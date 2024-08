Leonardo DiCaprio protagonizará la película de Tarantino sobre Manson

Al parecer, Quentin Tarantino ha estado buscando actores de renombre para su próxima película sobre los asesinatos de Manson, y finalmente consiguió uno: según Deadline Hollywood, Leonardo DiCaprio será el protagonista.

Interpretará a un actor veterano y desempleado, su primer papel desde que ganó su primer Oscar. Aunque no hay otros actores oficialmente contratados para el proyecto, Variety informa que la película tendrá un reparto tipo Pulp Fiction, con varias estrellas interesadas en participar en ella. Se dice que Tarantino está buscando que Margot Robbie interprete a la actriz Sharon Tate y que tiene el ojo puesto en Tom Cruise, Brad Pitt y Al Pacino para los papeles principales.

Los detalles acerca de la trama de la película son escasos, pero se dice que estará ambientada en 1969, cuando Tate y otras seis personas fueron asesinadas por orden de Charles Manson. La masacre, junto con el juicio y la sentencia de Manson, cautivaron al país e inspiraron documentales, le dieron a Manson algunos amigos por correspondencia y provocaron una extraña disputa por su cuerpo después de su muerte en noviembre.

Según Tarantino, la película no será biográfica: «No es sobre Charles Manson, sino sobre 1969», dijo recientemente, y dado que el personaje de DiCaprio no encaja claramente en la saga de la vida real de Manson, la pregunta es qué otro evento cubrirá la película ya que en ese año también Richard Nixon tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, The Beatles dieron su último show en público y el asesino del Zodiaco mató a sus víctimas.

Sin embargo, es probable que guarde estrecha relación con la historia de Manson: la película se lanzará el 9 de agosto de 2019, exactamente 50 años después de los asesinatos de los LaBianca. Parece que DiCaprio tendrá que tomarse un descanso de dar su mejor impresión como Teddy Roosevelt para encontrar tiempo de filmar la espeluznante saga.

