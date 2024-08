Les pedimos a algunas personas que nunca han fumado marihuana que nos describan cómo se imaginan que se sentiría

Artículo publicado originalmente en VICE Australia.

Elige una droga, cualquier droga, siempre y cuando nunca antes la hayas probado, y trata de imaginar cómo se sentiría estar bajo sus efectos. ¿Y si fuera heroína? ¿Cómo te imaginas que sería? Tal vez cálido y pegajoso/viscoso con una sensación de gravidez más fuerte de lo normal, o sea, básicamente como en esa escena en Trainspotting donde Ewen Mcgregor se hunde en la alfombra. O ¿y si se tratara de hongos alucinógenos? Supongamos que nunca has probado los hongos, ¿cómo crees que se sentiría probarlos? Tal vez pienses que te sentirías como si te convirtieras en un elfo mágico jugando entre los árboles con una linda, aunque medio psicópata, música de Nintendo resonando en tus oídos. Eso suena bastante lógico, ¿verdad?

Pero lo que pasa con la marihuana es que básicamente todas las personas menores de 40 años ya la han probado. Es muy raro encontrar a alguien que no tenga idea de cómo se siente consumir marihuana, lo cual representa una oportunidad igual de rara para que nos cuenten cómo se imaginan que se siente consumirla.

Entonces, para nuestra diversión y la suya, les pedimos a algunas personas que nunca han fumado marihuana que nos describan cómo se imaginan que sería hacerlo.

Wiebke, 19 años

VICE: ¡Ey, chica! ¿Alguna vez has fumado marihuana?

Wiebke : No, jamás.

¿Alguna razón en particular?

Realmente, no me ha interesado. Simplemente nunca me atrajo, y ninguno de mis amigos la fumaba en la preparatoria, así que ahora no me parece que tenga sentido.

Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se sentiría estar pacheco?

Sí, definitivamente me lo he preguntado. He trabajado con gente que fuma montones de marihuana. Es decir, he trabajado con personas que ya llegan pachecas al trabajo. Es algo que me intriga.

Si fumaras un porro en este momento, ¿qué crees que pasaría?

Lo que me han dicho es que sientes un poco de mareo. Hay un marihuano en el trabajo que me dijo: “Es lo mejor del mundo, te pone muy feliz y tranquilo y todo es genial en el mundo”. Supongo que toda mi comprensión sobre estar drogado con marihuana se da a través de las referencias de la cultura pop, por lo que siempre pienso sobre cómo sería. Creo que sería un sentimiento del tipo ‘fluye con la corriente’. Estaría sentada contra la pared, con los ojos entrecerrados, y me sentiría adormilada y suave como una nube; tal vez hasta me pondría un gorro

¿Crees que fumar un porro te convertiría en una pacheca estereotípica durante unas horas?

[Risas] ¡Sí! Normalmente lo comparo con estar borracha, pero también sé que la marihuana no te pone así de idiota. Asumo que, más bien te quedas quieto vegetando, mientras que estando borracho haces escándalo y eres molesto y tropiezas todo el tiempo. Creo que soy divertida cuando bebo.

¿Es parte de la razón por la que no te interesa la marihuana, porque ya te sientes bastante completa así? Es decir, ¿como persona?

Sabes, cuando era más joven, de entre 14 y 16 años, me sentía realmente insegura conmigo misma como persona, creo que a todos nos pasa a esa edad. Pero he crecido y acepto muy bien quien soy como persona y cada parte de ello. Simplemente, ya no siento la necesidad de cambiar nada de mí. Puede que no sea la persona más creativa, puede que sea súper ansiosa, ruidosa y loca, pero tengo gente a mi alrededor que me acepta y me ama, por lo que realmente no siento la necesidad de fumar marihuana.

Matthew, 22 años

Hola, ¿entonces tú nunca has fumado marihuana?

No

¿Nunca te presionaron en la preparatoria para hacerlo?

