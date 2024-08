Así es lidiar con las rupturas amorosas según tu signo zodiacal

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Todo el mundo lidia con las rupturas amorosas de forma diferente. Uno bien podría adoptar el método usual de Taylor Swift de nombrar y avergonzar públicamente o agradecer los ex a lo Ariana Grande; depende de uno. Pero como alguien que ha tenido que terminar con tres personas diferentes en el último mes (No bromeo, es demasiado, incluso para una Libra como yo), te diré, deja de mentirte y haz lo que sea que te esté diciendo tu signo zodiacal. Solo porque un amigo de uno puede perdonar a sus ex en cuestiones de días, no significa que uno deba cancelar su plan de venganza, ¿cierto, Escorpio?

Así que si has escuchado demasiados consejos de parte de demasiadas personas y de alguna manera has olvidado tus instintos naturales, aquí tienes un pequeño recordatorio de lo que haces mejor cuando el amor fracasa. Y porque todos somos signos complejos que a veces nos contradecimos, también he identificado un plan de acción alternativo que cada signo podrá tomar durante estos momentos difíciles. No olvides revisar tu carta astral para averiguar cuáles son tus signos en Sol y Venus, y lee ambos para un análisis más a profundidad.

Eres: Aries

Lo que haces: hablar mal

Una ruptura no sería completa para un signo quejumbroso como tú sin una oportunidad de hablar mal de tus ex frente a tus amigos. Y obviamente en frente a ellos también. Ve y escribe unas cuantas confesiones indignadas en tus historias de Instagram y bórralas una vez veas a tu ex en la lista de personas que las vieron.



También Aries: Está conspirando para volver con su ex al día siguiente. No hay vergüenza en eso, todos hemos estado ahí.

Eres: Tauro

Lo que haces: ir de compras

Ve y gasta todo el salario de este mes en el nuevo iPhone, bolso de diseñador, o en un brunch en un restaurante con estrella Michelin. Hay momentos en los que creemos que estamos viviendo la vida al estilo Crazy Rich Asians, y este es uno de esos momentos. Derroche ahora, arrepentimiento después.



También Tauro: Murmura “Un día, te arrepentirás de lo que me hiciste”, mientras se termina un pote de helado con las bolsas de compra botadas alrededor de la sala.

Eres: Géminis

Lo que haces: salir de fiesta con tus amigos

¿Para qué preocuparse por un ex cuando se puede disfrutar de la vida en soltería? Tú estás afuera viviendo una noche salvaje con tus mejores amigos, y lo más probable es que despiertes a la mañana siguiente en la cama de un extraño cuyo primer nombre ni siquiera recuerdas ¿Era Sean o Shannon? No importa.



También Géminis: Está yendo y viniendo de forma indecisa sobre si debe o no volver con el ex, y pensando que ni siquiera “vale la pena”, porque preferiría gastarle a todos los del bar un shot de tequila que realmente decidirse.

Eres: Cáncer

Lo que haces: auto-cuidado 24/7

La post-ruptura es el momento para enfocarte en ti mismo. Estás canalizando esa energía para limpiar tu casa, hornear algo rico, salir con los amigos que siempre van a apoyarte, ir a una pijamada, comprar un nuevo pez dorado, encerrarte en tu pequeño escondite, para así llegar a tu cita de despecho viéndote más fabuloso que nunca. Se llama “auto-cuidado”.



También Cáncer: “Querido diario, ha pasado un tiempo desde la última vez que tuve contacto humano, pero es la décima vez que lloro con la playlist ‘Alone Again’ en Spotify. Claramente me puedo identificar en un nivel espiritual con The Weeknd”.

Eres: Leo

Lo que haces: monetizar tu sufrimiento

No vas a dejar que una ruptura amorosa te detenga, Leo. Esta ruptura es el contenido perfecto que puedes exprimir para potenciar tus likes en Instagram. Vas a escribir una publicación de blog, grabar un vlog, subir contenido patrocinado a Instagram sobre el amor propio—cualquier cosa que evidencie cómo saliste de esta como el ganador que eres.

También Leo: Está subiendo una foto de sí mismo viéndose triste y ardiente al mismo tiempo porque merece toda la atención. Está derramando una pequeña lágrima, y su pestañina es a prueba de agua. Duh.

Eres: Virgo

Lo que haces: ocuparte en algo

En lugar de pasar tu tarde llorando por la relación perdida, te recuerdas a ti mismo que podrías tachar cinco tareas de tu lista de cosas por hacer. Antes de almuerzo ya has recogido la basura, le has recordado a tu mamá alimentar al perro, has probado todo tipo de aplicaciones para planificar y organizar, y le has corregido la gramática a todo el mundo. Cuando cualquiera pregunte si todavía estás pensando en tu ex, respondes presumiendo de tu apretada agenda para hacerle saber cuál es tu mayor talento—seguir adelante.



