Las preocupaciones no dejan dormir a tu perro, al igual que a ti

¿Alguna vez te has quedado despierto hasta tarde, con los ojos bien abiertos mirando la negrura de la noche, preguntándote si en el súper María realmente no tenía otras intenciones cuando dijo «Me gusta tu blusa, casi la compro para mí», o si de hecho quiso decir exactamente lo que supones, o sea «jódete, idiota, esa blusa es horrible, ¿cómo te atreviste a salir así a la calle?» Claro que sí te ha pasado. Eres humano. Preocuparte antes, durante y después de dormir es lo que hacemos.

Pero resulta que no es algo exclusivo de nosotros: al igual que los seres humanos, parece que los perros también permanecen despiertos en la noche por sus preocupaciones.



Un estudio húngaro recién publicado por el diario científico The Royal Society demostró que estos caninos experimentan patrones de sueño alterados cuando están estresados. Así es, Encantador de Perros. Tus amados cachorritos y perros están angustiados, no pueden dormir y no hay nada que puedas hacer para evitarlo.

El estudio evaluó el sueño de perros expuestos a experiencias tanto positivas como negativas previas al momento de dormir, como recibir caricias de amor por parte de sus dueños o que un desconocido intimidante se les acercara (ew). Los resultados demostraron que los perros expuestos a experiencias positivas tenían un sueño más profundo y consistente, mientras que los perros estresados antes de dormir eran propensos a despertar, permanecer en la etapa REM de sueño y en general a pasar una mala noche.

Sin embargo, es interesante que en promedio los perros que tenían experiencias negativas antes de dormir conciliaban el sueño en menos tiempo que los otros perros, dato que según los científicos es muy similar al comportamiento humano. Como cuando sólo quieres apagar todo, que se termine el día de mierda y cerrar tus ojos.

Pues ahí lo tienes. Primero aprendimos que a los perros no les gustan los abrazos, luego que tenemos permitido dormir junto a ellos en la cama (lo cual está bien) y ahora que los perros se estresan por las noches.

