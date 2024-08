Los YouTubers harían cualquier cosa por obtener seguidores

Este youtuber mexicano reseña quesos para gente a la que no le gusta el quesoYouTube se ha convertido en una norma para todos —especialmente para cualquier persona con 25 años o menor— cuando nos obsesiona cierto contenido de nuestra preferencia. ¿Maquillaje? Sin problemas. ¿Desempacar artículos? Listo. ¿Videos ASMR? Ahí está. Es fácil obsesionarse con las aparentes vidas mundanas de otros que se graban hasta el cansancio, pero cuando esos «otros» cruzan el más delgado de los límites es momento de revaluar la utilidad del ecosistema cultura.

Aunque en ocasiones YouTube ha funcionado como una ventana para que los jóvenes puedan expresarse —sobre todo cuando se trata de construir comunidades para grupos marginales o poco representados—, las estrellas de esta plataforma ganan ridículas cantidades de dinero con el material digerible e inventado de sus vidas: desafíos al estilo de Jackass, preguntas y respuestas con sus mejores amigos, videos intentando retos, e incluso un recorrido de su día a día. La generación que está siendo moldeada por YouTube está destinada a alcanzar su punto más alto tarde o temprano, pero la fiebre de los fans prospera siempre y cuando el objeto de su afección pueda seguir proveyendo.

Lo cual nos lleva, inevitablemente, a hablar de Logan Paul. Como YouTuber que goza de inmensa fama, Paul decidió, a finales de 2017, subir un video de sus vacaciones en Tokio, y contrató a un guía local para poder visitar el Bosque Aokigahara con sus amigos.

Paul afirma que él y sus amigos querían explorar el lado sobrenatural del bosque, pero el lugar es bien conocido porque la gente suele acudir ahí para suicidarse. Es, sin duda, el lugar menos apropiado para visitar con tus amigos. No conozco a Paul y tampoco sé lo que pasó por su mente cuando decidió entrar a ese lugar, pero hay algo que me queda claro: él y los demás se encontraron a una persona que, al parecer, había atentado contra su vida. El diario Independent preservó parte del video que Paul eliminó de su canal, donde se le ve horrorizado por haber encontrado a una persona muerta.

A pesar del horroroso y lamentable descubrimiento, Paul eligió editar el video y subirlo a YouTube. Además promocionó el video como suele hacerlo en su canal, sin mostrar compasión o decencia por un acto lamentable. Paul se vio obligado a ofrecer dos disculpas insuficientes.

El comportamiento de Paul no es de sorprenderse si estás familiarizado con su material plagado de estupideces. Surgido de Vine antes de cambiarse a YouTube, Paul (y su hermano Jake) ganaron sus millones haciendo bromas y payasadas para complacer a su legión de seguidores. Su video más reciente «Why 2017 Was the Best Year of My Life» («¿Por qué el 2017 fue el mejor año de mi vida?») es un recuento de las bendiciones materiales de las que se ha hecho gracias a su fama, entre ellas su mansión de 6.5 millones de dólares, un Rolex, y un (horrible) auto llamado «The Yeti».

Más adelante en el mismo video, Paul cuenta cómo fingió su vida y la vez que se metió en problemas con las autoridades italianas por intentar volar un drone sobre el Coliseo de Roma. Aunque todavía queda ver cómo se verá afectada su carrera con su más reciente escándalo, existe suficiente evidencia para decir que este tipo de comportamiento sólo hará que la gente lo ame más. ¿Qué razón tiene para detenerse?

Después de algunos días de relativo silencio, YouTube publicó un comunicado oficial a principios de esta semana condenando el comportamiento de Paul. «Muchos de ustedes se han frustrado por nuestra falta de comunicación en los últimos días. Están en su derecho. El suicidio no es un juego, ni tampoco debería ser una razón para generar visitas. El canal violó las reglas de nuestra comunidad, y estamos considerando las consecuencias. Nos ha tomado algo de tiempo responder, pero hemos estado escuchando todo lo que han dicho. Sabemos que las acciones de una persona pueden afectar a todo una comunidad, así que pronto compartiremos con ustedes los pasos que tomaremos para asegurarnos que videos como este nunca vuelvan a circular [en la plataforma]».

Desde el incidente, Paul ha sufrido serias consecuencias por sus acciones: se le eliminó del popular show de YouTube Red, Foursome, además del programa Google Preferred (el cual afectará la forma en que las marcas se promocionan en su canal), y YouTube frenó todos los proyectos que tenía con él.

Paul no es la única estrella de esta plataforma que ha sido adorado a pesar de involucrarse en serios escándalos. PewDiePie intentó excusarse al usar lenguaje racista y antisemita en sus videos; a principios de semana, el YouTuber, Shane Dawson, fue acusado de pedofilia luego de que saliera a la luz un episodio de un podcast donde dice que una niña de seis años le parece «sexy»; el exitoso YouTuber, DaddyOFive, construyó su canal a base de «bromas» a sus hijos que provocaron que muchos se preguntaran si no se trataba de abuso infantil en lugar de entretenimiento.

Quizás Paul es quien ha sufrido una caída más evidente luego de su más reciente escándalo. Sin embargo, las respuestas de YouTube en el pasado sobre este tipo de episodios ha sido irregular. En el caso de PewDiePie, su alianza con un estudio de YouTube propiedad de Disney y su reality show, Scare PewDie Pie, fueron cancelados; YouTube aún no se ha pronunciado respecto a la controversia de Shane Dawson; DaddyOFive perdió la custodia de sus hijos, luego de que él y su esposa enfrentaran cargos por negligencia de un menor, pero YouTube nunca ofreció una respuesta oficial.

En general, la cultura de YouTube no parece recibir una supervisión adecuada hasta que es demasiado tarde. Cuando el contenido asociado con la plataforma se opone a los niveles básicos de la decencia en la sociedad, necesitamos cuestionarnos en primer lugar si debería existir. Piénsalo de esta manera: si alguien te mostrara un cadaver, llamarías a la policía en lugar de grabarlo con tu celular. ¿Por qué no hacer que los YouTubers se atengan a los mismos estándares?

Sigue a Allie Gemmill en Twitter.