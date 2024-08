Infancia perdida: fotos del matrimonio infantil en la India

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

En Shravasti, un distrito del Estado indio de Uttar Pradesh, poner bermellón (pigmento rojo) en la frente de una niña, o cúrcuma en su cuerpo, marca el final de su corta infancia y el comienzo de su vida matrimonial. Obligada a casarse antes de que llegue a la pubertad, sus días están llenos de quehaceres domésticos y procreación.

El matrimonio infantil en la India ha visto una disminución en la última década, pero todavía tiene más de 15 millones de novias menores de edad. La práctica se remonta al período medieval y ha persistido como una tradición cultural desde entonces, a pesar de que técnicamente es ilegal que una niña menor de 18 años y un niño menor de 21 años se casen. Las razones para la persistencia del matrimonio infantil en la India son variadas y complejas, basadas en diferentes factores económicos, políticos y socioculturales que sustentan la decisión de las personas de casar a sus hijos. En las zonas rurales, donde el matrimonio infantil es más frecuente, la pobreza, el analfabetismo femenino —la falta de acceso a la educación— y los servicios de salud perpetúan la práctica.

La fotoperiodista de Nueva Delhi, Saumya Khandelwal, comenzó a documentar la práctica del matrimonio infantil en Shravasti, donde una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años.

Hablamos con Khandelwal sobre su trabajo y la vida de las niñas en Shravasti.

VICE: ¿Por qué decidiste documentar el matrimonio infantil en Shravasti?

Saumya Khandelwal: Me encontré con una obra literaria que hablaba sobre las altas tasas de mortalidad infantil y el matrimonio infantil de Shravasti. Shravasti está a unos 100 km de mi ciudad natal, Lucknow, así que me sorprendió que esto sucediera tan cerca de mis compatriotas, pero nadie hablara de eso. Cuando hablamos sobre el matrimonio infantil en India, se sabe que en Estados como Rajasthan y Bengala Occidental continúan existiendo, pero en realidad no hay mucha investigación.

¿Qué razones tienen las personas en Shravasti para casar a sus hijas?

Durante mis viajes, hablé con una madre que había casado a su hija de 15 años. La madre misma también se había casado de niña y experimentó muchos problemas durante su matrimonio, incluido el parto. Entonces le pregunté por qué había casado a su hija tan joven. Me dijo, “¿Qué pasa si el próximo año hay inundaciones en el pueblo y mi esposo muere? ¿Quién cuidará a los niños? Necesitamos asegurarnos de que estos niños al menos sean alimentados”. Entonces, aunque la falta de educación y las presiones sociales fomentan prácticas como el matrimonio infantil, las personas también tienen razones prácticas.

https://www.instagram.com/khandelwal_saumya/?hl=en

¿Las personas en Shravasti son conscientes de que la práctica es ilegal?

En teoría saben que es ilegal, pero todos lo practican. El gobierno no ha podido controlar el matrimonio infantil y la policía no hace nada al respecto. Incluso cuando se intenta detener un matrimonio infantil, lo máximo que sucede es que la ceremonia se pospone, y luego sucede en secreto.

¿Entonces la gente no tiene miedo de que la atrapen?

El hecho de que sepan que es ilegal y aún así sigan haciéndolo, y que estén de acuerdo con que yo los documente, demuestra la confianza que tienen de que no serán castigados. De hecho, cada vez que visito los pueblos, recibo invitaciones para matrimonios infantiles, lo cual es una locura.

¿Cómo se enteran las niñas de que se van a casar?

Conocí a chicas que se enteraron justo el día de la ceremonia. Existe esta práctica en la que se aplica cúrcuma al cuerpo de la novia. Hubo una niña que, cuando pasó eso, se dio cuenta de que la fiesta era en su casa porque se iba a casar. También conocí a chicas que se habían enterado un par de meses antes, pero en ninguno de los casos se les preguntó si querían casarse.

¿Qué actitud tienen las niñas en Shravasti en cuanto a su futuro?

Cada vez que les preguntaba a las chicas qué querían hacer con sus vidas, en realidad no tenían una respuesta. Algunas decían, tal vez nos casemos y tengamos hijos. Una chica que conocí dijo que quería ser policía. Estas chicas realmente no piensan que tienen derecho a un futuro. Ni siquiera están conscientes de que hay niñas de su edad que hacen cosas diferentes en la vida.

¿Qué piensan de estar casadas?

Había una chica a la que estaba fotografiando llamada Muskaan, el día de su boda le pregunté cómo se sentía acerca de su matrimonio, y ella dijo: “¿Qué tendría que sentir al respecto? Va a pasar. Le pasa a todas y no soy diferente, así que me va a pasar a mí”. Es como si se resignaran al destino que ya fue escrito para ellas.

¿Estas niñas entienden lo que significa el matrimonio a tan corta edad?

Principalmente, su comprensión del matrimonio es que tendrán que cuidar la casa, alimentar al ganado, hacer la comida, lavar los trastes y la ropa, porque eso es lo que han visto al crecer.

¿Cuáles son los rituales o tradiciones de un matrimonio infantil?

Por lo general, en los matrimonios hindúes, las chicas no viven con su esposo justo después de su ceremonia de matrimonio, sino después de una ceremonia llamada “gauna”, que tiene lugar unos meses o unos años después del matrimonio. Gauna es el momento en que piensan que la chica es lo suficientemente madura como para comenzar a vivir con su esposo. Creo que en algún lugar reconocen que 14 años es demasiado joven para que una niña se case.

¿Cómo se decide que una niña es lo suficientemente madura?

Creen que cuando una niña comienza su período, es lo suficientemente madura.

¿Qué sucede durante una ceremonia de gauna?

La ceremonia de gauna es básicamente una pequeña ceremonia de despedida que involucra a la familia y amigos de la niña que se reúnen en su casa. Se espera que la niña llore, y también los parientes. Se me hace fascinante porque, aunque se supone que es teatral, se convierte en un desencadenante para una liberación emocional genuina. Por ejemplo, durante la gauna de Muskaan, se veía que primero lo hacía de manera teatral, pero después realmente lloraba porque se iba. Luego se despidió de todos y se fue en auto a la casa de su nuevo esposo con todas sus cosas.

¿Cómo es la vida de las niñas después del matrimonio?

Lo diré sin rodeos: básicamente trabajan como empleadas domésticas gratuitas en la casa de su nuevo esposo. No pueden salir de la casa y hacen lo que su esposo o lo que sus suegros les piden que hagan.

¿Tus pensamientos sobre el matrimonio infantil han cambiado desde que empezaste a documentar a estas niñas en Shravasti?

De lo único de lo que siempre estuve consciente es que, aunque no estoy de acuerdo con la práctica del matrimonio infantil, no quiero entrar con la perspectiva de: “Hola, vengo de la ciudad y no creo que el matrimonio infantil sea lo correcto”. No creo que sea justo, porque al final del día, incluso si no estamos de acuerdo con eso, esa es la forma en que la sociedad ha evolucionado a lo largo de los años. Tienen una normalidad en sus propias vidas, y traté de capturar esa normalidad en mis fotografías.