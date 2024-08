Algunos jóvenes gay cuentan a qué riesgos se enfrentan al esconder su vida amorosa

Este artículo se publicó originalmente en VICE Países Bajos.

El 18 de febrero en la noche, Orlando Boldewijn de 17 años, desapareció en La Haya, después de tener una cita de Grindr que no le mencionó ni a sus amigos ni a su familia. El cuerpo del estudiante fue encontrado ocho días después en una laguna en el barrio de Ypenburg. Aún no se sabe con certeza qué le pasó a Orlando Boldewijn, pero el caso ha dado lugar a una conversación en los Países Bajos sobre la seguridad de los adolescentes gay al explorar su sexualidad a través de encuentros secretos.

Videos by VICE

Aplicaciones como Grindr muchas veces son un refugio para los adolescentes que buscan una forma de entrar en la escena gay –ya sea porque están a punto de salir del clóset, o porque no conocen a nadie de su edad que sea abiertamente gay. Además de eso, existe el miedo a que los intimiden en la escuela si los ven en una cita o en un bar gay. Si bien los sitios y aplicaciones de citas son una forma para los adolescentes de explorar su sexualidad con la aceptación de una sociedad que a veces es hostil, también pueden poner a los usuarios en una situación vulnerable cuando se quedan de ver con hombres mayores que no conocen y en lugares desconocidos.

Hablamos con cuatro jóvenes acerca de su experiencia con las citas a través de sitios y aplicaciones para saber más sobre las consecuencias que pueden tener en sus vidas.

Robbin, 19 años, Utrecht

VICE: ¿Cuándo fue tu primera vez en un sitio de citas gay?

Robin: Cuando tenía alrededor de 13 años, visité un sitio para adolescentes homosexuales. El sitio brindaba un espacio seguro para conocer a otros jóvenes que todavía no habían salido del clóset: te hacían subir una foto de tu identificación y alguien del personal tenía que estar presente para verificar tu identidad por medio de una cámara. Cuando cumplí 18 y ya había salido del clóset, ya había probado las aplicaciones de citas como Grindr y Tinder.

¿Cómo fueron tus experiencias con Grindr?

Era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. De repente, me llegaban fotos de penes que no había pedido y el tono de los mensajes era mucho más agresivo.

¿Te quedabas de ver con gente cuando eras menor de edad?

Tenía más o menos 16 años cuando tuve mi primera cita con un chico, pero era de mi edad. Y tenido citas con hombres que resultaron ser mayores, pero que me habían engatusado fingiendo que tenían mi edad. En ese momento todavía no salía del clóset, así que iba a escondidas. Pero hace aproximadamente un mes, tuve una experiencia particularmente mala con un hombre mayor que había usado un perfil falso.

Relacionados: Sexo sudoroso en Iztapalapa: una tarde en los Baños Puerto Vallarta

¿Me puedes contar sobre esa experiencia?

Me dijo que tenía 19, pero cuando llegó parecía como de 40. De alguna manera, se metió a mi casa y me obligó a hacer algunas cosas sexuales que yo no quería. Yo estaba en shock, pero sentí que sería mejor cooperar que arriesgarme a que las cosas se pusieran peor si me resistía. Después, me enteré de que este tipo ya había tratado de contactarme varias veces y que probablemente había planeado todo desde hace tiempo. Desde entonces, he tenido más cuidado que antes. Tener citas es muy difícil cuando eres joven y homosexual –es horrible que existan hombres mayores que se quieran aprovechar de nosotros.

Souffian*, 24 años, Ámsterdam

VICE: ¿Cuándo fue tu primera vez en un sitio de citas?

Souffian: Tenía 15 años y todavía no salía del clóset. Sabía que me atraían los hombres, pero en ese momento quería descubrir y aprender más sobre mi sexualidad y experimentar con eso. Terminé en sitios como Bullchat y GayRomeo, donde chateaba con hombres mayores principalmente.

¿No conocías a gente de tu edad para salir con ellos?

No, no conocía a nadie que hubiera salido del clóset. Pero yo tampoco le había dicho a nadie que era gay. Tenía miedo de que mis padres y todos en nuestra comunidad marroquí se enteraran. Por eso tenía citas a escondidas.

¿A dónde ibas en tus citas?

Los tipos con los que me quedaba de ver eran mucho mayores, así que me invitaban a sus casas. Cuando pienso en eso ahorita, a veces siento que abusaron de mi. Un joven de 30 años sabe que salir con un niño de 15 está mal. En mi opinión, las aplicaciones y sitios como GayRomeo, Bullchat y Grindr no son la manera correcta para que los adolescentes homosexuales aprendan sobre la escena gay. Lo que hacía era muy peligroso, pero en ese momento no me parecía tener otras opciones. No podía ir a un bar a coquetear como mis amigos heterosexuales, porque tenía miedo de que alguien me viera en un bar gay y se lo dijera a todos. Me estaba arriesgando sólo para tener algún tipo de conexión con la escena gay.

