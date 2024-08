Todo lo que necesitas recordar antes de ir a un festival

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

A pesar de mi apariencia juvenil, y mi insistencia de decir palabras de moda sin parar, en realidad soy bastante vieja. Sé que 26 no es estar vieja, pero en años de fiesta, es estar anciana. Las crudas ahora me duran tres días. Veo a jóvenes de 18 años en el antro y es como si viera mi propia muerte. Y las canciones que para mi son un hit, pasaron de moda hace mucho tiempo.

Dicho esto, aunque el rápido paso del tiempo tiene sus inconvenientes, he aprendido algunas lecciones invaluables. Pero también he aprendido a ir a un festival sin joderme la vida por completo. Pasé muchos veranos olvidando mis zapatos o comprando drogas poco recomendables, o la comida equivocada, para saber qué se necesita para tener una experiencia cómoda en un festival. No diré que soy un gurú de los festivales, pero si quieres llamarme así, por mí está bien.

Aquí está todo lo que necesitas recordar cuando vayas a un festival de música:

Si vas a comprar drogas, no las compres en el festival

Puedes pasar de estar pasando el mejor momento de tu vida, bailando al ritmo de Dua Lipa y guiñándole el ojo a tu nueva mejor amiga Sara a morirte de la diarrea por comprar un MDMA mezclado con laxantes. Sara no querrá seguir siendo tu amiga y no la culpo.



No cometas este error. Si eres de los que les gusta consumir drogas en los festivales, cómpralos por adelantado con un dealer de confianza. Si estás en un festival que tiene carpas para analizar tus drogas, fórmate ahí para averiguar el contenido de lo que estás planeando tomar: un buen viaje es un viaje seguro.

Dicho eso, no te drogues con psicodélicos si nunca los has probado

Hay muchos lugares excelentes para experimentar tu primer viaje con ácido. En un bosque junto a un lago, por ejemplo, o en la playa en un día soleado. ¿Estar en medio de una multitud agitada de 20,000 caras desconocidas, no es tan buena idea.

Invierte en un buen colchón inflable

Es fácil suponer, desde la comodidad de tu propia cama, que estarás bien durmiendo en un tapete de yoga durante tres días, utilizando tus playeras como cojines. Déjame decirte que no, no estarás bien, para el segundo día, sentirás que tu espalda le pertenece a un viejito de 85 años y querrás morir cuando llegues a esa parte realmente fría de la noche, justo antes de que salga el sol. Mejor invierte en un buen colchón inflable, no son muy caros y es un precio que querrás pagar por comodidad y cordura.

Nunca acampes en una bajada

Googlea “Festivales de música” “lluvia” y “tienda de campaña” si necesitas saber por qué.

Lleva muchas toallitas húmedas, botellas de agua y calcetines limpios

Incluyo estos artículos en la misma sección porque son cosas que probablemente olvidarás, pero que definitivamente necesitarás. ¿Conoces esas toallitas húmedas baratas? Llévate dos o tres paquetes, para el baño y para limpiarte el cuerpo. El agua embotellada también es imprescindible: no se puede vivir de 5 litros de cerveza. Y siempre necesitarás más calcetines de los que crees, los cuales deberías guardar en una bolsa con cierre hermético para evitar que se llenen de lodo.

Empaca varios sombreros

Los festivales son el único lugar donde los sombreros hacen que la gente se vea mejor. Presentarte en un bar con un sombrero de paja, o una visera fluorescente hacia atrás, te hará perder amigos. Ir a un festival con alguno de esos, se considera aceptable. Además, es probable que esté soleado y que tu cabello se vea grasiento. Así que llévate varios sombreros.

No te molestes en hacer planes con gente con la que no vas

¿Qué piensas? Que con un simple WhatsApp te vas a encontrar con tus amigos para que se queden de ver “al lado del escenario principal”, pues no, amiguito, eso no pasa. Nadie tiene señal al mismo tiempo. Los mapas del festival no tienen sentido logístico. Quédate con tu grupo de amigos o terminarás con la cara roja de tanto caminar de escenario en escenario y sin batería en tu celular.

Olvídate de coger ahí

Los romances en un festival pueden ser divertidos y emocionantes. ¡Quién sabe de dónde son! ¡Quizás nunca los vuelvas a ver! Pero también, tener sexo en los festivales es asqueroso. ¿Por qué elegirías voluntariamente invitar a un extraño que no se ha bañado en cinco días a que se venga en tu sleeping bag? No, no lo hagas, olvídate de coger, y si pasa, ok, pero si no, qué bueno.

Intenta no ir cuando tengas tu periodo

Estoy bastante segura de que estuve en mis días la mayor parte de Glastonbury 2015, y que todo estuvo bajo control hasta cierto momento de la noche, cuando probablemente dejé de ponerme protección. Si te gusta andar así, hazlo, pero también, puedes tomar pastillas anticonceptivas antes de ir. Estoy segura de que eso no es médicamente recomendable, pero tampoco lo es el estrés provocado por el sangrado en tus jeans.

Tómate uno o dos días de descanso antes de regresar al trabajo

Hace dos años, al regresar de un festival de música de cinco días, recuerdo haber corrido por las calles, paranoica de que alguien me estuviera siguiendo. Nadie me estaba siguiendo, simplemente no estaba en mi sano juicio. Y tú tampoco lo estarás. Te recomiendo tomarte uno o dos días de descanso después del festival para reponerte. Regresar al trabajo demasiado pronto solo resultará en que hagas algo raro, como llorar en una junta importante o quedarte dormido en el baño porque sigues teniendo problemas con el cerebro.

Compra mucha comida rica para cuando regreses

Cuando regreses, no querrás salir tu casa, con tu baño limpio, una cama con un edredón y un horno para cocinar cosas. Así que para evitar la molestia de tener que arrastrar tu cuerpo para ir a comprar comida al super, asegúrate de comprar cosas ricas de antemano. No importa cual sea tu comida favorita solo asegúrate de que esté a menos de 10 pasos de tu cuarto, pon Netflix y listo.

