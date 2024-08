¿Qué tanto importa el tamaño del pene para la salud de los hombres?

Artículos publicado originalmente por VICE Canadá.

El tamaño del pito es un tema en el que todo hombre piensa.

Videos by VICE

¿Lo tengo suficientemente grande? ¿O es pequeño? ¿Qué es lo suficientemente grande? ¿Es lo que veo en el porno? OH DIOS, ¿¡¿¡ES ESE EL TAMAÑO NORMAL?!?!

Los pitos grandes, aunque nunca se fueron, han regresado una vez más a nuestra psique colectiva con la reciente introducción del término “big dick energy” (energía de pitote). Ahora, como muchos han señalado, las personas no necesariamente tienen que poseer un pene masivo para poder manejar esa poderosa energía pero tendrías que ser un imbécil para no ver la conexión. Está justo ahí en el nombre.

¿Hay alguna conexión entre el swag con el que uno camina y el tamaño de su cohete del amor? Parece que sí existe y una académica está tratando de ver si esa suposición es cierta. La Dra. Alicia Walker, de la Universidad Estatal de Missouri, inició un estudio a principios de mes en el que tiene que observar miles de imágenes de penes y entrevistar a cientos más para averiguar si existe una correlación entre la confianza y el tamaño del pene.

VICE se puso en contacto con la Dra. Walker para hablar sobre su investigación y preguntarle qué ha aprendido estudiando los distintos tamaños de pene.

VICE: Entonces, ¿qué es exactamente el estudio?

Walker: Este estudio trata de ver la relación, si existe, entre el tamaño del pene y la autoestima, la disposición a participar en las relaciones, el uso del condón y tu percepción de la competencia sexual. Básicamente, se trata de analizar todo esto y ver cómo afecta la forma en que los hombres manejan sus vidas.

¿Qué esperas lograr con la investigación?

Con suerte, iniciar una conversación al respecto, un discurso sobre esto. Hay muchos hombres por ahí que sufren de trastorno dismórfico corporal, muchos hombres que creen que tienen el pene pequeño o están por debajo del promedio, aunque no sea el caso. También hay muchas personas que están por debajo del promedio y eso afecta su interacción con el mundo.

Por ejemplo, he hablado con hombres que no se han hecho exámenes físicos en más de una década porque no quieren estar desnudos frente a su médico. He hablado con hombres que nunca se han acercado a otra persona en busca de una relación romántica porque no creen que alguien les corresponda debido a su tamaño. He hablado con hombres que han intentado suicidarse debido a su tamaño.

Esto tiene implicaciones muy serias y me doy cuenta de que todo el mundo piensa “jajaja, es tan gracioso”, pero en realidad no es así, es algo realmente serio. Se trata de cómo las personas se ven a sí mismas y sus cuerpos, y cómo impacta las elecciones que toman. De hecho es bastante importante.

¿Cómo ve la sociedad el tamaño del pene?

Estamos obsesionados con el tamaño. Constantemente hacemos bromas sobre el tamaño. Tenemos discusiones y sentimos adoración por un gran tamaño en todo lugar. Por ejemplo, la pornografía es un tema central. Todos lo tienen mucho más grandes de lo normal. Incluso recientemente ha habido una conversación sobre la big dick energy. Es un hashtag actual en el que estamos teniendo una conversación en la que decimos que los hombres que la poseen son mejores y tienen más confianza. El punto es que ciertamente tenemos una narrativa social que dice que entre más grande mejor y que si un hombre no está a la altura, es menos hombre.

¿Estás esperando combatir esa narrativa?

Sí, eso espero…

Relacionados:

¿Cómo funciona el estudio? ¿Qué pasos sigues?

Hay dos componentes del estudio y las personas pueden participar en ambos o sólo en uno de ellos. Hay un componente de entrevista, en el que no hay fotografías. Se trata de personas que hablan conmigo sobre sus experiencias y cómo se sienten y cómo piensan que su tamaño ha impactado cómo se ven a sí mismos y el tipo de cosas que hacen o dejan de hacer.

Luego hay una encuesta que pide fotos pero por una razón muy específica. El estándar para cualquier tipo de medición del pene es lo que llamamos el método de presión ósea, así que todos lo usan y es uniforme. Entonces se les pide a las personas que envíen imágenes que muestren el método y la medición para que sepamos que es exacto. Entonces, una vez que verificamos que es un método correcto, destruimos las fotos. Las únicas personas que pueden participar son hombres mayores de 22 años.

¿Cómo va hasta ahora?

Dios mío, hemos tenido más de 2,000 visitas al estudio y no sé exactamente cuántas encuestas completadas. Sobre las entrevistas, he completado treinta de ellas y tengo más personas en espera.

¿Es más fácil que uh… los hombres con un pene más grande hablen sobre su tamaño?

En realidad es todo lo contrario. Es muy gracioso, cada hombre con quien he hablado me ha dicho lo mismo que tú, “Todo lo que van a tener es una gran muestra de hombres que tienen un mayor tamaño que el promedio”. No ha sido el caso, en realidad no han llegado tantas personas que estén por encima del promedio, no tenemos ni la mitad de dichos participantes en comparación con quienes son promedio o tienen un tamaño inferior.

¿Estás empezando a ver algún hallazgo preliminar?

Los resultados preliminares señalan que esto es un problema. He hablado sobre relaciones e intentos de suicidio. Algunas personas dicen que ni siquiera tratan de conseguir condones porque no les van a ajustar y se sienten demasiado pequeños, etc. Empecé a ver algunos de esos patrones. Todo esto proviene de varias personas con las que he hablado y está vinculado al tamaño. Estoy empezando a ver un efecto. Lamentablemente, no tengo suficientes hombres por encima del promedio para sacar conclusiones.

¿Cuál fue la génesis de este proyecto?

He estado pensando en este proyecto durante seis años. La génesis de esto fue que algunas mujeres que conozco, que no se conocen entre sí, me contaron historias similares sobre las muestras de sus parejas, que eran todos hombres bien dotados. Eso me dio un poco de curiosidad. Lo único que realmente tenían en común era que buscaban una pareja que tuviera mucha autoestima o confianza y ese era el único rasgo que todas estaban buscando.

¿Cómo es mirar tantas fotos de pitos? No es parte de la jornada laboral de una persona normal.

Es un día normal para mí. Soy una investigadora sexual, esto es lo que hago.

Sigue a Mack Lamoureux en Twitter.