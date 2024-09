Un juez le ordenó a un cazador furtivo que viera ‘Bambi’ durante todo un año

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Hay pocas películas que duelen tanto como Bambi.

¿Recuerdas la primera vez que la viste? ¿La primera vez que viste a la madre de Bambi ser destrozada por un cazador? El pobre Bambi solo estaba tratando de encontrar algo de hierba bajo la nieve cuando él y mamá notan que algo está cerca de ellos.

Mamá Bambi le advierte al pequeño que se vaya corriendo, ella lo alienta a seguir corriendo y corriendo y corriendo, y de repente BAM… la matan y Bambi se queda en los arbustos llamando a su madre, a quien nunca más volverá ver. Supongo que es por eso que un juez le ordenó a un cazador furtivo que la vea una vez al mes durante todo el próximo año.

Mira, antes de que empieces con el «Ay, estos idiotas odian la caza», tienes que saber que a lo que este chico y su familia hicieron no se le puede llamar caza. La familia Berry, del condado de Lawrence, Misuri, aparentemente tenía un anillo de caza furtiva en el que habían atrapado ilegalmente a cientos de venados a lo largo de los años. Según el Springfield News-Leader, el caso fue uno de los casos más grandes de caza furtiva en la historia de Missouri. Según los informes, la familia hacía mucho dinero por las noches, lampareando a los venados para que se quedaran inmóviles. Principalmente solo se llevaban las cabezas y astas de los animales y dejaban los cuerpos para que se pudrieran. Si le preguntas a un verdadero cazador, te dirán que te comas la maldita carne y que respetes al animal.

Ahora, David Berry Jr al parecer necesitaba un poco de atención adicional para darse cuenta de sus errores. Berry estará cumpliendo una temporada de un año en la cárcel, pero recibirá una dosis extra de castigo mientras esté allí.

Según el Springfield News-Leader, los documentos judiciales dicen que Berry «tiene que ver la película de Walt Disney, Bambi, desde el 23 de diciembre de 2018 o antes, y al menos una vez al mes, durante su encarcelamiento en la cárcel del condado de Lawrence». La agencia no dijo exactamente por qué el juez le ordenó a Berry ver la película todos los meses, pero la razón parece ser bastante obvia y sacada de La naranja mecánica.

Junto a Berry, su padre, dos hermanos y un amigo recibieron un castigo por su participación en el plan de caza furtiva. Esto abarca desde la revocación de sus licencias de caza y pesca hasta multas masivas. En total, 14 personas en Missouri enfrentaron más de 230 cargos después de que las autoridades realizaron una investigación de nueve meses. Las autoridades dicen que inicialmente fueron informados sobre el caso a partir de la información obtenida de una línea directa.

Ahora, estoy seguro de que hay muchos que dicen, «Bueno, ¿qué tal que la madre de Bambi fue cazada legalmente? ¿Por qué hacer que un cazador furtivo vea una película contra la caza?» Para ti, yo diría que es un buen punto, pero luego citaré el hecho de que la madre de Bambi recibió un disparo en primavera y me reiré en tu cara porque la mayoría, si no es que todos, los estatutos de caza norteamericana no permiten la caza durante la primavera.

Así que cállate.

