La verdadera razón por la que los niños quieren ser YouTubers

Cuando Roxanne Parsons tenía seis años, su mamá se dio cuenta de que narraba su vida diaria. “Ella llenaba los silencios, como, ‘Mira eso ahí afuera de la ventana’, y, ‘Eso es muy genial’”, explica Emma, la mamá de Roxanne. “No fue sino hasta un poco después que me di cuenta de lo que estaba haciendo; estaba actuando como si estuviera en un canal de YouTube”.

Como muchos niños, Roxanne ha crecido con YouTube, y Emma dice que su hija solo ha visto TV terrestre “un puñado de veces en toda su vida”. No sorprende que la colegiala, ahora de diez años, quiera ser una YouTuber. “Lo que me pone nerviosa es exponer su rostro”, dice Emma, quien todavía no le ha permitido a Roxanne crear un canal. Afortunadamente, existe otra opción. En los últimos meses, Roxanne ha estado jugando el juego de simulación Youtubers Life OMG!

Lanzado para Xbox One, PS4 y Nintendo Switch en noviembre de 2018, Youtubers Life OMG! es el tipo de cosas que las personas consideran como una señal del apocalipsis inminente, aferrándose a sus memes de “¡No quiero vivir más en este planeta!” como si fueran perlas. Aún a pesar del descrédito, el juego —que es como The Sims, sino que en lugar de ahogar al personaje de uno en la piscina, intenta que se convierta en un vlogger famoso— ha vendido más de un millón de copias. Nos guste o no, Youtubers Life OMG! pone en evidencia mucho de la vida moderna.

El juego inicia con un video en el que un YouTuber exitoso habla sobre lo exitoso que es. “Administro mi propia red”, es la tercera línea que el jugador lee en el juego; naturalmente, la audiencia joven sabe exactamente lo que esto significa. A partir de ahí, uno escoge la apariencia de su personaje y selecciona entre seis tipos de personalidades, uno de los cuales es simplemente “lleno de dinero”. Desde hace algunos años, el dinero ha sustituido a la personalidad en YouTube; prosperan vídeos titulados “Gasté 10.000 dólares en…”, mientras que Jake Paul —el segundo YouTuber con más ganancias en 2018— tiene una canción (una canción que ha sido vista 28 millones de veces) con la letra “Gucci, Louis, Prada, es un hábito”.

El tipo de personalidad “Lleno de dinero” en ‘Youtubers Life OMG!’

Los artículos de periódicos que afirman que todo niño quiere ser un YouTuber suponen que es esta fama y fortuna la que atrae; en enero de 2018, Metro publicó un artículo titulado “Ahora es más probable que los niños quieran ser YouTubers que actores” En realidad, los niños tienen motivaciones un poco diferentes; unas que están reflejadas en Youtubers Life OMG!

¿Qué hace que ser YouTuber sea un trabajo tan genial? “Porque uno puede jugar videojuegos todo el día”, responde Spencer Parker, de ocho años. Cinco de los diez YouTubers con más ganancias en 2018 fueron hombres que se transmitían a sí mismos jugando videojuegos, y así, miles de chicos jóvenes tienen ahora una nueva ambición.

“Uno puede jugar PlayStation y puede jugar el nuevo juego de Spiderman, y me gusta ganar suscriptores”, dijo Samuel Ironmonger, de nueve años, cuando se le preguntó qué hace que la vida en YouTube sea tan atractiva. Su hermano mayor, Nathaniel, de diez años, coincide: “Puedo divertirme jugando los juegos que me gustan”.

Si uno elige convertirse en un YouTuber de videojuegos en Youtubers Life OMG! las cosas rápidamente se vuelven muy meta. Dentro del juego, uno debe comprar un videojuego, jugarlo en la consola, grabarse a sí mismo y subir la grabación a su canal. Luego uno mira a una pantalla de computador dentro de la pantalla de la consola y arrastra y suelta los clips de video como si estuviera realmente editando un vídeo. Las misiones incluyen mejorar los equipos y comprar más videojuegos. “Es un poco engañoso”, dice Roxanne.

La pantalla para editar vídeos en ‘Youtubers Life OMG!’

La cantidad exacta de niños que quieren ser YouTubers está en debate; una encuesta muy citada dice que es el 75 por ciento, pero una inspección más detallada revela que fue una muestra de solo 1.000 niños realizada por una firma de viajes. Bloomberg afirma que un tercio de los niños con edades entre los seis y los 17 quisieran ser YouTubers de tiempo completo, mientras que un estudio exhaustivo realizado por la organización benéfica Education and Employers a 13.000 niños británicos de escuela primaria encontró que el seis por ciento querían trabajar en redes sociales o videojuegos.

Sin importar la cifra real, fue suficiente para que los desarrolladores de Raiser Games no pensaran dos veces en hacer Youtubers Life OMG!. “Fue la mejor idea que surgió mientras buscábamos géneros para un videojuego [tipo] tycoon“, dice Quim Garrigós, el director de desarrollo de Youtubers Life OMG!. Mientras los niños de los 90 podían ser enfermeros en Theme Hospital o gerentes de construcción en RollerCoaster Tycoon, los aspirantes a YouTubers de hoy pueden jugar a ser otros aspirantes a YouTubers pixelados. “Algunos de los miembros del equipo son padres de niños que estaban muy atentos del fenómeno YouTuber, así que tuvo conexión rápidamente” agrega Garrigós.

