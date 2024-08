Le preguntamos a las mujeres qué tan importante es la estatura de los hombres

En Tinder es muy común ver que los hombres enlistan su estatura entre sus carcterísticas. La razón implícita es que a las mujeres que se sienten atraídas por los hombres, en realidad les importa bastante este rasgo físico. Incluso una vez vi que un hombre puso su estatura en su perfil, 1.72 m, al tiempo que se quejaba de que a las mujeres les importe tanto. Al parecer existe la obsesiva percepción de que las mujeres generalmente sólo quieren salir con chicos que son más altos que ellas.



Entonces, decidí preguntarle a un grupo de mujeres a las que les gustan los hombres si realmente la estatura les importa tanto. Quiero aclarar que, midiendo 1.64 m, como regla general, no salgo en serio con chicos que sean más bajos que yo (aunque he salido con chicos de mi misma altura).

Esto es lo que otras mujeres piensan sobre tu altura:

Las relaciones son una inversión, y las mujeres se llevan la peor parte en la mayoría de los casos. Los hombres nos usan para demostrar su valía en el aspecto social… Entonces es justo que hagamos lo mismo porque la sociedad considera que las mujeres que salen con hombres bajos y poco atractivos son tontas, interesadas, etc. ¿Por qué debería aceptar un descalabro social por un hombre bajo, cuando ellos rara vez aceptan el descalabro social de salir con una mujer fea? Quieren juzgarnos en los sitios de citas por las fotos de nuestros rostros y cuerpos para decidir si somos «dignas» de su atención. Bueno, ¿qué tan alto eres? ¿Te mereces mi atención? ¿Por qué sólo los hombres pueden tomar decisiones basadas en el ego? Yo también tengo ego.

Si has conocido a un hombre por un largo tiempo y es bajo, pero te gusta su personalidad, no hay problema alguno en salir en una cita con él. El problema surge cuando no podemos tomar decisiones para proteger nuestros propios egos; cuando nos dicen que el ego de hombres desconocidos es más valioso que nuestro propio ego. En un formato tan superficial como Tinder, las mujeres son juzgadas únicamente por su apariencia general. Si te causa conflicto decirme tu estatura para que yo pueda tomar una decisión socialmente consciente, entonces a mi me causa conflicto que veas mi cara para poder hacer lo mismo. -Celia, 26

Mido 1.79 m, así que soy bastante alta, aun así me gusta usar tacones. Mi novio es sólo unos centímetros más alto que yo, y prefiere que use tacones que no me hagan ver más alta que él. En lo personal, a mí no me importa para nada y los uso de todos modos. También hubo hombres que me interesaron hasta que me dijeron que no les gustaba que yo fuera más alta que ellos, creo que les resulta intimidante por alguna razón. -Sam, 26

No es importante cuando estás acostado, pero las diferencias significativas en altura hacen que algunas actividades en pareja como bailar o tomar fotos sean un poco más desafiantes. Aunque no es nada que no pueda remediarse con un poco de creatividad. Además, puede ser realmente lindo cuando la gente está enamorada y tiene diferentes alturas. Sin embargo, si es más como una aventura, y mis razones son superficiales, es preferible que sea más alto que yo. Si estás buscando una conexión significativa, las medidas no son tan importantes, pero para una aventura de una noche, es posible que desees dormir con alguien que cumpla con todos los requisitos en términos de tu propia idea de lo que es atractivo, lo cual podría ser alto o bajo. -Hannah, 28

Mido 1.76 m, y mi nuevo novio es mucho más alto que mi ex. Mi ex era casi de mi estatura. Soy una chica bastante alta. Honestamente, nunca pienso en eso. A veces, me digo: ¡Dios mío, [mi novio] es mucho más alto que yo! Pero luego pienso: ¿por qué me importa? ¿Soy feliz en comparación con mi relación anterior? Simplemente no tengo el tiempo ni el espacio en mi corazón para analizar esas cosas. Simplemente me gusta abrazarlo, razón por la cual, por motivos lúdicos, me encanta su estatura. Pero es que somos una pareja más juguetona de lo que era mi relación previa, así que, volviendo a ese espacio en mi corazón… no me importa. Me encantas. -Megan, 24

Soy decentemente alta, mido 1.73, y me gustaría que mi pareja fuera más alta que yo. Me gustaría que también fuera más alta que yo cuando uso tacones. Mi última pareja media 1.85 m, y estaba contenta con eso, pero las dos parejas previas a él median 1.79 m. Es una preferencia, pero no un requisito. Y estoy dispuesta a olvidar esa preferencia por Zac Efron o Scott Disick. En general, tengo un tipo. Pero no descartaré a alguien sólo basándome en su altura. No obstante, puede ser un factor que contribuya cuando se combina con otras cosas que no me gustan. -Erica, 24

Personalmente, no me parece que la altura importe en absoluto. Pero algunos chicos se acomplejan si son más bajos que tú. Descubrí que hacen algunos comentarios cuando estamos bailando o si quieren un beso. Se disculpan o preguntan si puedo evitar usar zapatos altos. Yo sólo mido 1.61 m, así que es bastante raro que encuentre a alguien más bajo. Salí brevemente con un chico que me quedaba justo debajo de los hombros. Descubrí que era él u otros quienes parecían estar más afectados. El chico con el que estoy actualmente es mucho más alto que yo, y la cosas se complican cuando hay que posar para las fotos o recortarlas, pero aparte de eso, no es gran problema. Un chico que me gustaba era casi de mi altura. Era conveniente de alguna manera, pero no era un factor determinante en cuestión de atracción. Encuentro que siempre es útil tener alguien alto que me ayude con los asuntos del hogar, pero tengo amigos para eso. Hay cosas mucho más importantes que uno busca en una pareja. -Laney, 31

Mido 1.73 m. He salido con hombres más bajos que yo, de mi altura y también más altos. Tengo que decir que fue mucho mejor cuando eran de mi estatura. Que sean altos es bueno y conveniente cuando hay que bajar cosas de los estantes y alacenas, pero para eso se necesita ser demasiado alto. La gente no necesita ser tan alta. -Kaylin, 26