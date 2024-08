Los millennials y sus padres describen cómo es seguir viviendo juntos

Salir de tu recámara de la infancia y mudarte a un departamento criminalmente repugnante que compartas con tus compañeros debería ser un rito de iniciación elemental para todos los jóvenes. Pero gracias a una crisis de vivienda y alquiler causada por los arrendatarios explotadores y las políticas gubernamentales negligentes, muchas personas en sus veinte años sólo pueden soñar con hacer su primera gran fiesta en casa. En lugar de eso, se ven obligados a atenerse a las comodidades del hogar, en vez de disfrutar de la libertad que conlleva mudarse. En noviembre de 2016, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido encontró que 3.3 millones de personas de entre 20 y 34 años todavía viven en sus hogares familiares, un incremento de 618,000 en los últimos 20 años.

Hablamos con cinco millennials y sus padres, todos de diferentes partes del mundo, para descubrir cómo es para ellos seguir compartiendo el hogar. Aprendimos acerca de cómo dividen las cuentas y las tareas domésticas, y si es agradable devolver una fecha***.

Frederic, Bettina y Lutz – Alemania

Frederic (derecha), con sus padres, Bettina (izquierda) y Lutz (en medio). Foto de Lea Albring.

Después de graduarse, Frederic (25) regresó a vivir con sus padres en Colonia.

¿Por qué sigues viviendo con tus padres?

Frederic: Me mudé a los 20 años cuando empecé la universidad. Realmente necesitaba esa independencia, así que cambié mi pequeña habitación en casa de mis padres en Colonia por un departamento en la ciudad. He estado viviendo con mis padres desde que me gradué en junio. Tomé la decisión de regresar a casa porque tenía sentido económicamente hablando. Actualmente estoy haciendo mi maestría, y podría cursar un semestre en el extranjero, así que definitivamente no vale la pena que consiga un departamento si me iré de nuevo en un año.

¿Ayudas en casa?

Frederic: Nos tratamos como compañeros de departamento. Por ejemplo, cuando comemos juntos, nos turnamos para cocinar. Por supuesto, hay muchas ventajas: por ejemplo, el refrigerador siempre está lleno y hay comida casera de mi madre.

Bettina: Mi esposo trabaja en Berlín durante la semana, así que me alegra tener a mi hijo aquí. Pero hago el esfuerzo de no procurarlo demasiado y hacer todo por él. Solía limpiar los platos sucios de Frederic, pero ahora le dejo una nota o le envío un mensaje de texto como recordatorio.

¿Qué piensan tus amigos de que vivas con tus padres?

Frederic: La mayoría de ellos lo entiende completamente. Más bien es al revés, en realidad, la gente solía preguntarme por qué vivía solo si mis padres vivían tan cerca.

Lutz: Cuando asistí a la universidad hace 30 años, todos querían ser libres y alejarse de casa lo más pronto posible. Ahora la mayoría de mis amigos tienen a sus hijos viviendo con ellos.

¿Hay algo que te moleste de vivir con tus padres?

Frederic: Como estudiante, tengo mi propio ritmo diario. Normalmente me quedo despierto hasta más tarde que ellos y me gusta escuchar música. Eso no es sólo un problema para mis padres, sino también para nuestros vecinos. Pero no espero poder hacer lo que yo quiera. Vivir juntos significa ser considerado, y eso no sería diferente si viviera con mis compañeros.

– Lea Albring

Jonathan, Joe y Maria – Canadá

Jonathan (en medio), con sus padres Joe (izquierda) y Maria (derecha). Foto de Sean Acklin Grant.

Jonathan (23) aún vive con sus padres en Ontario para ahorrar dinero mientras hace una carrera en la música.

¿Qué te llevó a decidir quedarte en casa?

Jonathan: Cuando comencé la universidad, lo más sensato era quedarme en casa y ahorrar dinero, en lugar de acumular deudas y agobiarme por las cuentas. Ahora que ya me gradué y trabajo medio tiempo, puedo concentrarme en mi sueño de ser productor musical, sin necesidad de tener un trabajo de tiempo completo. Me causó una gran sensación poder tomar el dinero de mi beca de maestría y meterlo al banco, sin tener que preocuparme por gastarlo en comida o alquiler. Con suerte, lo ocuparé en algo que valga la pena, como pagar el depósito de una casa.

¿Cuáles son los pros y los contras de tener a Jonathan en casa?

Joe: Realmente no hay contras en esto: es una gran compañía. Cuando cocinas para dos, cocinar un poco más para un tercero no es un gran problema. Las cuentas no son mucho más grandes de lo que serían si sólo viviéramos aquí nosotros dos.

Maria: Afortunadamente, no es un chico desordenado.

