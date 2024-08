La increíble historia de ‘Passio’, el porno gay con Jesús como protagonista

Si bien la vida y las enseñanzas de Cristo son la raíz de los transtornos sexuales de algunas personas, sorprendentemente poco de esto se explora en el ámbito de la pornografía. A pesar de que la industria se nutre de tópicos bastante trillados, parodiando narrativas populares y presionando grandes y llamativos botones que son tabú, lo que existe de «la historia más grande jamás contada» usa la figura de Cristo en capacidades limitadas y descabelladas. Por ejemplo, en Him, el filme pornográfico perdido de los años 80 sobre la parte sexual del Hijo de Dios, Jesús solo aparece como una figura en las fantasías de un joven lujurioso. Más recientemente, In The Flesh de 2015 nos presenta a un hombre que claramente es Jesús regresando a la Tierra para predicar un nuevo evangelio de indulgencia sexual, pero se refieren a él tímidamente como «Aman».

Es fácil entender por qué incluso los pornógrafos se ponen ciertos límites cuando se trata de sexualizar a Jesús. Por un lado, los proyectos artísticos serios y convencionales que representan a un Jesús sexual y explícito han sido atacados violentamente por creyentes perturbados. Por otro lado, es posible que no haya mucha demanda, que es la fuerza motora que realmente impulsa las producciones pornográficas. «Jesús porno» no es un término clave de búsqueda en temporadas en que uno podría esperar que lo fuera, como Semana Santa o Navidad, lo que significa que es más seguro y probablemente más rentable optar por hacer porno con el conejo de pascua o Santa Claus.

Videos by VICE

Pero aunque el porno con Jesús, especialmente el de contenido explícito y bíblicamente fundamentado, es asombrosamente raro, la Regla 34 del internet sigue estando vigente (al menos por ahora). Lo que significa que hay por lo menos una película profesional sobresaliente y salvaje sobre la vida de Cristo. En 2007, un estudio de pornografía gay, Dark Alley, formado recientemente, lanzó Passio, un «filme porno lleno de éxtasis religioso impenitente».

Arte de Lia Kantrowitz con el still de la película Passio.

La película inicia en una azotea de LA. Rodeado de velas, un hombre con una toga escribe «Passio», en una computadora portátil. La pantalla indica que es un nuevo evangelio.

La pantalla de la computadora portátil une cuatro viñetas que dan inicio básicamente justo antes de que comience el sexo. La primera presenta a dos discípulos ante la cruz, supuestamente después de la crucifixión, quienes fueron a mostrar su respeto para luego coger ahí enfrente, en una cama. En la segunda está Poncio Pilato dominando sexualmente a Caifás, el sumo sacerdote que supuestamente conspiró para matar a Jesús. Luego tenemos la viñeta de la Última Cena, que tiene un inicio sombrío, pero que cambia rápidamente para mostrarnos a los discípulos, alimentándose sensualmente unos a otros de uvas y pan (y bagels, por alguna razón), hasta que de repente la ropa de todos desaparece como por arte de magia —un jump cut— y todos comienzan a fornicar en una especie de batalla campal sexual. La última viñeta presenta a un sacerdote azotando a Jesús en la cruz con un látigo de cuero. Enseguida, el sacerdote comienza alabar el pito de Jesús, mientras le aplica una ligera tortura en las bolas. Poco después, desata a Jesús, quien de inmediato baja de la cruz y comienza a dominar al sacerdote. Esto termina con Jesus viniéndose en el trasero/espalda del sacerdote.

Relacionados: El porno falso personalizado ya está a la venta en Reddit

Básicamente, la película representa las escenas clave de la vida de Cristo, como la Última Cena y la Crucifixión, y encuentra algún pretexto para convertirlas en salvajes festines sexuales. Passio obtuvo mucha atención en medios como The Stranger, pero la mayoría de los comentarios fueron bastante críticos, pintándola como un intento desvergonzado de exasperar a los conservadores religiosos en una forma que podría generar reacciones peligrosas contra la comunidad gay en general. (Los cristianos devotos, a la caza de cualquier intento de hacer una película porno gay sobre la vida de Cristo desde que en 1984 apareció una carta en cadena alegando que era inminente que eso sucediera, parecen haber pasado por alto o ignorado por completo la película).

