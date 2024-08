Por favor, no le den a Kanye West su propio episodio de ‘Rick and Morty’

Rick and Morty es una gran serie plagada de fanboys realmente horribles, y por desgracia, uno de esos fans es Kanye West. Kanye dijo anteriormente que Rick and Morty era “su serie favorita” e inexplicablemente tuiteó arte amateur sobre él y Kim Kardashian representados como Rick y Morty (no pregunten por qué, nadie sabe, no son cosas en las que valga la pena gastar valiosa energía mental).

En mayo pasado, Kanye y el creador del programa Justin Roiland idearon un plan para “pasar el rato juntos”. Y aunque no está claro si alguna vez se llegaron a reunir, parece que Kanye tendrá la oportunidad de pasar un momento geek con los creadores de Rick and Morty, porque Roiland y Dan Harmon le acaban de ofrecer su propio episodio de Rick and Morty, por alguna razón.

“Nosotros amamos a Kanye”, le dijo Roiland a The Blast durante un evento de WarnerMedia. “Ye es un espíritu afín, un genio, un visionario… Si ese tipo tuviera el apoyo para hacer todas las ideas que tiene en su cabeza, sería Elon Musk 2.0”. Y cuando The Blast les preguntó acerca de una posible colaboración, los creadores de Rick and Morty se mostraron optimistas. “Le daremos un episodio”, dijo Harmon. “Lo estoy haciendo oficial. Tenemos 70. ¡Kanye puedes tener uno!”

“Ven a pasar el rato, escribe un episodio de Rick and Morty con nosotros”, continuó Roiland. “Será el episodio de Kanye. Estoy tan emocionado. Sería jodidamente increíble”.

Claro, un crossover oficial de Kanye West / Rick and Morty seguramente será un evento cultural singularmente extraño e inevitablemente sería el episodio que generaría mil artículos de opinión, pero… ¿”jodidamente increíble”? No. Simplemente no. Deténganse. Por el amor de todo lo que es sagrado, no le den a Kanye West su propio episodio de Rick and Morty.

El mundo no necesita a Pickle Kanye, o alguna historia sobre cómo Kanye robó la pistola de Rick y mató sistemáticamente a todos los Kanyes en otras dimensiones, como The One, o un episodio dedicado a cualquier basura religiosa en la que Kanye esté involucrado en este momento. Además, ¿Ya todos olvidaron el extraño programa de títeres de Kanye de la década del 2000? ¿O el nuevo proyecto de TV de Kanye protagonizado por Jaden Smith como un joven y alternativo Kanye West? El hombre debe mantenerse alejado de la programación televisiva por completo. Pero bueno, no hay nada que podamos hacer.

La cuarta temporada de Rick and Morty se estrenará en Adult Swim este noviembre. Al menos tenemos el pequeño consuelo de saber que ninguno de estos episodios será el de Kanye, ya que la animación lleva tiempo. Probablemente tendremos que esperar hasta la quinta temporada para sufrir este evento trágico.