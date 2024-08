Lo que siempre quisiste preguntarle a una azafata

Una vez concluida la pesadilla que son los viajes en avión en época de vacaciones, nos dimos a la tarea de platicar con los héroes sin capa de la temporada: las azafatas. Ellas mantuvieron nuestras bebidas siempre hasta el copete y nuestros asientos bien reclinados mientras despegábamos en tubos de metal llenos de influenza para visitar a nuestros familiares. ¿Pero qué sucede detrás de la delgada cortina una vez que todas las cenas han sido servidas?

Hablamos con «Betty», azafata de una aerolínea estadounidense famosa. Nos pidió que mantuviéramos su nombre en el anonimato para evitar ser despedida. Nos explicó que la vida de una azafata en la actualidad está lejos del glamour de la época dorada de las aerolíneas, aunque aún gozan de un poco de sexo, drogas y alcohol.

La entrevista ha sido editada para fines de claridad y extensión.

VICE: Tener que apagar los teléfonos celulares como medida de control es una pinche mentira, ¿cierto? ¿Existen más medidas o advertencias «placebo» o de protocolo?

Betty: Nadie apaga sus celulares. Ni siquiera yo. Todas las órdenes son preventivas. No tienes permitido ponerte de pie cuando el avión se acerca al tren de aterrizaje a pesar de que ir a tres millas por hora. ¿Qué es lo peor que podría pasar?

Supongo que en algún punto algo tuvo que pasar para que crearan esta regla. Al menos esa fue la excusa que nos dieron en la capacitación. En una ocasión me lastimé, porque nunca abrocho mi cinturón de seguridad y el aterrizaje fue un poco violento. Mi cabeza se golpeó contra el asiento de enfrente y me sentí mal por ello.

De todos modos, no apaguen sus celulares. A nadie le importa.

¿Cuál es la mejor forma de tener sexo arriba de un avión sin sufrir consecuencias? ¿Alguna vez te han propuesto hacerlo?

Esperar al servicio de comida, cuando todas las azafatas están en el pasillo. Todos están ocupados y a nadie le importa lo que pase a nuestras espaldas. Podría haber 10 personas en el baño y no darnos cuenta.

En los vuelos con aviones de dos pisos tienen azafatas cuyo único trabajo es sentarse a un lado del baño de abajo y asegurarse de que ninguna pareja entre. Pero en aviones más pequeños, las azafatas no están tan al pendiente como uno cree. Estamos distraídas con nuestros celulares en la parte trasera u ocupadas. No queremos estar cerca de los baños en ningún momento. Mucho menos si hay gente que tiene pensado tener sexo ahí dentro. Son asquerosos y sucios, pero sí es posible.

En cuanto a las personas que me lo proponen, jamás he aceptado. No es tan común como la gente cree. En realidad sólo me lo han propuesto tres veces en dos años. Le dan muchas vueltas al asunto. Siempre empiezan preguntando qué haría si alguien me lo propone o cómo reaccionaría.

¿Cómo te vengas o molestas a los pasajeros fastidiosos?

Por lo general los ignoro. No puedes hacer mucho, pero intento dejarles en claro quién manda en el avión al no darles jugo de naranja o dárselo con hielos cuando me lo pidieron al tiempo, ese tipo de cosas. Desafortunadamente, tengo que sonreír todo el tiempo y no verme molesta sin importar lo que pase.

¿Qué es lo que más suelen hacer los pasajeros fastidiosos y existe un lenguaje codificado de la industria para referirse a dichas situaciones?

Es increíble que la gente sea tan sucia en los aviones. No son conscientes de que están en un lugar público. Los baños de los aviones son los lugares más asquerosos que puedas encontrar. No hay manera de que las personas actúen así en sus vidas diarias, pero en cuanto suben a un avión empiezan a hacer tonterías.

No tenemos códigos. De hecho casi todo lo contrario. Somos muy descarados. A veces me preocupa lo directa que puedo ser cuando hablo con un pasajero. Algunas de nuestras azafatas son muy escandalosas y tengo que asomarme para asegurarme de que nadie se haya molestado.

Además de los baños, ¿qué es lo más asqueroso que hay en un avión que no sepamos?

El cafe. No tomen café en los aviones. Está hecho con la misma agua potable que corre por el sistema del baño.

Hace poco tuvimos que examinar el agua por miedo a contener E coli y los resultados fueron negativos. Así que eviten tomar té o café. El agua embotellada es la mejor opción.

¿Cuál es la mejor manera de obtener un mejor asiento o algunos beneficios?

Espera hasta que estés arriba del avión. Una vez que las puertas se cierren debes tener algo que darnos. Nos gusta negociar. Si me das dulces haré todo lo que me pidas. Si hay asientos disponibles en business class y no me afecta, o si hay asientos en primera clase y puedo degustar mi comida si te cambio a ese lugar, no hay problema. Siempre y cuando seas amable conmigo.

Sin embargo, así funciona conmigo. Hay azafatas que no son tan amables o fáciles. Pero si tienes con qué negociar, casi siempre dulces o tarjetas de regalo de Starbucks, entonces tienes ventaja.

¿Cómo le haces para no aburrirte en los viajes de mayor duración?

Juego a ver a qué pasajero salvo primero en caso de un aterrizaje de emergencia. Obviamente niños y adultos mayores serían los primeros, pero a veces es muy aburrido. Me pasó muchas horas imaginando cosas, también observo a los pasajeros y los coloco en situaciones imaginarias.

Si me gusta un pasajero, le ofrezco bebidas gratis o intento emborracharlos para ligar. Tengo cuatro o cinco horas para distraerme y probablemente jamás los vuelva a encontrar. A menos que te encuentren en internet que suele pasar.

¿Puedes darte cuenta cuando los pasajeros están drogados o drogándose en el avión? ¿Alguna vez has metido bebidas o drogas en horas de trabajo?

En una ocasión hubo un pasajero que revisó su dosis cocaína antes de despegar. Lo vi por coincidencia cuando sacó un papelito con lo que parecía era cocaína. Había otras personas a su alrededor y tuve que comentarle al capitán para no meterme en problemas en caso de que pasara a mayores. Se lo comenté cuando estábamos en pista y me dijo, «no nos vamos a atrasar por algo de cocaína».

Nunca he hecho algo así, jamás lo haría.

¿Qué es lo peor de tu trabajo? ¿Te agrada el aspecto corporativo?

No es tan elegante y lleno de glamour como solía ser o como se cree. Lo peor es el salario, especialmente al principio. Y si tienes que mudarte para volar con la compañía para la que trabajas tienes que vivir en un lugar muy pequeño con otras seis o siete personas. Muchos de ellos tienen entre 30 y 40 años y no es nada divertido llevarse con ellos.

La administración no es grandiosa, pero es muy aparte porque no convives con ellos todos los días.

¿Tienes anécdotas de celebridades que hayas conocido en las alturas?

En una ocasión, un rapero muy famoso iba tan drogado que ni siquiera podía abrocharse el cinturón de seguridad. Se quedó dormido y tuve que acomodarlo para asegurarlo.

