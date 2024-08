Todo lo que sabemos hasta ahora sobre ‘The Jesus Rolls’, el spinoff de ‘Big Lebowski’

La extraña película de John Turturro acerca de su personaje lame bolas de boliche en The Big Lebowski finalmente llegará a los cines. Esta semana, Screen Media anunció que ya adquirió los derechos de la película, originalmente llamada Going Places, y que la lanzará a principios de 2020 con un nuevo título: The Jesus Rolls, informa Deadline.



Los rumores acerca de una especie de spinoff de The Big Lebowski de Turturro han estado circulando durante años. Supuestamente, filmó la película en 2016, pero desde entonces, las noticias sobre el proyecto han sido escasas, y cada nuevo detalle hace sonar todo esto aún más extraño.

En primer lugar, esta no es oficialmente otra película de Lebowski, y los hermanos Coen no tienen una participación oficial en ella, aunque Turturro dice que le dieron su bendición para retomar su papel como Jesús Quintana. Sin embargo, The Jesus Rolls, supuestamente será “mucho más sexual” que la Lebowski original, y se basa en la película erótica francesa de los años 70, Going Places.

Según la sinopsis oficial de la película, ésta “sigue a un trío de inadaptados cuya dinámica irreverente y cargada de sexo evoluciona para convertirse en una sorprendente historia de amor. Pero cuando se crea una enemistad entre ellos y un peluquero armado, su viaje se convierte en una huida constante de la ley”. Al parecer, también hay un punto de la trama sobre cómo es que Quintana fue tachado de pedófilo. Ah, y Pete Davidson también participa. Genial.

“Este parece ser un buen momento para lanzar una película transgresora sobre la estupidez de los hombres que intentan y fracasan, y vuelven a hacer su mejor intento por comprender y penetrar el misterio de las mujeres”, dijo Turturro en un comunicado el lunes. “Estoy ansioso por trabajar con Screen Media y llevar nuestro trabajo y al personaje de Jesús a la audiencia”.

Así que, ahí lo tienen. Esa secuela de Big Lebowski en realidad nunca sucederá, así que debemos agradecer que al menos vayamos a ver algo que esté relacionado. ¿La película The Jesus Rolls suena completamente extraña? Por supuesto. ¿Podría ser terrible? Potencialmente. ¡Pero quién sabe! Eso es solo, eh, tu opinión, hombre.