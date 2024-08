Lo que siempre quisiste preguntarle a un creyente de la Tierra plana

Este artículo apareció originalmente en VICE Indonesia.

He aquí algunos hechos indiscutibles: La Tierra es redonda. Gira alrededor del sol. La gravedad mantiene a la Tierra y a los otros planetas en órbita, y nos mantiene aquí en la Tierra. Es por eso que las cosas caen al suelo.

Pero en 2017, ningún tema puede quedarse sin discusión. Quienes creen que la Tierra es plana quieren volver a una comprensión de la Tierra anterior a Copérnico. ¿Han visto esas viejas ilustraciones donde parece que la Tierra es un plato plano que descansa en un globo de nieve? Sí, es más o menos lo que creen estas personas.

Esta teoría de la conspiración alega que la Tierra es en realidad un disco plano rodeado por un anillo de hielo impenetrable que llamamos Antártida. En su opinión, nadie ha atravesado todo el ancho del continente en línea recta, por lo tanto, no hay ninguna prueba de que sea siquiera un continente. ¿Quién puede decir que la Antártida no es una pared de hielo dispuesta en forma de anillo alrededor de todo el borde del disco plano? Aunque, debo decir que este mapa de las exploraciones antárticas de Shackleton parece lo suficientemente recto.

Ahora bien, esta idea ha sido universalmente ridiculizada. El presidente de la Sociedad de la Tierra Plana ha sido llamado la «persona más irracional» del mundo. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama incluso se refirió a las personas que niegan el cambio climático como la Sociedad de la Tierra Plana. A nivel mundial, esta noción permite ver la ignorancia voluntaria y el rechazo a aceptar una montaña de evidencia científica.

Entonces, ¿quién demonios cree esto realmente? Mucha gente en Indonesia, al parecer. Esta teoría de la conspiración —un desastre de pseudociencia, afirmaciones de que sombrías cábalas globales nos están engañando con Photoshop, «ciencia falsa», y varios términos de slang científico (mal utilizado e incomprendido)— cumple con varios de los puntos sobre teorías de la conspiración en Indonesia, que casi parece hecha a medida de este país.

Pero los creyentes de la Tierra plana de Indonesia no son lo mismo que sus hermanos extranjeros. La asociación de la Tierra Plana de Indonesia rechaza a la Sociedad de la Tierra Plana como un grupo de dementes obsesionados con las viejas teorías conspirativas de la NASA. Los miembros de la asociación indonesia están obsesionados con el uso de la ciencia para probar su punto. Una conversación típica con uno de estos sujetos generalmente implica menciones de Aristóteles, Copérnico y Galileo Galilei antes de pasar a la teoría cuántica y la gravedad newtoniana.

Esto hace que sea realmente difícil hablar con ellos. Pero para el beneficio de nuestros los lectores, lo intenté. Me acerqué a Yudi, un profesional de las tecnologías de la información de Yakarta, quien dirige la página de Facebook de Flat Earth Indonesia, para ver si podía convencerme de que la Tierra es plana.

VICE: OK, entonces dices que la Tierra es un disco plano rodeado de hielo, y que todo ese hielo es la Antártida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que tantos exploradores pudieron cruzar el continente en el pasado?

Yudi: No existe el borde de la Tierra. Solo hay un borde de hielo que rodea el círculo; es lo que llamamos Antártida. ¿Por qué estamos tan seguros de que la Antártida no es un continente? Porque, hasta el momento, no existe una ruta de expedición humana que divida a la Antártida en dos, de un extremo a otro, en una sola línea recta. La línea siempre está doblada o curvada.

Entonces, si la Tierra es plana, ¿qué la sostiene? Solo podemos descubrirlo atravesando la Antártida por cualquier medio necesario. O tal vez si realizamos perforaciones hasta atravesar todas las capas de la Tierra, que hasta ahora sólo llegan a los 11.2 kilómetros.

Entonces no crees que la Tierra es redonda. ¿Qué hay de la gravedad?

La gravedad es un engaño. Hay una diferencia de masa entre una sustancia y otra. Esta interacción es lo que hace que ciertas sustancias sean «arrastradas» al suelo, a la Tierra. Pero al mismo tiempo, hay sustancias que son «empujadas» hacia arriba. La gente me pregunta: «¿Se supone que la Tierra está flotando en el espacio?» Quién sabe. No tenemos una foto de la Tierra desde tan lejos en el espacio. [Nota del editor: además de ésta.] La mejor que tenemos proviene de la Estación Espacial Internacional (EEI), y eso ni siquiera muestra a la Tierra como un todo, y mucho menos muestra una Tierra que está flotando en el espacio.

