo la World’s Fair de 2005. Ahora, el gobierno local ha lanzado sus primeras interpretaciones idílicas y parecen sacadas directamente de los clásicos de Hayao Miyazaki.

El antiguo recinto ferial ya alberga una maqueta de la película Mi vecino Totoro (1984) de Miyazaki y las nuevas imágenes muestran a los niños montados en el jabalí poseído de la Princesa Mononoke, una taza de té impresa con Jiji, el gato de Kiki: Entregas a domicilio, un misterioso edificio conocido como «Catbus» y una imponente réplica del intrincado castillo de El Increíble Castillo Vagabundo. SoraNews24 informa que el castillo será la entrada al parque y recibirá a los visitantes mediante «ascensores steampunk» que ofrecerán una vista panorámica del resto de las atracciones.

Videos by VICE

©Studio Ghibli

Al igual que Disneyland, el parque se dividirá en secciones. Según SoraNews24, uno se llamará «Totoro’s Hometown» [El hogar de Totoro] y Entertainment Weekly informa que una «Princess Mononoke Village» [Villa de la princesa Mononoke] y un «Witch Alley» [Callejón de la Bruja] también se incluirán en el terreno de 200 hectáreas fuera de Nagoya.

©Studio Ghibli

©Studio Ghibli

Hasta el momento, no contamos con más detalles exactos, pero los fanáticos de Studio Ghibli no tienen problemas para llenar los vacíos con su imaginación. El artista Takumi ha estado dibujando el concepto para un parque similar durante años y existe una muestra de galerías dedicada a las representaciones no oficiales de los personajes y lugares icónicos de Miyazaki.

Sin embargo, por ahora los acólitos de Ghibli tendrán que satisfacer su ansia con las fotos. El parque real proyecta su inauguración hasta 2022.



©Studio Ghibli

©Studio Ghibli

©Studio Ghibli

©Studio Ghibli

Sigue a Beckett Mufson en Twitter e Instagram.



Este artículo fue publicado originalmente por VICE US.