¿Alguna vez le dijiste a alguien dónde estabas?

No, y ahora me doy cuenta de lo peligroso que era. Tenía citas deliberadamente en barrios donde nadie me conocía. Sentía que estaba viviendo una doble vida y nunca hablé de lo que estaba experimentando con amigos o familiares, eso me hizo sentir muy solo. Y luego, para reprimir esa sensación de soledad, me quedaba de ver con otro chico. Pero una vez que salí del clóset, me pude poner en contacto con chicos de mi edad.

Kürsat, 21 años, Ámsterdam

VICE: ¿Cuándo fue tu primera vez en un sitio de citas gay?

Kürsat: Cuando tenía 17 años. Aún no había salido del clóset y no quería ir a lugares gay locales. Pero a pesar de que estaba un poco asustado, creé un perfil en línea usando mi nombre real y una foto porque pensé que cualquiera que me encontrara allí también tenía que ser gay. Pronto me di cuenta de que las pláticas se centraban principalmente en el sexo y que también había mucho tráfico de drogas. No creo que este tipo de sitios sean lo suficientemente seguros para los adolescentes homosexuales. A mí, me llevó a tener experiencias muy malas saliendo con hombres mayores.

¿Cómo fueron algunas de esas experiencias?

Cuando le dije que ya no me sentía cómodo a un tipo de casi 30 años, ignoró lo que le dije y siguió tocándome. Me quedé impactado y me fui tan pronto como pude. Otra vez, cuando tenía 19, un hombre cerró la puerta de su casa mientras estábamos adentro. Era la segunda vez que nos veíamos, pero de repente se empezó a comportar de manera extraña, así que finalmente tuve que escabullirme.

Relacionados: Cómo ‘Mean Girls’ arruinó a toda una generación de gays

¿Alguien sabía dónde estabas?

No. En ese momento me sentía muy avergonzado por mi sexualidad, y es por eso que no me atreví a decir nada. Pero esa experiencia me hizo darme cuenta de que necesitaba hablar sobre lo que estaba pasando, y desde entonces, siempre le digo a alguien dónde voy a estar.

¿Cómo crees que la escena de citas gay se puede hacer más segura para los jóvenes?

El abuso de jóvenes que aún no han salido del clóset es tan común que necesitamos que toda la comunidad se una y se apoyen mutuamente. Los adolescentes gays son frágiles: deberían prohibir que los menores de edad usen aplicaciones como Grindr.

Jasper, 20 años, Utrecht

VICE: ¿Cuándo fue tu primera vez en un sitio de citas gay?

Jasper: Tenía 16 años, y parecía ser mi única forma de conectarme con la escena gay. En ese momento, algunos miembros de la familia y amigos sabían que yo era gay, pero no conocía a muchos tipos gay con los que pudiera salir.

¿Cómo fue tu experiencia en estos sitios web?

Muchos hombres mayores que me hablaban de una manera sexualmente agresiva. Algunos incluso me ofrecían dinero para tener sexo con ellos.

¿Te viste con alguno de ellos?

No. Vivía en un pueblo pequeño y no era posible. Pero fui muy cuidadoso y solo comencé a salir cuando vivía solo.

Cuando tenías una cita, ¿le decías a alguien a dónde ibas?

Al principio, no, pero aprendí mi lección rápido. Cuando tenía 17 años, me quedé de ver con un tipo, pero cuando llegué a su casa, había otros muchachos que se estaban drogando. Le mandé un mensaje a mis padres para que vinieran a buscarme. Me hubiera encantado quedarme de ver con alguien en público, pero muchos sólo quieren que vayas a su casa. A veces es porque sólo les interesa tener relaciones sexuales, pero otras veces porque no han salido del clóset y aún luchan con su sexualidad.

¿Cómo crees que la escena gay se puede hacer más segura para los jóvenes?

Creo que depende de los padres y de las escuelas enseñarle a los jóvenes homosexuales a tener más cuidado con las citas. Parece que sólo le advierten a las chicas sobre encontrarse con hombres extraños. Con los niños, generalmente asumen que son fuertes y que se pueden cuidar solos, lo cual es injusto. La mayoría de la gente no sabe nada sobre cómo funcionan las relaciones sexuales en la escena gay. Dentro de esa escena, deberíamos hablar mucho más de acoso y abuso sexual.

* El nombre fue cambiado para proteger la identidad