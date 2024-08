Lo que siempre quisiste preguntar a una Drag Queen

Este artículo fue publicado originalmente en VICE Suiza.

Tristan Eckert tiene un clóset envidiable. Todo su cuarto de huéspedes está dedicado a la ropa. No para él, sino para su alter ego drag, Ennia Face. El hombre de 38 años guarda en este espacio su extensa colección de costosas pelucas, medias veladas, corsés y tacones altos; todo lo que necesita para desempeñarse como la Sra. Face en las discotecas de Zurich. «Cuando recibo gente y entran en mi habitación drag, a menudo piensan que terminaron en una tienda de juguetes».

Su acto no está limitado al circuito de clubes nocturnos. Ennia Face también se puede reservar para eventos privados —como una fiesta de 50 años en la que ella servirá cocteles mientras está en patines—. Me encontré con Eckert en medio de su receso de almuerzo en su trabajo diurno —vistiendo maniquíes en una tienda minorista— para averiguar qué es lo que más le gusta sobre ser la Sra. Face, lo que sus papás piensan de su hobby y si esconder su pene por horas duele o no.

¿Cuánto cobras por un evento?

Tristan: Mi vestuario es muy caro, entonces para mí no vale la pena volverme drag por menos de 190 dólares. Sin embargo, invierto casi todo lo que gano en mi vestuario; con la peluca, maquillaje, zapatos, corsé, bata, ropa interior y medias, mi atuendo completo para una noche vale por lo menos entre 600 y 1000 dólares.

¿No eres el tipo de drag que solamente hace una caricatura de una mujer?

Bueno, para poder presentarme en un show, mi acto necesita estar completamente por encima de lo mejor. Estoy tratando de crear una ilusión aunque algunos atributos masculinos jueguen en mi contra —como mis hombros anchos y mis piernas más que delgadas—. Originalmente, los drags pudieron haber comenzado como una representación de estándares de belleza femeninos, pero la estética se ha desarrollado tanto con los años, que se destaca por sí misma como una forma de entretenimiento. Y también hay mujeres drags.

Tristan frente al escaparate donde están los maniquíes que viste.

¿Qué piensan tus padres sobre Ennia Face?

No estoy completamente seguro de por qué no hemos hablado de mi hobby en tanto tiempo. Pero salgo en un comercial de televisión suizo vestido de drag, y sé que cada vez que se transmite mientras alguno de ellos está viendo la tele, le grita al otro para que también lo vea. Eso es muy tierno. De hecho, ellos nunca me han visto en vivo, pero sería un poco incómodo para una pareja de 70 años estar en un club nocturno de tecno.

¿Siempre te ha gustado actuar?

Sí, pero no es algo que siempre haya tenido la oportunidad de hacer. En el colegio no éramos realmente alentados a explorar nuestras habilidades artísticas. Si tú tenías alguna clase de talento creativo, tenías que desarrollarlo en tu tiempo libre. La alegría que sentía de niño al estar en el coro, el teatro o un grupo de música, es la misma que siento ahora cuando actúo como drag.

De cierta manera, sí. Estar como drag bajo las luces brillantes de un club nocturno es muy divertido, pero intento sentirme así de bien conmigo mismo cuando estoy sentado al frente del televisor sin nada de maquillaje puesto. Como muchos adolescentes, mientras crecía, atravesé esa experiencia universal de sentirme feo y sin ningún lugar en el mundo. Pero ahora entiendo más sobre la vida y veo lo importante que es sentirte cómodo con lo que eres.

¿Cómo lidias con el vello de tu cuerpo?

Afortunadamente, tengo poquito vello. Pero uso el viejo truco de ponerme cuatro pares de medias veladas, una encima de la otra, para esconder los vellos de mis piernas. La primera capa es rosada opaca para balancear el color, las dos siguientes, se parecen a mi color de piel y la cuarta, tiene brillo. Esa combinación hace que mis piernas se vean suaves y tensas, como las de un maniquí.

¿Las personas para las que actúas te han tratado alguna vez como un objeto sexual?

Sí, pero yo sé cómo cuidarme. Estoy tan acostumbrado a que los borrachos intenten toquetearme que cuando pasa, simplemente me mantengo tranquilo y calmo la situación haciendo chistes de que eso les costará extra. Personalmente, yo no relaciono lo drag con algo sexual, entonces nunca lo voy a promulgar seriamente.

¿Te duele esconder tu pene?

No. Afortunadamente, la Madre Naturaleza hizo que sea bastante fácil para los hombres esconder sus penes. Tanto, que estoy seguro de que todos han escondido su pene en algún punto de su vida y han apretado sus piernas sólo para ver cómo sería no tener uno.

Mi método personal es bastante simple: Después de que me pongo esos cuatro pares de medias, cojo mi paquete completo y lo pongo en su lugar, justo ahí. Esas capas de nailon me dan todo el soporte que necesito. Aunque tengo que ser cuidadoso cuando me siento.

¿Cómo haces para ir al baño cuando haces de drag?

Sí, eso es bastante complicado. Generalmente, cuando estoy como drag, sólo tomo shots para ir menos seguido. Pero si definitivamente tengo que ir, entonces, dependiendo de la pinta, me tomo un receso de 45 minutos. Eso es más o menos lo que me demoro en deshacer, desabrochar y desenredar todo.

¿Qué cualidad tiene tu personaje drag que desearías tener en tu vida?

A Ennia Face se le facilita hablar con extraños y las personas parecen gravitar naturalmente cuando están cerca a ella. También hay algo cuando te pones tacones altos y corsé que te permite moverte con gracia y eso te hace sentir muy seguro.