La presión de los compañeros es definitivamente una de las cosas que más influye para que las personas se involucren con drogas, alcohol y otras cosas, pero yo siempre he sido una persona muy lógica, por lo que la presión de los compañeros nunca fue una amenaza para mí. Toda mi vida, siempre se ha tratado sobre hacer cosas que me beneficien. La marihuana no me beneficia, por lo que nunca me pareció relevante.

¿Alguna vez has imaginado cómo sería fumarla?

No tengo que imaginarlo, he visto a gente pacheca antes.

Pero a ti podría afectarte de manera diferente.

Sí, lo sé. Simplemente no tengo la suficiente curiosidad, supongo.

Pero, ¿cómo crees que se sentiría?

Bueno, no lo se.

Realmente estás muy enfocando en tu futuro, ¿eh?

Sí. No me atraen fácilmente las cosas que no me llevarán a donde quiero llegar.

Cuong, 29 años

Hola Cuong, ¿alguna vez has fumado marihuana?

Hola, Laura. Mis amigos han tratado de hacerme fumar marihuana, pero nunca me ha gustado la idea. Nunca he fumado, ni marihuana ni cigarrillos. Simplemente no quiero perder el control de mí mismo. No me gusta el alcohol, ni siquiera el café.

¿Qué crees que pasaría si fumaras un porro?

No creo que tenga miedo, simplemente no me gusta la idea. No suena como algo que yo disfrutaría.

¿Qué crees que pasaría?

Creo que probablemente me sentiría soñoliento, tal vez mareado, ¿o aturdido? Y hambriento. Los pachecos siempre parecen tener hambre. Creo que también me haría sentir muy ansioso y tembloroso.

Suena como si asumieras que no te gustaría.

Bueno, el alcohol me hace sentir raro y no me gusta la sensación de estar borracho. Supongo que sería lo mismo.

¿Qué es lo que no te gusta de beber mucho?

Me hace sentir muy, muy mal. Hace que mi corazón lata muy rápido, me siento mareado y no soy yo mismo. No me gusta sentir que me pierdo. Creo que la marihuana me haría sentir que me pierdo aún más. Como si estuviera en un sueño o algo así. Simplemente no quiero tener un ataque de pánico y no sentirme en control.

Pero, ¿y si te equivocas y te hiciera sentir increíble?

Incluso si me hiciera sentir bien, no creo que quisiera probarla. Es solo una cuestión mental. La idea de no estar en control me pone ansioso. También es una cuestión de estilo de vida. No quiero volverme adicto a nada y no me gusta gastar dinero en cosas que no necesito.

Katherine, 19 años

Hola, Katherine, ¿por qué nunca has fumado marihuana?

Tan pronto como escucho que alguien ha consumido marihuana o que el novio/la novia de alguien la vende, los juzgo de inmediato. Es como si, al instante, empezara a pensar mal de ellos y no quiero estar cerca de gente así. Es una gran decepción. Mi subconsciente parece rechazarlo por completo.



¿Qué te dice tu subconsciente?

Que son personas malas, parte de un grupo malo, y que no debería salir con ellos, simplemente por eso que hacen el fin de semana. Sé que es muy crítico de mi parte, pero así es como me siento.

¿Cómo es que la marihuana los convierte en malas personas?

Supongo que ¿porque es ilegal? O sea, beber no es ilegal. Que hagan eso.

¿Cómo crees que siente drogarse con marihuana?

Sinceramente, nunca ha cruzado por mi mente. Nunca me ha interesado. Nunca ha sido algo que quiera hacer y creo que nunca lo será. Simplemente creo que me haría sentir adormilada y ¡esta chica no necesita eso!

Si tuvieras una cita con alguien que te dijera que disfruta fumar marihuana, ¿qué harías?

¡Depende de la seriedad de la relación! Si tuviéramos algo serio y lo mencionara después de meses de estar saliendo, sería un no rotundo para mí. Pero si no es nada serio, no es un factor decisivo: necesito toda la acción que pueda obtener.

