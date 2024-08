‘KeanuCon’ es el único festival de cine que importa

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Keanu Reeves es más que solo un actor. Es un meme, un mito, una leyenda: un bajista y aficionado a la salsa de espagueti, un bastión de la excelencia humana que emana una tranquilidad estilo zen, que el resto de nosotros, los plebeyos, apenas podemos comprender. Pero por alguna razón, su carrera de décadas nunca ha recibido el tipo de enfoque y apreciación que merece, hasta ahora.

A finales de abril, una compañía de proyección de películas llevará a cabo el KeanuCon en Escocia, el primer festival de cine dedicado exclusivamente a Keanu Reeves, y por dios, suena increíble.

El 27 y 28 de abril, el Matchbox Cineclub de Glasgow proyectará 11 películas de Keanu Reeves, desde The Matrix hasta John Wick y My Own Private Idaho. Por supuesto, no faltarán las películas de Bill y Ted, proyectadas una tras otra. El festival también promete algo llamado “Wyld Stallyns en vivo”, que, si viviéramos en un mundo mejor, serían Alex Winter y Keanu tocando una guitarra de aire. Pero es probable que solo sea una banda de covers tocando esa canción cuando Bill y Ted viajan al futuro, pero aún así, ¡suena bastante bien!

Matchbox Cineclub es la misma compañía detrás del festival de cine de Nic Cage, llamado Cage-a-Rama, así que el KeanuCon fue un próximo paso lógico.

“Estábamos programando el trabajo de Cage, que definitivamente es una figura polarizante en la cultura popular, y seguíamos regresando a Keanu como una especie de antídoto por tener que defender a Cage todo el tiempo”, dijo recientemente la cofundadora de KeanuCon, Megan Mitchell, a Little White Lies. “Keanu inspira tanto amor, particularmente en las mujeres, lo que, para mí, es importante. El interés y la pasión que tienen los fans de Keanu parecen no solo estar orientados al deseo sexual —aunque no se puede negar que Keanu está bueno— sino a la capacidad de relacionarse con su vulnerabilidad emocional honesta”.

Por desgracia, KeanuCon no apaciguará a los fans acérrimos de Reeves, ya que solo es un resumen de su obra. Point Break no llegó a la selección final por alguna razón, a pesar de que la película inspiró una de las franquicias de películas más grandes fuera del UCM. Tampoco proyectarán la adaptación brutalmente subestimada de A Scanner Darkly de Philip K. Dick. Sin embargo, la peor omisión del festival es una película de Keanu Reeves más antigua y menos amada: el clásico de culto River’s Edge de 1986, una de las primeras actuaciones sobresalientes de Keanu. No importa. Nos quedamos con lo que tenemos.

Aquí está la lista completa del KeanuCon, a través de Matchbox Cineclub:

One Step Away (Robert Fortier, 1985)

Permanent Record (Marisa Silver, 1988)

My Own Private Idaho (Gus Van Sant, 1991)

Speed (Jan de Bont, 1994)

The Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999)

John Wick (Chad Stahelski, David Leitch, 2014)

Man of Tai Chi (Keanu Reeves, 2013)

Constantine (Francis Lawrence, 2005)

Challenge Death with Dice Roll Cafe

Bill & Ted’s Excellent Adventure (Stephen Herek, 1989)

Bill & Ted’s Bogus Journey (Peter Hewitt, 1991)

Wyld Stallyns live

Destination Wedding (Victor Levin, 2019)

Si te encuentras en Escocia a finales de mes con un impulso abrumador de ver a Keanu decir “whoa” hasta el cansancio en la pantalla grande, puedes conseguir un boleto para el festival aquí. De nada.