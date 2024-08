Los recuerdos privados no existen en el nuevo trailer de ‘Black Mirror’

Luego de estrenar un tráiler bastante críptico para la cuarta temporada de Black Mirror en agosto, Netflix se ha dedicado a crear más y más expectación para su próxima tanda de episodios distópicos con un puñado de trailers nuevos. El domingo, la plataforma de streaming acompañó a su trailer «Arkangel», dirigido por Jodie Foster, con un avance llamado «Crocodile», el cual se adentra en el poder de los recuerdos inestables.

De acuerdo con IndieWire, el episodio tiene lugar en Islandia y sigue de cerca a una joven mujer en su búsqueda por reunir los recuerdos de las personas en torno a un incidente traumático. Pero ya que los recuerdos suelen ser subjetivos, sus entrevistados conocen por primera vez «un nuevo dispositivo que puede acceder a las impresiones sin filtro de los eventos».

«Crocodile» no es el primer episodio de Black Mirror que explora la privacidad y la exactitud de los eventos que recordamos. «The Entire History of You» de la primera temporada se adentra en un mundo donde las personas pueden grabar, borrar, y volver a ver sus recuerdos; avance tecnológico que termina destruyendo un matrimonio.

La cocreadora de Black Mirror, Annabel Jones, comentó para The Independent que «Crocodile» toma lugar «en un futuro cercano donde los recuerdos ya no son privados y pueden ser extraídos; a veces de forma útil. Es muy diferente a ‘The History of You’ porque los recuerdos no son exactos, son rememoraciones en lugar de grabaciones».

Al parecer, los nuevos trailers para la cuarta temporada son parte de la celebración «13 días de Black Mirror» de Netflix, y por lo mismo se espera que haya un flujo de nuevos avances en los próximos días. A pesar de que los breves videos nos dan una probadita de los horrores que nos esperan en la nueva temporada, los creadores de la serie siguen sin mencionar cuándo se estrenará la serie. De acuerdo con The Independent, es muy probable que salga al aire a finales de este año.

Hasta entonces, nos conformaremos con meras especulaciones.