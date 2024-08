Este kínder les dio la bienvenida a los niños con una bailarina de pole dance

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los gloriosos y felices días del verano han terminado, lo que significa que todos los niños del mundo están vueltos locos por tener que regresar a la escuela. Ya nada de nadar con delfines cachondos, campamentos de verano o sombrillas asesinas. En un esfuerzo por hacer que el regreso a clases fuera un poco menos deprimente, una escuela en China decidió invitar a sus estudiantes a una fiesta de bienvenida, donde un salón lleno de niños de tres a seis años, junto con sus padres, presenciaron esto:

https://twitter.com/mstandaert/status/1036465874826219520

El escritor estadounidense Michael Standaert, que vive en China y lleva a sus hijos al kínder Xinshahui en Shenzhen, tuiteó sobre la exhibición durante el fin de semana, preguntando intencionadamente: “¿Quién pensaría que eso es buena idea?”. ¿Saben quién? Pues la directora de la escuela, Lai Rong, que presuntamente contrató a la mujer porque el pole dance es “internacional y un buen ejercicio”.

Desde entonces, se disculpó y le dijo al Washington Post: “Pensaba pedirle perdón a los padres y también les prometí que no les enseñaríamos este tipo de baile a los niños. Solo quería que los niños supieran de la existencia de este tipo de baile. Eso es todo”.

Y mientras la exhibición hacía que los padres se enojaran, Lai aparentemente se salió con la suya porque algunos de los niños del kínder parecían disfrutar al máximo del baile.

https://twitter.com/mstandaert/status/1036466255828381696

Y aunque esto podría no ser lo más loco que un maestro haya hecho para mantener a los estudiantes interesados, ahora Lai enfrenta su posible despido por parte del departamento de educación local después de que los padres se quejaron. Aún así, al parecer ella no cree que sea para tanto haber contratado a una bailarina profesional, con poca ropa, para que bailara delante de los niños.

“Los niños no se complican, no tendrían pensamientos sucios sobre esto”, le dijo Lai al New York Times. “Simplemente pensarían que es increíble que alguien pueda colgarse así de un tubo”.

Al final del día, Lai solo quería que los niños tuvieran un buen inicio de clases. Claro, tal vez debería haber considerado que este evento hubiera sido más apropiado para una despedida de solteros y no para un grupo de niños de kínder.

