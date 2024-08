La mala actuación de esta esquiadora en las Olimpiadas es inspiración pura

No he estado siguiendo de cerca los Juegos Olímpicos de Invierno este año. Incluso la histeria sobre si los campeones canadienses de patinaje artístico Tessa Virtue y Scott Moir están teniendo sexo no ha llamado mi atención.

Pero mientras estaba sentada en la oficina una mañana lluviosa después de un largo fin de semana, pensando en lo que estaba haciendo con mi vida y sintiéndome exasperada por tener que escribir un artículo, la extremadamente mediocre carrera de esquí freestyle olímpico de Elizabeth Swaney —en la que no realizó un solo truco mientras descendía por el medio tubo— llamó mi atención.

Videos by VICE

«¿Qué puede hacer ella aquí en Pyeongchang?», preguntó un comentarista en un video del breve y básico recorrido de Swaney publicado en Youtube. Aunque la respuesta fue «no mucho», otro comentarista intentó describir la carrera con los siguientes términos coloridos:

«Solo está subiendo a la parte superior de la pared, haciendo estos grabs, el grab seguro que verán allí… Cruzando hasta la parte superior de la pared, mostrando a los jueces que ella puede descender por este medio tubo con limpieza».



Swaney, de 33 años, quien representa a Hungría en los juegos, aparentemente clasificó para los Juegos Olímpicos mediante un engaño al sistema: asistió a eventos mundiales que presentaban menos de 30 competidores y esencialmente trató de no caerse. De acuerdo con Deadspin, Swaney asistió astutamente a un evento de halfpipe en China en diciembre cuando competidores más serios estaban en una competencia diferente en Colorado.

Las imágenes de la carrera olímpica de Swaney en el medio tubo se han vuelto virales, y le están lloviendo las críticas por su desempeño mediocre. Pero en realidad creo que la idea de que una mujer falle es un cambio agradable. A veces no caer sobre nuestros traseros es lo mejor que podemos esperar.

Sigue a Manisha Krishnan en Twitter .