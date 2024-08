Las fotos polémicas de Sarah Lucas inspiran a una nueva generación

Este artículo apareció en el número «Especial de Fotografía 2017» de la revista VICE. Puedes leerla completa AQUÍ.

Para nuestro número anual de foto nos pusimos en contacto con nueve fotógrafos y les preguntamos por algunos de los artistas que los habían inspirado a dedicarse al medio. Entonces también los buscamos a ellos con la consigna de publicar su obra en esta edición. Creemos que el trabajo que recibimos crea una conversación única sobre la línea de influencia entre los artistas jóvenes y los más experimentados. También se mantiene fiel a nuestro compromiso de mostrar nuevo talento y honrar a los maestros en el campo.

Videos by VICE

Recientemente, Res acaba de terminar el estimado programa de maestría en fotografía en la Universidad de Yale. Su trabajo anterior explora temas de banalidad suburbana puesta de cabeza, más notablemente, Thicker Than Water, que se presentó en la edición de Res de la revista MATTE en 2016. Presentamos una nueva serie de retratos llamada The Others a partir de su trabajo de tesis. Eligió a Sarah Lucas por su intrepidez en su propio trabajo, específicamente desde el principio, cuando su carrera se estaba transformando.



Foto por Res

Sarah Lucas, una de las infames Jóvenes Artistas Británicas (Young British Artists), siempre ha sido intrépida en su práctica. Desde sus sugerentes esculturas, instalaciones, fotografías y objetos encontrados, siempre desafió y satirizó los estereotipos de género y las construcciones masculinas. Para este número, Res hizo referencia a sus primeras obras y autorretratos que iniciaron un rango considerable de formas dentro de un conjunto claro de parámetros que ella definiría como propios en su carrera futura.



Sarah Lucas, Fighting Fire, 1991, 35 1/2 x 26 pulgadas, 90.2 x 66 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas

Foto por Res

Sarah Lucas, Complete Arsehole, 1993, C-print, 36 1/4 x 26 1/4 pulgadas, 92.5 x 66.5 cm. © Sarah Lucas, cortesía de Sadie Coles HQ, Londres, y la Galería Gladstone, Nueva York y Bruselas

Foto por Res