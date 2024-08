El Joker de Tommy Wiseau es una locura de actuación

El mes pasado, Variety informó que el director de Hangover, Todd Phillips, habló con Joaquin Phoenix para actuar en la película del Joker; una elección decisiva para interpretar al villano de Batman que podría ofrecer una profundidad al personaje que no hemos visto desde Heath Ledger. Pero después del anuncio de Variety, otro actor inesperado probó suerte para conseguir el papel, alguien cuyo estilo personal y servil devoción al arte nos puede regalar una nueva versión más aterradora y quizá más irresistible del Joker: Tommy Wiseau.

La singular estrella de The Room tuiteó a Phillips para «que le mandara un mensaje directo» sobre el papel y después confirmó su deseo al mundo. No parece que Phillips nunca entró a la bandeja de entrada de Wiseau para hacer la audición, pero Wiseau siempre ha sido testarudo.

El lunes, Nerdist publicó el «video de audición» de Wiseau para el papel, informa AV Club, y bastan sólo unos cuantos segundos viéndolo gritar «WHY SO SERIOUS?» [¿Por qué tan serio?] con el vestuario completo para que la imagen te persiga en tus sueños para siempre.

Está cansado, gastado y quiere destruir Gotham. Los ojos de Wiseau, por lo general escondidos detrás de sus ojos permanentes, están completamente despejados, quemando la pantalla y tu alma desde el interior de un rostro cubierto de maquillaje. ¡Y esa risa! ¡Esa risa! Una carcajada muerta y gutural que parecen más espasmos del diafragma que una respuesta de humor. Es mucho más de lo que el corazón puede soportar.

El coprotagonista de The Room y autor de Disaster Artist, Greg Sestero, hace un pequeño cameo en el video como Batman —oh hai, Batman—, aunque Sestero sólo se queda ahí parado la mayor parte del tiempo mientras Wiseau le grita los diálogos de The Dark Knight.

Seguro, el video de tres minutos es una broma (esta vez una en la que Wiseau participa) y una muy buena broma. Pero de alguna manera, la interpretación logra ser terrorífica. Si Wiseau no obtiene el papel de Joker, tal vez pueda al menos encontrar su camino en Suicide Squad 2, ¿no? Por lo menos sería un mejor Joker que Jared Leto.