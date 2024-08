Esta joven se filmó lanzando una silla desde un rascacielos

Artículo publicado originalmente en VICE Canadá.

La policía de Toronto, Canadá, le hizo tres cargos a Marcella Zoia, una joven de 19 años, luego de que el video donde se grabó lanzando una silla por el balcón de un rascacielos se hiciera viral a principios de esta semana.

Videos by VICE

El video, que fue publicado en Instagram con la leyenda “buenos días”, mostraba a una mujer rubia mirando a la cámara, sonriendo y lanzando una silla desde un balcón. La cámara sigue a la silla mientras vuela por el aire en picada y, aunque ya no lo vemos, la silla cae muy cerca de la autopista Gardiner, la cual tiene varios carriles y va desde el centro financiero hasta los suburbios de la ciudad.

La policía le hizo a la joven un cargo por vandalismo que pone en peligro la vida de terceros, otro por daño a propiedad ajena y uno más por perturbar del orden común. Ella misma se entregó a primera hora el miércoles.

El agente de policía David Hopkinson le dijo a VICE que Zoia no solo lanzó una silla y que, por suerte, nadie resultó herido.

“Ahora sabemos que las dos sillas, y algunos otros objetos que lanzó, fueron arrojados desde aproximadamente 45 pisos de altura”, dijo Hopkinson. “Con los fuertes vientos que experimentamos ese día y el sitio que eligió, un lugar de gran actividad turística en Toronto, lo que tiró podría haber caído a una distancia considerable del punto de lanzamiento y haber puesto en peligro a cualquiera que caminara abajo.

“Esto es algo muy, muy peligroso”.

Hopkinson le dijo a VICE que el video probablemente fue tomado el sábado por la mañana. En Reddit fue publicado el domingo por la noche y rápidamente se viralizó, pues compresiblemente muchas personas expresaron su desaprobación. El video llegó hasta John Tory, el alcalde de Toronto, quien le dijo al Toronto Star que pensaba que el acto era “imprudente” y que quería que la joven recibiera un castigo. Dado que el rostro de la joven mujer es tan visible, el lunes muchos asumieron que era solo cuestión de tiempo para que averiguaran su identidad y la arrestaran.

Bueno, esas predicciones resultaron correctas. Hopkinson le dijo a VICE que la policía de Toronto descubrió la identidad de Zoia el martes y, sin identificarla, le pidieron públicamente que se entregara. Hopkinson no ahondó en los métodos utilizados para la identificación de la joven, pero dijo que fue gracias a “un muy buen trabajo policial y algunas pistas del público”.

La silla cayendo por los aires en Toronto. Foto vía captura de pantalla.

Esta situación es muy similar a la de otro video donde un joven lanza una silla desde un edificio alto en Toronto, cerca de la autopista Gardiner. Lo que nos lleva a preguntarnos si se trata de una nueva y peligrosa tendencia. Sin embargo, Hopkinson dijo que no está al tanto de ningún otro incidente similar, y agregó que esto no es nada nuevo.

“Estoy seguro de que en el pasado ya antes hemos tenido incidentes de personas que tiraron cosas desde balcones, ya que yo mismo he investigado esos incidentes en toda la ciudad”, dijo. “No estoy seguro de que haya ocurrido algo así recientemente, he oído rumores al respecto, pero yo no he visto nada”.

Si bien puede que no sea nada nuevo, aquí en VICE queremos recordarles a nuestros lectores que no hagan este tipo de cosas tan estúpidas, ni siquiera por la fama en Instagram.

Sigue a Mack Lamoureux en Twitter.