¿Fue Passio simplemente una forma flagrante de acaparar la atención por parte del mismo estudio que trajo al mundo, también en 2007, títulos tan abiertamente provocativos como Gaytanamo? Esta Semana Santa, me reuní con dos de las personas detrás de la película, el director Matthias von Fistenberg (un seudónimo) y el propietario y productor de Dark Alley, Rob Felt, para preguntarles cómo surgió Passio exactamente y qué querían lograr con ella. Estas son sus palabras:

Matthias von Fistenberg: La idea surgió de mi frustración con cientos de años de arte. Amo el arte renacentista, lo sexy que es, excepto por un tema: Jesús. Cuando ves a Jesús en el arte de ese período, ves intentos de sexualizar su cuerpo, pero son intentos absolutamente cautelosos. Siempre pensé que simplemente deberíamos hacerlo sexy. No puedes atraer a la gente solo con sufrimiento y dolor. Necesitas algo con lo que las personas puedan conectarse a nivel subconsciente, y eso es la sexualidad.

No hubo un detonante en particular [que me haya llevado a convertir esa idea en una película]. Un día simplemente se me ocurrió. Pensé: Basta de evadir el asunto. ¡Quiero tener mi Jesús sexy! Eso es todo. Llamé a mi socio porque sabía que teníamos un rodaje ese fin de semana y no estaba particularmente definido. Le dije: «Mira, necesitamos 50 metros de tela y mucho pan». Vamos a hacer la Última Cena y la historia de Jesús. Vamos a demostrar que puede y debe ser como nosotros. Debe ser sexy. No debería ser miserable».

Como Jesús fue una persona mítica, todos podemos imaginar cómo era. Así que pensé que sería buena idea darle nuestro particular giro a la historia clásica [risas]. Sentí que estábamos en la mejor posición para sexualizarlo, porque somos productores de porno.

Relacionados: «Me gusta ver chicas con cuerpos naturales»: ¿Cuál fue el tipo de porno que más viste en 2017?

Rob Felt: Cuando eres una empresa porno incipiente y con poco fondos, no puedes hacer cosas a gran escala, pero ciertamente puedes costear dos trozos de madera y un poco de cuerda para hacer una cruz, y algunas piezas de tela. Así que básicamente esto surgió de explorar qué podíamos hacer con los recursos que teníamos, qué podría hacer que nuestro nombre se diera a conocer en el mundo. Ese fue el aspecto comercial del proyecto. Es un juego en el que lo que importa es llamar la atención. Se trata de conseguir que una marca te patrocine para hacer cosas que llamen mucho la atención.

Von Fistenberg: No escribí un guión. La Biblia está llena de historias que se prestan a la reinterpretación, pero la Crucifixión y la Última Cena fueron los objetivos más accesibles porque son los más sombríos y sagrados. Así que estas fueron nuestras escenas elegidas. Hay un elemento de violencia o masoquismo en las escenas de la cruz, azotando a Cristo, y esas cosas. Así que jugamos con matices adicionales de sadomasoquismo: el sacerdote azota a Cristo. Entonces Cristo baja de la Cruz y viola al sacerdote. Fue un giro muy loco que pensé que sería completamente desagradable. Pero al mismo tiempo, quería que fuera sexy. Al verlo tendrías que sentirte incómodo, pero también excitado por estar viendo a modelos súper sensuales que obviamente se están divirtiendo.

Hicimos el rodaje en Nueva Jersey. La religión no está tan compenetrada con la vida ahí como en Europa, [nota: von Fistenberg es polaco], pero la gente en el set nos hizo dudar un poco. Sentían que era algo que realmente no deberíamos estar haciendo. A muchos de ellos se les veía cierto disgusto en la mirada.

