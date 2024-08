Por favor, no pongan a Keanu Reeves en el Universo Cinematográfico de Marvel

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Keanu Reeves ha tenido una larga carrera llena de grandes momentos: su primer gran éxito con Bill and Ted, su sorpresiva transición a una estrella de acción en los años 90, y luego convertirse en una estrella de acción aún más grande con The Matrix. Pero este verano, Keanu podría estar en su mejor momento hasta ahora. Ha sido apodado el “novio de internet” y actualmente hay una petición de Change.org con más de 45,000 firmas para nombrarlo la Persona del Año 2019 de la revista TIME. No hay nada que pueda salirle mal en este momento. Así que, naturalmente, Marvel también quiere un pedazo del chico.

Durante una reciente entrevista con ComicBook, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que Reeves podría unirse pronto al UCM. “Hablamos con él en casi todas las películas que hacemos”, dijo Feige a ComicBook. “No sé cuándo, o si alguna vez se unirá al UCM, pero queremos encontrar la manera correcta de hacerlo”.

Tiene sentido, ya que casi todos los demás actores principales de la última década, sin contar a Reeves, han sido arrastrados a la órbita de Marvel, pero aquí está la cuestión: colocar a Keanu Reeves en el Universo Cinematográfico de Marvel probablemente resultaría mal. Por favor, no lo hagan. Aquí les decimos por qué.

El UCM es un hoyo negro

Lo hemos visto devorar actores y básicamente arrasar con el resto de sus carreras en el proceso, ¿cuándo fue la última vez que Chris Evans tuvo un papel sólido además de Captain America? La producción creativa de Mark Ruffalo se ha reducido significativamente desde que se convirtió en Hulk, sin contar Spotlight. Iron Man podría haber salvado a Robert Downey Jr., pero también acaparó la última década del tipo, con la excepción de las películas de Sherlock Holmes. Downey es un actor demasiado raro y singular para quedar atrapado en el purgatorio actoral de Tony Stark todo este tiempo. No queremos que eso le pase a Keanu Reeves.

Claro, hay muchos actores que han logrado tener papeles secundarios en el UCM, como Don Cheadle, o apariciones únicas, como Jake Gyllenhaal en Far From Home. Pero los rumores actuales son que Feige podría querer a Reeves para un papel en The Eternals, lo que básicamente significa que el tipo estaría atrapado en otra franquicia y, claro, el hombre ya tiene suficientes franquicias a su nombre.

El tipo merece papeles más interesantes

Lo sentimos. Corremos el riesgo de enfurecer a toda una legión de fans con el siguiente comentario, pero, ¿los superhéroes son un poco aburridos? Bien, tal vez sea la palabra equivocada, pero digamos que esas historias se han contado antes y se contarán de nuevo, y el mundo no necesita ver a Keanu Reeves darle su propio giro al mismo argumento una vez más. Además, Reeves debería obtener mejores cosas.

El tipo ha sido acosado por las críticas de que es un actor acartonado de una sola nota desde el principio, pero se equivocan. Reeves es un actor tranquilo y singular que toma riesgos con sus papeles, aunque no siempre funcione a su favor. Pero por cada terrible actuación en Drácula, hay algo que vale la pena destacar, como el hecho de que aceptara protagonizar The Matrix después de que casi todos los actores declinaran hacerlo.

El UCM probablemente no permitirá que Keanu haga cosas raras. Keanu necesita actuar con extravagancia.

Correríamos el riesgo de cansarnos de Keanu

¿Cuánto es demasiado? ¿Estamos ya en el punto de saturación de Keanu? Si no lo estamos, entonces un papel en una película de superhéroes probablemente causaría ese efecto. Además, Keanu es un hombre tranquilo, introspectivo y aparentemente introvertido. Se merece su propio espacio, también. Toda esa atención del UCM podría no ser lo que necesita.

Pero si la colaboración de Keanu con el UCM debe suceder, y tanto Reeves como Feige no pueden cambiar de opinión, tal vez haya una solución que pueda encaminar el proyecto en una dirección positiva…

Pongan a Bill y Ted en el Universo Cinematográfico de Marvel

Ah lo tienen. Muy simple, fácil y brillante. ¿Cuánto tiempo nos ha costado darnos cuenta? Keanu Reeves trabaja actualmente con su compañero de reparto Alex Winter para traernos la tan esperada tercera película de Bill y Ted, Bill & Ted Face the Music. Se espera que la película sea la conclusión de la franquicia de Bill y Ted, pero les presentamos una idea descabellada: ¿y si… no fuera el fin? ¿Qué pasaría si la cosa terminara con una escena posterior a los créditos donde nuestros nobles héroes, Bill S. Preston, esq. y Ted “Theodore” Logan, ¿son llamados a salvar el mundo de nuevo, pero esta vez no por Rufus, sino por el mismísimo Nick Fury?

Marvel ya lanzó una serie de cómics de Bill & Ted a principios de los años 90, llamada Bill and Ted’s Excellent Comic Book, que básicamente continuó la historia donde la segunda película se detuvo. No eran muy buenos, pero estaban bien, e incluso consiguieron una nominación para un Premio Eisner. Si Bill y Ted ya forman parte de Marvel Comics, parece natural que también lleguen a formar parte del UCM.

Haz que suceda, Feige. Es la única forma definitiva de llevar a Keanu Reeves al UCM. Te lo rogamos.