Jake Gyllenhaal enfrenta a Spider-Man como Mysterio en el nuevo trailer de ‘Far From Home’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El nuevo tráiler de la secuela de Marvel para la (segunda) mejor película de Spider-Man ya está aquí, y por lo que se ve, Peter Parker tendrá unas vacaciones desastrosas.

El trailer de dos minutos y medio para Spider-Man: Far From Home sigue a Peter Parker en un viaje a Europa, en el que decide dejar su traje de superhéroe en casa porque “Europa realmente no necesita un amigable Spider-Man que cuide el vecindario”. Desafortunadamente, eso no es realmente cierto: las placenteras vacaciones de Parker se ven interrumpidas bruscamente cuando un puñado de enormes monstruos llegan a causar caos y confusión en los más emblemáticos monumentos europeos, y se ve obligado a hacer equipo con Nick Fury para enfrentarlos.

El tráiler también nos permite echarle un vistazo a Jake Gyllenhaal con su traje del supervillano Mysterio, uno de los enemigos de Spider-Man, quien aparentemente decidió no usar su típico casco en forma de pecera para este debut.

Spider-Man: Far From Home llegará a los cines el próximo verano, después del estreno de Avengers: Endgame. Aún no sabemos exactamente en qué punto del tiempo está situada esta película de Spider-Man, sólo sabemos que tendrá lugar en la línea de tiempo del Universo cinematográfico de Marvel (MCU): Europa no luce como un montón de basura donde la mitad de la población ha sido asesinada o pulverizada recientemente.

Tendremos que esperar hasta el 5 de julio que sea el estreno para tener las respuestas a todas nuestras dudas. Hasta entonces, ve a Jake Gyllenhaal jugar un poco en medio de una niebla verde en el trailer de arriba.