De nuevo, esto es algo que en general es considerado como macabro. “Ya pasaron los días en que los niños soñaban con ser doctores y enfermeros; los niños de hoy quieren ser YouTubers y vloggers” afirmó el Daily Mail en 2017. Aún así, en realidad, los niños son (casi de forma inquietante) pragmáticos cuando se trata de sus ambiciones.

“Si yo me convirtiera en YouTuber, también tendría un trabajo secundario, porque uno nunca sabe cuando algo podría ser removido”, dice Roxanne, demostrando un entendimiento de la estrategia de desmonetización tanto de Google Adsense como de YouTube. “Uno tiene que asegurarse de que siempre pueda salir y ganar otro dinero”.

Oliver, un niño de nueve años cuya madre pidió que fuera identificado solo con su primer nombre, es realista de una forma similar. “Por supuesto que también tendría un buen trabajo, no solo YouTube”, dice el aspirante a streamer. Rachel, la madre de Spencer dice que su hijo también tiene ambiciones adicionales. “Recientemente quiso convertirse en un científico ambiental. Quiere limpiar los océanos de deshechos plásticos”, dice.

Andy Gardner ha sido un orientador profesional por 33 años. “Un colega mío lleva una lista de los nombres de las carreras que nunca ha escuchado”, dice Gardner, explicando que la tecnología hace que los trabajos estén cambiando rápidamente. A pesar de escuchar a más chicos hablar de YouTube, Gardner —quien trabaja en dos sixth forms estatales al norte de Londres y atiende alrededor de 500 adolescentes cada año— reitera que los jóvenes son pragmáticos. “Mi experiencia de ello no es que las personas estén obsesionadas con volverse YouTubers, es casi como un hobby creativo que tienen, y lo hacen junto con otras cosas”, dice.

YouTubers Life OMG! también ayuda a promover este realismo. En el juego, a uno lo obligan a estudiar, o si no la mamá (una mujer aterradora con labial verde que combina con su vestido) lo castigará. Antes de que el canal de uno se vuelva exitoso, también tiene que ganar dinero en un trabajo de medio tiempo; las opciones incluyen brillar zapatos, entregar periódicos, ayudar a la abuela de uno, o lavar carros.

La mamá aterradora en ‘Youtubers Life OMG!’

Esto —combinado con el hecho de que muchos padres no quieren permitirle a sus hijos tener un canal de YouTube real— podría explicar el éxito del juego. “Me han preguntado, muchas y muchas y muchas veces, si pueden hacer vídeos para YouTube; pero nunca los he dejado”, dice Theresa Ironmonger, madre de Nathaniel y Samuel. “Siento que son demasiado jóvenes —y demasiado sensibles— para lidiar con la arremetida de la maldad pública general que flota por Internet. Siento que es mi trabajo vigilarlos hasta que crea que pueden manejar la negatividad de una manera segura”.

Entonces, ¿realmente Youtubers Life OMG! es algo que deberíamos menospreciar? Aparte del hecho de que le falta un apóstrofe, el juego es en su mayoría inofensivo. Si algo, sufre de ser demasiado realista (yo tengo 22 suscriptores y he ganado 3 dólares en ingresos por anuncios). La Dra. Elnaz Kashefpakdel, jefe de investigación en Education and Employers (la organización benéfica que desarrolló el estudio que encontró que el 6 por ciento de los niños quieren trabajar en redes sociales) dice que tenemos que empezar a aceptar el hecho de que los tiempos están cambiando.

“Los niños en las escuelas primarias son la siguiente generación de nuestros empleados y líderes; ¿cómo podemos ignorar el hecho de que la Internet y la tecnología van a ser el pilar básico de su carrera?”, dice. “La transición convencional de la escuela al trabajo ya no es la regla. Las rutas al mercado laboral ahora son muy diversas y no hay correctos o incorrectos. Las familias y las escuelas deberían ser abiertas a esto y enriquecer las aspiraciones e infundir la idea de que cualquier cosa es posible”.

Gardner —quien ahora tiene tres antiguos pupilos que decidieron ganarse la vida como YouTubers— coincide, y dice que incluso dedicarse a YouTube de forma temporal puede impresionar cuando se trata de obtener prácticas de aprendizaje. “Si las personas han estado haciendo sus propios videos de YouTube, eso impresionaría bastante, porque muestra iniciativa, muestra empuje”, dice.

Después de nuestra charla, Emma, la mamá de Roxanne, decide que es tiempo de dejar a su hija tener un canal de YouTube, siempre y cuando ella no muestre su rostro. En cambio, Roxanne quiere usar el canal para mostrar sus animaciones caseras. “No quisiera, como, tener cámaras en el rostro, es más costoso y no quiero gastar más dinero. Lo único que quiero hacer es vídeos”, dice la niña de diez años. “En general soy muy creativa”.

Lo que queda es decir: los chicos están bien, ¿no? ¡No olvides suscribirte!

