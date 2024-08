Lady Gaga desmiente su romance con Bradley Cooper

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los teóricos de la conspiración que están convencidos de que Lady Gaga y Bradley Cooper están secretamente enamorados aparentemente dejaron volar su imaginación con la leyenda del famoso hilo rojo el fin de semana pasado, después de que ambos se comieran con la mirada durante su interpretación de “Shallow” en los premios Oscar. El dueto fue extraordinariamente sensual y, colectivamente, todo el internet se unió para decir: Oh, sí. Estos dos definitivamente se están acostando, ¿cierto?

Videos by VICE

Bueno, ahora Lady Gaga oficialmente ha intervenido para recordarnos a todos un hecho sobresaliente: Los actores, eh, ¡actúan!

Gaga se sentó con Jimmy Kimmel el miércoles por la noche para hablar sobre su premio Oscar a la Mejor Canción Original y, naturalmente, Kimmel mencionó toda la conmoción en torno a la gran química que ella tiene con Cooper en el escenario.

“Lo estábamos viendo en casa y nos preguntamos: ‘¿Qué está pasando entre estos dos?’”, le diijo Kimmel. “Y causó esta gran controversia porque tuviste una increíble conexión con Bradley, por lo que al instante, y supongo que esto es un cumplido, la gente comenzó a decir: ‘Vaya, deben estar enamorados’”.

Con unas cuantas frases y poniendo los ojos en blanco con exasperación, Gaga terminó con todos los rumores, logrando atizar el fuego del infierno de Twitter mientras lo hacía.

“En primer lugar, las redes sociales francamente son el retrete del internet y lo que han hecho con la cultura pop es terrible”, dijo. “Y lo que la gente vio fue amor y adivina qué… ¡eso es lo que queríamos que viera! Es una canción de amor, la película es una historia de amor”.

“Soy una artista, y creo que hicimos un buen trabajo”, agregó. “¡Los engañé!”.



Bien, por supuesto, ésa parece ser un explicación bastante razonable, ya que a los actores les pagan millones de dólares por ser, precisamente, buenos actuando. Pero también, ¡eso es exactamente lo que diría alguien que se está acostando secretamente con su coestrella! No llegaría con Kimmel y revelaría que no pudo ocultar su romance con Bradley Cooper frente a la audiencia de un estudio en vivo, ¿verdad? Además: no dijo explícitamente que no se estén acostando. Solo lo insinuó cuando negó que estuvieran enamorados, ¿de acuerdo?

Así que Lady Gaga es una actriz. Eso nos queda claro. ¡Pero tal vez este sea su máximo logro dramatúrgico! Tal vez está haciendo la actuación de su vida en Kimmel, en una especie de juego al estilo de la película Inception, lo cual

implica, algo así como ¡tres niveles de un raro deseo performativo! Aún podemos darle la vuelto a esto. Todavía hay esperanza para el romance entre ellos. Aún no quites de tu pizarra de la conspiración las capturas de pantalla borrosas de los dos comiéndose con la mirada mientras estaban sentados al piano.