Jonathan: Es decir, no todo es miel sobre hojuelas. Creo que siempre habrá momentos en que peleemos, pero nunca ha sido algo realmente insuperable.

¿Qué piensan tus amigos de que todavía vivas con tus padres?

Jonathan: Muchos de ellos están en la misma situación que yo en este momento. Para ser honesto, algunos de mis amigos que se han visto obligados a vivir por su cuenta parecen resentir el hecho de que yo tenga una red de seguridad. Mis amigos saben que me mudaré cuando sea el momento adecuado.

Joe: Conocemos a padres que han sacado a sus hijos de casa a los 16 años. Si Jon fuera un chico perezoso, que fumara y bebiera mucho, definitivamente consideraríamos echarlo de casa si pensáramos que eso le ayudaría a darle dirección a su vida.

Maria: Él sabrá cuando sea el momento adecuado; no quiero que se estrese porque no le alcanza para el alquiler o la comida.

¿Qué hay de tener fiestas o traer chicas?

Jonathan: Bueno, de cualquier forma, nunca he sido de los que traen chicas, así que eso no ha sido un problema. Soy más del tipo de persona que tiene una relación seria que del que busca tener muchas chicas. Además, me gusta la idea de salir a una fiesta a casa de amigos y luego volver a la comodidad de mi propio hogar.

Maria: Queremos que tenga una vida. He tratado de que haga más fiestas, pero nunca quiere.

– Moses Montrezza

Melania y Mirela – Italia

Melania (izquierda) con su mamá Mirela (derecha). Foto cortesía de Melania.



Melania (24) regresó a vivir con su madre a Roma después de perder sus ingresos estables.

¿Cómo es que volviste a vivir con tu madre?

Melania: Ya no tengo un trabajo estable, así que carezco de ingresos estables y me es difícil pagar mis cuentas. La mayoría de mis amigos todavía viven en casa de sus padres, así que realmente no me avergüenza.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en casa de tu mamá?

Melania: Aunque mi mamá puede ser molesta a veces, definitivamente he tenido compañeros de departamento peores. Ambas contribuimos con las tareas del hogar, por lo que todo es bastante justo.

Mirela: Sí, es bueno tener ayuda cuando la necesitas, y también es bueno como padre tener la oportunidad de participar en la vida de tu hijo. Desafortunadamente, mientras trata de construirse una vida, por lo regular no tiene mucho tiempo para mí.

Melania: Esto es justo lo que la mayoría de los padres viven cuando sus hijos comienzan a crecer.

¿Cuándo crees que puedas mudarte?

Melania: ¡Tan pronto como sea posible! Pero cada vez que pienso que estoy al final del túnel, sucede algo que arruina mis planes.

Mirela: Pronto, espero. No es que no la quiera cerca, es sólo que eso significaría que ha encontrado su propio camino en la vida y sería una muestra de estabilidad.

Hay un término italiano, «bamboccioni» (bebés grandes), que hace referencia a una persona de veintitantos años que todavía depende de sus padres. ¿Crees que te describe?Melania: Bueno, en cierto modo, sí, pero no me veo viviendo así para siempre. En Italia tenemos un gran problema de desempleo y de viviendas poco asequibles, por lo que mi situación no es tan extraña. Pero sí me siento muy rezagada del punto donde debería estar.

– Matteo Contigliozzi

Simon, Amanda e Ian – Australia

Simon (en medio) con sus padres, Amanda (izquierda) e Ian (derecha). Foto cortesía de Simon.

Simon (26) es un estudiante de economía de Melbourne. Espera poder mudarse de casa de sus padres para el próximo nuevo año.

¿Qué te hizo decidir quedarte en casa?

Simon: La conveniencia, básicamente. Ha sido muy fácil. Me llevo bien con mis padres. A muchas personas que conozco sus padres lo vuelven locos, porque aún los tratan como si tuvieran 15 años. Pero ése no es mi caso.

Dicho lo cual, tengo muchas ganas de mudarme en cuanto termine mi maestría el próximo mes y empiece a trabajar en mi primer empleo formal este próximo nuevo año. Ha sido bueno pero estas cosas tienen sus límites. Además, la fase de chico soltero parece divertida y quiero hacer todo eso antes de que todos mis amigos se casen y se vuelvan aburridos.

¿Hasta qué punto el precio de compra o alquiler es un factor determinante en esto?

Es algo a considerar, pero no un factor decisivo. Desde que terminé la preparatoria, trabajé tiempo completo durante cerca de cuatro años y en ese tiempo pagué una renta en casa con una tarifa comparable a la que habría costado alquilar una habitación en los suburbios. Probablemente tendría suficiente para el depósito de un departamento, pero me gaste mis ahorros en viajar durante un año, incluyendo el semestre de intercambio en Reino Unido. Aún no sé si fue una buena jugada, pero definitivamente parecía una buena idea en ese momento.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir con tus padres?