También Virgo: Se obsesiona con los ex y sobre-analiza la conversación de la ruptura todos los días porque quiere saber la razón REAL por la que le terminaron ¿A quién le importa si ya la dijeron?

Eres: Libra

Lo que haces: listas de personas a las cuales besar

Estás intentando comprender qué tipo de persona degenerada dejaría ir a alguien dulce, encantador y amoroso como tú. Están cometiendo un grave error. Así que ahora es momento de hacer una lista con todos tus amoríos pasados, un mesero lindo de la calle, o cualquiera con quien hayas estado coqueteando una y otra vez. Veamos quién está disponible para una recaída ¿Quién te va a decir que “no” a ti?



También Libra: Coquetea con su ex y manda selfies lindas solo para ser bloqueado después del séptimo intento. Detente, busca ayuda.

Eres: Escorpio

Lo que haces: olvidar por completo la existencia de tu ex

No solo vas a eliminar de la lista de amigos, dejar de seguir, bloquear, y borrar las fotos de tu ex en tu teléfono, también vas a asegurarte de que ningún recuerdo de esa persona se quede en tu mente. Tu ex prácticamente firmó su certificado de muerte en el momento en que salió por esa puerta. Buena suerte al intentar recuperar su buso, porque tú ni siquiera vas a reconocer su existencia.



También Escorpio: Crea una cuenta anónima de Instagram para stalkear al ex mientras espera que empiece a salir con alguien más, para stalkear a esa persona también.

Eres: Sagitario

Lo que haces: irte del país

¡Finalmente, libertad! Vas a dejarlo todo y a reservar ya mismo tu pasaje aéreo ¿Por qué enfadarte con un ex cuando podrías usar este momento para viajar adonde sea que quieras en el mundo? Tú sabes bastante bien que no puedes ser domesticado. Estás agradeciendo a tu ex en silencio por hacerte un favor cuando te terminaron, porque ahora eres libre para vivir la vida que siempre quisiste vivir.



También Sagitario: Habla sin parar de sus ex. Se queja constantemente. “Yo solo quiero hablar mi verdad. Necesito sacarlo”, dice. “YO MEREZCO ALGO MEJOR”.

Eres: Capricornio

Lo que haces: permanecer como si nada

Las rupturas pasan todo el tiempo, te dices. Es normal, es una realidad, y para qué te molestas gastando energía y lidiando con las consecuencias. Estás usando tu tiempo para ser más productivo en el trabajo, así que estás muy ocupado para responder las llamadas de tu ex. Estás sacudiendo tu cerebro para buscar un concepto abstracto llamado “cierre” y no lo puedes encontrar ¿Entonces por qué tu ex sigue hablando de eso?



También Capricornio: Envía un mensaje de texto al ex que dice “¿Estás despierto?” a la 1 de la mañana.

Eres: Acuario

Lo que haces: Ser un adulto lógico y razonable

No eres dramático. Terminar con alguien no significa que está fuera de tu vida de inmediato, ¿cierto? Sí, siempre es mejor seguir siendo amigos con tus ex que mantenerlos lejos. De alguna manera, nunca vas a perderlos en realidad, y viceversa. Le dices a tu ex que puede acercarse a ti para obtener apoyo moral. Incluso le das consejos sobre lo que puede mejorar en su próxima relación. Te has vuelto maestro en el arte de cerrar un capítulo con elegancia, felicitaciones.



También Acuario: Está monitoreando las novedades de la vida de su ex porque siempre quiere saber qué está haciendo aunque no esté intentando salir con ellos nunca más.

Eres: Piscis

Lo que haces: escapar de tu realidad

Ni siquiera estás pensando en la ruptura. Porque estás en un mundo diferente. Te enfocas en lo que es importante, que es hacer todo lo que puedas para aliviar el dolor de un corazón roto. Esto significa que estás saliendo de fiesta excesivamente, mandando mensajes a tres personas al tiempo, durmiendo demasiado y atiborrándote de comida antes de eventualmente esconderte en tu apartamento por días ¿Ves? Ya has superado a tu ex por completo ¿No se siente bien?



También Piscis: Le está diciendo a extraños, “No es mi culpa que nuestra relación no funcionara. Nunca es mi culpa, ¿sabes?” mientras se toma el cuarto cosmopolitan de la noche.

