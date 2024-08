Le escribí a Charles Manson y obtuve este dibujo en respuesta

Este artículo apareció originalmente en VICE UK.

Hay mucha gente interesada en los asesinos seriales. Y en este momento, tras la muerte del conocido líder de culto de los años 60, Charles Manson, a la edad de 83 años, se escriben artículos de opinión pseudo-psicológicos en las salas de redacción de todo el mundo, tratando desesperadamente de explicar el porqué.

Pero, ¿cómo es tener tanto interés en este tema que decides convertirte en amigo por correspondencia de un asesino? Aquí tenemos una entrevista con Rocco Casella, quien, brevemente, se convirtió en el amigo por correspondencia de Manson.

¿Cómo surgió tu interés en Charles Manson y la Familia Manson?

Rocco Casella: Cuando tenía 17 años, leí Helter Skelter [el libro de crímenes verdaderos de 1974, de Vincent Bugliosi y Curt Gentry]. También vi la miniserie de los años setenta con el actor Steve Railsback. Yo era un niño bastante promedio. Estaba en el equipo de fútbol, era un estudiante con calificaciones regulares, interesado en las computadoras y el arte, pero lo que realmente me gustaba en ese tiempo eran las películas de terror. Esto debió pasar más o menos en 1988, y me asustó mucho más que las películas de terror. Manson y sus seguidores eran reales, mientras que Jason y Freddy eran ficción.

¿Te interesaban los asesinos seriales en general?

Charles Manson fue el primer asesino en el que me interesé. Sabía de John Wayne Gacy porque vivía en Chicago. Él era un asesino local, y todos los niños compartían historias que habían escuchado sobre él. Pero no, no me había interesado en esto antes de leer acerca de Manson y sus seguidores.

¿Cuándo decidiste escribirle?

Debió ser ese mismo año, en 1988. Trabajaba en una librería en ese momento, y alguien llegó preguntando por un libro llamado The Garbage People, que es un libro de John Gilmore y Ron Kenner sobre la familia Manson. La misma persona volvió la semana siguiente con las direcciones de las instituciones donde estaban encarcelados. Creo que estaba tratando de presumir o algo así. Le envié correspondencia a toda la familia: Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Lynette Fromme y Manson. Sólo Manson y Fromme me respondieron.

El dibujo que Manson le envió a Rocco Casella.

¿Qué les dijiste en tu carta?

Envié cartas muy básicas detallando lo que había leído sobre ellos. Pero quería saber qué había pasado desde su perspectiva, en sus propias palabras. Recibí noticias de Manson y Fromme unos cuatro meses después. Quería saber si los medios estaban equivocados en ese momento. Había visto un documental sobre la Familia, donde las chicas decían que mucho de lo que se decía sobre ellos no era cierto. Me interesaba saber cuál pensaban ellos que era la verdad.

¿Qué te dijo Manson en su carta?

Manson envió la fotocopia de un dibujo y una sola frase: «Mírame desde arriba y verás a un tonto; mírame desde abajo y verás a tu dios. Mírame de frente y te verás a ti mismo».

¿Eso te asustó?

Cuando vi la carta, más que nada me sentí decepcionado. Ya había escuchado lo que escribió en una entrevista. Creo que era un refrán típico de él. No había absolutamente nada original o personal en la carta.

La fotocopia tiene la dirección de una página web. ¿De qué se trata?

Era para el proyecto de conservación de la Familia. Ya no es una dirección respetable. ATWA es la abreviatura en inglés de aire, agua, árboles, animales. Para ser honesto, creo que Manson valoraba esas cosas más que la mayoría de los humanos.

¿Qué dijo Lynette?

Fromme respondió con una postal. Decía: «Me gusta, y creo que a la mayoría de la gente le gusta, escuchar el inicio de cualquier historia nueva, en lugar de escuchar la interpretación de lo que dijo un periodista. Los reporteros solían ser bastante malos, dejando siempre fuera lo que en realidad se había dicho. Me gustaba ver los periódicos viejos porque son notoriamente imprecisos, se emplea una gran cantidad de árboles en su producción y son efímeros [sic]».

La postal que Rocco recibió por parte de Lynette Fromme.

No estoy seguro de lo que quiso decir con eso. ¿Tú qué crees que quiso decir?

¡No sé lo que quiso decir!

Lo siento, continúa. ¿Qué más dijo?

Dijo: «Las noticias de hoy son la basura de mañana. Eso lleva a que haya una cobertura noticiosa mucho más mala. En cuanto a mis opiniones, no han cambiado mucho desde el día en que llegué a la cárcel, pero he visto más cosas que las confirman. Lynette».

¿Tus amigos o familiares sabían que les habías escrito? ¿Qué pensaban?

Mis amigos de esa época lo sabían. Le mostré las cartas a mi mamá cuando llegaron; me dijo que era un idiota. Dicho esto, ella era bartender y se las llevó al trabajo para mostrárselas a todos.

¿Alguna vez pensaste en mantener la correspondencia?

Nunca contemplé escribirle a ninguno de ellos otra vez. Al rededor de esa época, me interesé en el nuevo perfil de personalidad que el FBI estaba desarrollando de todos los asesinos que estaban vivos, un proyecto que el agente John Douglas dirigía [la inspiración para el programa de televisión de Netflix, Mindhunter], y yo quería que algo así fuera mi trabajo. Cuando recibí sus locas cartas, pensé que era una pérdida de tiempo si no me pagaban por ello. Me di cuenta de que si quería respuestas directas de estos dos, tendría que dedicar más tiempo para poder conseguir más que unas líneas tontas. Pero entonces empezaron a surgir otros intereses en mí, como las chicas, y mi afición por las montañas rusas y viajar. Lo único que lamento de haberles escrito es que les dediqué más tiempo del que merecían.

¿Cuál fue tu sentir al enterarte de que Manson había muerto?

Me dio un poco de tristeza escuchar que había muerto. No estaba triste por Manson, sino por las familias a las que lastimó con su mente brillante y retorcida. Derivado de lo que sé de él por todo lo que he leído, creo que era una persona con problemas muy profundos desde un inicio. Desde su nacimiento, realmente nunca tuvo oportunidad de ser una persona normal. Durante toda su infancia estuvo en hogares adoptivos abusivos, salía y entraba de hogares para niños problemáticos y del tutelar de menores. Creo que eso demuestra que simplemente no podía adaptarse a lo que era la vida real. Estuvo en la cárcel o en alguna institución durante 68 de sus 83 años de existencia. Eso era todo lo que conocía.