Espera, ¿no crees en la gravedad? ¿Qué hay de las mareas? La interacción entre la Tierra y la Luna demuestra que la gravedad existe.

Las mareas son causadas por la actividad del imán de la Tierra que está en el fondo del mar. Provoca el cambio de los niveles del mar. Entonces, ¿qué pasa con esta «teoría» de que las mareas son causadas por la luna y el sol? ¿Por la gravedad? Fácilmente se contrarresta por el mapa de mareas. Míralo. Si la teoría general es correcta, y la Tierra es realmente redonda, entonces el mapa de mareas se dividiría en cuatro áreas y en diferentes colores, con dos áreas en rojo-amarillo [marea alta] y las otras dos áreas en azul [mara baja].

OK, ¿y los eclipses lunares? Habrá un eclipse lunar parcial visible en Asia el próximo mes. ¿Cómo puede ocurrir un eclipse lunar si la Tierra es plana?

El eclipse lunar ocurrió debido a la Luna-x. Es probable que la Luna-x sea redonda, transparente o azul. Es un objeto del cielo que bloquea el sol. Esto también tiene que ver con los efectos de la dispersión de Rayleigh [ Nota del editor: es lo que hace que el cielo se vea naranja al atardecer o algo así].

Pero todos los demás planetas del sistema solar son redondos. ¿Por qué estás tan convencido de que la Tierra es plana?

¿Los otros planetas del sistema solar? No lo creo. Todos son estrellas con un fuerte resplandor que se observa desde la Tierra. Los resultados de la observación de primera mano siempre mostrarán un objeto brillante y borroso. El resto es solo software. Sólo busca « astēr planētēs«. [ Nota del editor: Quiere decir que la palabra «planeta» proviene de las palabras griegas «astēr planētēs» o «estrellas errantes«.]

Fernando de Magallanes viajó alrededor del mundo en un bote. Empezó en un punto y regresó al mismo punto exacto. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha hecho lo mismo pero con un avión. ¿No es esta la prueba de que la Tierra no es plana?

¿Qué tipo de herramientas de navegación usaron? ¿Fue una brújula en forma de bola? Trata de recopilar información sobre si la brújula en el sur de Australia tendrá una ligera inclinación cuando apunte hacia el norte. Si viajas alrededor de la Tierra usando una brújula que apunta hacia el norte, y vas directamente de este a oeste, entonces, lógicamente hablando, la ruta es circular. Esto es algo que muchas personas no entienden.

Muchos países enviaron satélites que orbitan la Tierra. Rusia y Estados Unidos tienen la Estación Espacial Internacional (EEI), y en todas las fotos podemos ver una Tierra redonda. ¿Por qué insistes en que es plana?

Los satélites y la EEI existen. Es sólo que la distancia entre ellos y la superficie de la Tierra es cuestionable. ¿Los satélites realmente orbitan la Tierra? ¿Qué pasa con la distancia máxima cuando los cohetes lanzan los satélites? Ahora, más que nunca, creo que las afirmaciones de que la altitud a la que se encuentran la EEI y los satélites es muy inexacta.

¿Qué hay de toda la evidencia pequeña y simple? Cómo cuando un barco aparece lentamente en el horizonte y luce pequeño.

Esto es causado por varios factores, algunos de los cuales son básicamente espejismos. Es un reflejo de la luz causada por la atmósfera a nivel del mar, donde parece que el barco está «apareciendo lentamente», pero también «flota» o incluso hay un efecto de «espejo inverso». También está el punto de fuga. Cuando miramos desde muy lejos no hay nada, pero cuando lo miramos a través del zoom de una cámara, es diferente. Recomiendo usar una Nikon Coolpix P900. ¿Por qué? Debido a la diferencia en el punto de fuga.

También piensas que el sol está situado a varios cientos de kilómetros de la Tierra. ¿No haría eso que el sol fuera extremadamente pequeño?

Déjame ponerlo de esta manera, si el sol es capaz de hacer que Saturno se vea desde la Tierra, ¿no deberíamos estar calcinados ahora mismo? Lógicamente hablando, Saturno es una estrella propia. Es único.

OK entonces. Solo una última cosa. ¿Qué pasa si vamos a la punta de la Tierra?

¿Te refieres a los bordes de la Tierra? Hasta el momento, nadie puede atravesar sus «puertas», que son las paredes de hielo de la Antártida. Aprendimos de los colonizadores que cuanto más avanzamos, más extremo se vuelve el clima.