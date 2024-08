Un joven de 16 años murió electrocutado por sus audífonos

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

La semana pasada, un medio de comunicación de Malasia informó que un adolescente se electrocutó y murió murió debido a que resultó electrocutado mientras cargaba su teléfono celular. Mohd Aidi Azzhar Zahrin, de 16 años, fue descubierto por su madre en su casa en la ciudad de Rembau, Malasia, tirado inmóvil en el suelo y frío al tacto, informó The New Straits Times. Además, sangre brotaba de su oreja.

Los exámenes médicos no mostraron signos de hematomas o lesiones externas en el cuerpo de Mohd, además de algunas quemaduras en la oreja izquierda. Se cree que estaba escuchando a través de los audífonos mientras cargaba su teléfono. Según Yahoo News, su hermano también sintió una pequeña descarga eléctrica al tocar el cable del cargador. La marca y el modelo del dispositivo aún no están confirmados y la causa definitiva del deceso no ha sido aún determinada.

En febrero, una estudiante de 17 años, Luiza Pinheiro, también fue encontrada muerta en el piso de su casa en Riacho Frio, Brasil, luego de que una “enorme descarga eléctrica” se produjera en su teléfono y los audífonos se derritieran en sus oídos, informó NewsCorp.

“La abuela de la niña le dijo al médico que encontró a su nieta inconsciente, tendida en el suelo y con los audífonos en los oídos”, dijo un empleado del hospital al medio local G1. “Dijeron que la joven sufrió una descarga eléctrica porque el teléfono celular se estaba cargando y el teléfono se derritió”.

En mayo, una mujer de 46 años de la aldea india de Kanathur se electrocutó después de quedarse dormida escuchando música, informó The Times of India. La policía local indicó que la posible causa del incidente fue un corto circuito. Luego, un mes después, un hombre de 22 años de la aldea india de Pandyo escuchaba música en un teléfono celular conectado cuando se cortó la electricidad de su casa. Cuando regresó la electricidad, el hombre recibió una descarga eléctrica a través de sus audífonos y también falleció, informó NDTV.

Sin embargo, no es solo un problema específico de los países en desarrollo. En 2014, una mujer australiana de 28 años fue encontrada muerta en su casa en North Gosford, Nueva Gales del Sur, después de haber sido electrocutada por un cable USB que estaba usando para cargar su teléfono mientras escuchaba música con audífonos. En ese caso, la descarga eléctrica fatal se atribuyó parcialmente a un cargador defectuoso, informó ABC.

“Sabemos con certeza que el cargador falló, y que oscila entre los 240 voltios de entrada y los cinco voltios de salida. Es definitivo”, dijo Lynelle Collins, de NSW Fair Trading. “Tenemos fotos, tenemos pruebas de que se ha desmantelado, por lo que sabemos que el cargador falló”.

Las investigaciones determinaron que el cargador en cuestión no cumplía con los estándares australianos, y el comisionado de Comercio Justo, Rod Stowe, emitió una advertencia sobre los peligros inherentes del uso de productos no aprobados.

“Estos dispositivos representan un grave riesgo de electrocución o incendio”, dijo en ese momento, y el Departamento de Comercio Justo advirtió contra el uso de dispositivos mientras están conectados y cargándose.

Corrección: Una versión previa de esta historia argumentaba erróneamente que la descarga eléctrica había sido la causa de la muerte de Mohd y que esta había ocurrido debido a sus audífonos. Este artículo ha sido actualizado y se han trabajado esos errores.

