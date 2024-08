Margot Robbie interpretará a Sharon Tate en la película de Tarantino sobre Manson

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La lista de actores para la película de Tarantino sobre los asesinatos de Manson se acaba de llenar un poco más. El martes, Margot Robbie anunció que protagonizará Once Upon a Time in Hollywood, confirmando por fin el rumor de que interpretará a Sharon Tate, la actriz principiante, embarazada y esposa de Roman Polanski que fue brutalmente asesinada por los seguidores de Manson en 1969, dentro de su casa en Cielo Drive, informa Deadline.

Videos by VICE

«Tarantino es uno de mis directores favoritos», le dijo la actriz a IndieWire a principios de esta semana. «Desde que tengo memoria, he sido una gran fan de Tarantino». En cuanto a la idea de interpretar el papel de Tate, Robbie dijo que siente «una responsabilidad con cada personaje que interpreto, ya sea de ficción o de la vida real, de interpretarla bien, con sinceridad y comprendiendo su viaje emocional».

Robbie es la tercera actriz importante en firmar para la novena película de Tarantino junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quien interpretará a Rick Dalton, un ex-estrella del Western y vecino de Tate, y su doble, Cliff Booth, respectivamente. Pero al parecer pronto se agregarán más al reparto.

Relacionados: Leonardo DiCaprio protagonizará la película de Tarantino sobre Manson

Según Deadline, Tarantino está buscando a Burt Reynolds para el papel de George Spahn, el viejo ciego y propietario de Spahn Ranch. Spahn Ranch era un lugar extinto del Western donde Manson instaló su comuna, y según los informes, mantenía feliz a Spahn con sus jóvenes seguidoras, y ya que los personajes de DiCaprio y Pitt son actores del Western sin trabajo, la conexión de Spahn parece natural.

Otros de los actores en espera de Tarantino son Tim Roth y Michael Madsen junto con Kurt Russell, quien protagonizó Hateful Eight y la película de Tarantino, Grindhouse, pero aún no se sabe a quien interpretaran.

Ninguno de ellos parece particularmente adecuado para interpretar a Manson, así que tal vez Tarantino esté planeando mantenernos en suspenso como en Pulp Fiction y nunca darnos ni siquiera una pista de quien será Charlie. El año que viene lo sabremos con certeza, cuando Once Upon a Time en Hollywood llegue a los cines el 9 de agosto de 2019.

Sigue a VICE en Twitter .