Hay muchas ventajas. Para empezar, viven en una parte realmente muy linda de Melbourne. Pasarán décadas antes de que yo pueda costear algo así de remotamente impresionante. Hay mucho espacio y no es difícil tener algo de privacidad. También estoy a 10 minutos caminando de las tiendas, la playa, la estación de tren y algunos bares y pubs. Cuando comparas esto con vivir en un basurero con un par de personas que encontraste en internet, no hay nada qué pensar. Ah, y las comidas caseras, por supuesto. No soy mal cocinero, pero mi repertorio es mucho más limitado que el de mis amigos. Son excelentes cocineros

Realmente no hay muchas desventajas. Durante siglos, parecía ser que era lo que todos hacían. Aunque ahora siento que estoy presionando los límites de la aceptabilidad. Cuando llego tarde, por lo general me apresuro para llegar antes del amanecer y evitar la vergüenza de llegar a casa después de que mis padres se despiertan. Conozco a algunos tipos que simplemente dicen que «se quedaron en casa de un compañero» y llegan a mediodía en una condición deplorable. Al parecer, sus padres se lo creen. Qué ingenuos, nadie tiene pijamadas a los veinte años.

¿Cómo es para ustedes, Amanda e Ian?

Amanda: No he tenido que pasar por el dolor de que Simón se mude y pierda esa conexión con él que desaparece con la distancia. Además, es bueno que ahora nos podamos relacionar con él a un nivel más adulto.

Ian: Sí, aunque ahora cuando tiene problemas, estos son más complejos que cuando era niño.

¿Qué piensan tus amigos de que vivas en casa de tus padres?

Simon: En realidad no hablamos de eso. Entre mis amigos, probablemente haya una división bastante pareja entre los que todavía viven con sus padres y los que no. Tal vez sea algo muy reciente que ahora yo sea parte de la minoría. Aun así, si creyeran que es patético, estarían siendo muy educados al respecto y ellos no son muy educados que digamos. Entonces, sólo puedo concluir que realmente no lo han notado.

Cuando se trata de chicas, realmente las opiniones son variadas. Curiosamente, las más jóvenes generalmente piensan que llevo mucho tiempo viviendo con mi padres. Pero son jóvenes e idealistas. Probablemente yo lo fui alguna vez, luego llega la realidad y te despiertas a los 26 años viviendo en casa de tus padres.

– Julian Morgan

João, Raúl y Margarida – Portugal

João (izquierda) con sus padres, Raul (en medio) y Margarida (derecha). Foto cortesía de João.

João (30) disfruta vivir en casa de sus padres en el pequeño pueblo de Sismaria porque es asequible y conveniente para su trabajo.

¿Qué te llevó a decidir quedarte en casa de tus padres?

João: Trabajo con mi papá en una fábrica que está a sólo dos minutos a pie de nuestra casa, lo cual es muy conveniente. Por supuesto, en algún momento me gustaría mudarme de nuestro pequeño poblado para ir a una gran ciudad, pero, por ahora, mudarme simplemente no vale la pena. Además, en realidad me gusta vivir aquí, el paisaje es hermoso y estoy a sólo 10 minutos de la playa.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener a su hijo viviendo con ustedes?

Raúl: Nos encanta tenerlo cerca, es una muy buena compañía. Realmente no le veo ninguna desventaja al arreglo.

Margarida: Mi esposo y yo apoyaremos cualquier decisión que tome. Si un día decide irse, estará bien. Tiene derecho a vivir su propia vida. Pero nunca lo echaremos. Sin embargo, debo admitir que estaré emocionada cuando encuentre a alguien especial y se mude con ella.

¿Y tú, João, cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de vivir con tus padres?

João: Además de lo conveniente que es para ir a trabajar, es muy fácil vivir con mis padres. No son del tipo de personas que imponen reglas sólo porque sí. Obviamente, en algún momento, y siempre estoy pensando seriamente en qué momento debe ser, querré tener mi propio espacio.

¿Qué piensan tus amigos al respecto?

João: La mayoría de ellos todavía viven en casa de sus padres, por lo que no pueden burlarse de mí. Creo que vivir en un pequeño poblado hace la diferencia. Al menos por aquí, las personas tienden a quedarse más tiempo en casa de sus padres. Realmente no tiene sentido gastar dinero mudándote a la ciudad si no es necesario. Los departamentos ahí son más pequeños, aunque tienes más privacidad. Pero en este momento no es algo que me moleste.

¿Cuándo planeas mudarte?

João: Quizás el año que viene, pero no sé a dónde irme. La distancia a mi trabajo es muy importante, y la fábrica está aquí. No estoy seguro de poder tolerar recorrer largas distancias.

– Pedro Miguel