Cada elemento del filme parecía ser algo prohibido. Pero cada vez que tenía esa sensación, me decía: OK, debemos hacer esto. Y todo el mundo lo hacía… Todos entendieron que era una locura. Algunas personas pensaban que sería un gran fracaso, una pérdida de dinero, pero necesitaban el pago. A otro nivel, tal vez la idea parecía tan loca que la gente pensó: «Vaya, tal vez resulte algo bueno».

Felt: para promocionar la película, trabajamos con un conocido promotor en Nueva York. Hizo un desfile del orgullo gay en Nueva Orleans, donde tuvimos a un modelo —no al modelo de la película porque era europeo— caminando en el desfile con la cruz. Él recreó esta escena de The Passion of Christ, pero fue para ayudarnos a promocionar la película. La tradición de Jesús es tan rica en símbolos que hay muchas vías de promoción posibles. Y la Semana Santa se repite cada año…

Relacionados: Estamos jodidos: todos están haciendo porno falso con inteligencia artificial

Von Fistenberg: Intentamos que algunos bloggers escribieran al respecto. Y lo hicieron. También hubo una agencia de noticias en Italia que pensó que valía la pena cubrir la película. Abordaron el tema como una expresión del mal gusto de la «cultura pop estadounidense: miren lo que hicieron ahora». Aún así, me alegré de ver que la tomaron en serio. Cuando haces porno gay, se filma una cierta cantidad de escenas todos los días y a nadie le importa realmente. Pero hacer algo como esto, para mí, representó un verdadero esfuerzo. Traté de ser serio al hacer la película, aunque no esperaba que me tomaran en serio. Que alguien nos haya tomado en serio significó que tocamos una fibra sensible que hizo resonancia.

Fiel: Tuvimos altas preventas de DVDs. La gente tenía curiosidad por ver la película. Pero nuestro principal socio de streaming, que generalmente pone nuestras películas en la página principal, esta vez no lo haría. Un tipo que trabajaba para la compañía me dijo después que los propietarios dijeron: «Sé que vendemos porno aquí, pero debemos tener algo de moral, ¿no?». Me sorprendió porque en la página principal ves cosas como Me cogí a mi madrastra. En esta industria, no somos guardianes morales del mundo. Estamos aquí para presionar botones y empujar límites. Entonces es interesante cuando te encuentras con este tipo de defensores de la moral.

Recuerdo que cuando era adolescente leía cosas como: «Vamos a marchar en Washington, pero nada de drag queens ni chicos vestidos de cuero porque queremos vernos como gente respetable, como estadounidenses que pagan impuestos». La realidad es que la política de la respetabilidad nunca ha llevado a nadie a ninguna parte. Es una discusión estúpida que desempolvan cada vez que alguien se incomoda con algo que dice una persona gay.

Hemos tenido esa discusión en la comunidad queer durante, por así decirlo, millones de años. Y entonces nadie ha hecho nada que pueda causar conmoción. No creo que eso sea lo que nosotros intentábamos hacer… Es posible que hayamos recibido un correo electrónico alguna vez, pero nada que fuera memorable. Cuando hicimos Gaytanamo, ciertamente recibimos muchos correos más.

Von Fistenberg: tenemos muchos seguidores gracias a la película. Pero, no habrá secuelas. Creo que ya lo saqué de mi sistema. Probé que los temas más sagrados se pueden representar de forma sexy, y no solo como dolor y sufrimiento. Eso fue todo… No voy a crucificar a nadie en video por ahora [risas].

Felt: cuando experimentas y juegas con estos límites, la mayoría de las veces, a tus clientes no les importa. En su mayoría piensa: «¿Por qué satisfaces tus impulsos de hacer estas cosas en lugar de simplemente darnos lo que queremos?». Tienen claro lo que quieren. No es algo experimental. Entonces, con proyectos como Passio, solo nos divertimos; de otro modo, sólo estamos en este vacío creativo que es la pornografía, el cual puede ser irritante si tienes algún tipo de creatividad.

Pero la industria ya no está basada en las películas. Nuestro espacio para hacer estas cosas es limitado. No hemos renunciado a ello como parte de nuestra misión, si así lo quieren ver. Pero no tenemos ningún plan de hacer algo como Passio: The Second Coming. Que sería el título obvio.