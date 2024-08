Luke Skywalker pierde el control en el nuevo trailer de ‘Star Wars: The Last Jedi’

Lucasfilm lanzó un nuevo avance de Star Wars: The Last Jedi en YouTube el martes por la mañana, arrojando un poco de luz sobre el enfrentamiento que hay entre el ermitaño maestro Jedi Luke Skywalker y su nueva discípulo, Rey, el cual vislumbramos en clips anteriores.

El nuevo trailer se enfoca en la reacción de Luke ante una visión que Rey tiene mientras entrena. Ella dice que ve: «Luz, oscuridad y algo más. Me está llamando», y Luke pierde el control por completo. Le grita que se resista a lo que sea que perciba que la está llamando, luego ella hace que se abra la tierra en los acantilados donde están parados. No nos extraña que aparentemente Rey visite a Kylo Ren en busca de consejo, ya que su maestro necesita desesperadamente tomarse unos tranquilizantes.

Videos by VICE

Relacionados: Esta decoración de Star Wars para Halloween los hará sentirse avergonzados

Las visiones de Rey de luz y oscuridad se mezclan con rostros familiares, la mayoría provenientes de las escenas de ese primer y épico trailer o del adelanto lanzado a principios de mes. El Stormtrooper, Finn, convertido en parte de la resistencia se enfrenta al Capitán Phasma de la Primera Orden, el piloto estrella Poe Dameron ve unas explosiones en el espacio, vemos al Líder Supremo Snoke extender su mano, y a la General Leia Organa mirar hacia la distancia, quizás a Kylo Ren, quien podría tener que decidir si hace o no explotar la nave de su madre, si es que nos basamos en las implicaciones de un trailer previo.

Falta menos de un mes para que The Last Jedi llegue a los cines y el enfrentamiento entre Luke y Rey quede aclarado por completo. Aunque lo más probable es que tenga que ver con su método de enseñanza en el que le grita: «¡No, no, no!», justo al oído para transmitirle su mensaje.

Star Wars: The Last Jedi se estrena en cines el 14 de diciembre de 2017.