Mira a este macho alfa pelear con un joven porque levantaba pesas

Hay una regla en todos los gimnasios que básicamente dice lo siguiente: a menos de que le adviertas a alguien que accidentalmente podrías golpearlo con una barra, por el amor de Dios no interactúes con nadie.

Nadie quiere hablar contigo, y tú no quieres hablar nadie. Pero esta regla sagrada es la que un hombre, a quien puedo describir con toda seguridad como un gran idiota, en Montreal no siguió cuando decidió defender en voz alta el honor de su gimnasio yendo tras un adolescente que levantaba pesas.

Charles-Antoine Lalonde, un joven de 19 años que ha estado trabajando con un entrenador de levantamiento de pesas en línea, estaba filmando su entrenamiento para una crítica posterior. El chico estaba dejando caer sus pesas en unas rejillas especiales para ello y aparentemente eso resultó demasiado molesto para otro hombre.

Entonces, al escuchar el sonido de las pesas al caer (que, de nuevo, era un sonido normal para un gimnasio), este hombre llega intempestivamente y hace que el joven Lalonde suelte las pesas, tambaleándose hacia atrás con una mirada de confusión en el rostro al ver a este hombre acercarse y agredirlo . El hombre, quien no era empleado del lugar, le dice insistentemente y cada vez más fuerte «estás afuera», como si fuera la única frase que se supiera.

«Estás fuera, ¿entiendes lo que te acabo de decir?», le grita el hombre. El chico también comienza a gritarle y esto solo enfurece aún más al tipo, quien le grita aún más fuerte «estás fuera» y lo toma del hombro empujándolo. Los dos forcejean un poco y el hombre empuja al chico con bastante fuerza con ambas manos. Al final, Lalonde toma su cámara y se va.

Como alguien que ha asistido al gimnasio recientemnete, siento que me molesta un poco el ruido de los gimnasios. Pero no en este caso, Lalonde ni siquiera está gruñendo ni nada de eso, simplemente está dejando caer las pesas sobre las rejillas especiales: es ruidoso y un poco molesto, pero no es el fin del mundo. El ruido de las pesas siempre, SIEMPRE, es mejor que los gruñidos que luego hacen los tipos como si fueran estrellas porno llegando al clímax. De cualquier forma, el tipo que decidió que la mejor manera de mantener su gimnasio en silencio era ir y gritarle a un chico de 19 años y armar toda una escena, es quien realmente perdió.

Lalonde envió el video del incidente a Pete Rubish, su entrenador, quien lo publicó en su página de YouTube. Desde que lo subió, lo han visto más de 2,000,000 veces. Rubish, en declaraciones a la Gaceta de Montreal, describió al hombre como «un bravucón» cuyas acciones fueron irrespetuosas y «algo peligrosas».

«Creo que todo se reduce a que el tipo eligió a alguien que creyó que sería un objetivo fácil», dijo. «Creo que eso es lo que provocó el conflicto. Es un ejemplo clásico de alguien que no se enfrenta con alguien de su tamaño».

El dueño de Buzzfit, el gimnasio en el que ocurrió todo, le dijo a The Gazette que el hombre fue expulsado del gimnasio y que un empleado que no intervino fue suspendido durante dos semanas. Lalonde dijo que Buzzfit le ofreció una membresía de un año, pero que la rechazó porque no se disculparon y solo se la ofrecieron cuando el video se volvió viral. Además, Lalonde le dijo a Rubish que planea ir a la policía y denunciar al hombre que lo agredió.

Sin embargo, al final del día, todo salió bien para Lalonde, quien recibió mucho apoyo por parte de la comunidad de levantamiento de pesas y una membresía gratuita en un popular gimnasio de levantamiento de pesas. Aquí, le dijeron, puedes hacer tanto ruido como se te dé la gana.

