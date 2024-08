Martin Shkreli renunciará a su valioso álbum del Wu-Tang Clan

El lunes, un juez federal ordenó a Martin Shkreli pagar 7 millones 360,000 dólares al gobierno de Estados Unidos, lo que significa que tendrá que vender Once Upon a Time in Shaolin: el álbum único del Wu-Tang Clan que compró por 2 millones de dólares en 2015. Shkreli, quien se hizo famoso como «el hombre más odiado de Estados Unidos» después de subir en más del 5,000 por ciento el precio de un medicamento, también tendrá que entregar una cuenta de corretaje valorada en 5 millones de dólares, un álbum ultra raro de Lil Wayne y una pintura de Picasso, informó MSNBC.

El hombre de 34 años fue declarado culpable de fraude en agosto por gastar el dinero de la gente, mentirles sobre ello y luego saquear su propia compañía farmacéutica para devolverles la suma. Aunque aparentemente obtuvo alrededor de 7 millones 360,000 dólares de esta maniobra, el gobierno no pudo ubicar ninguno de esos fondos específicos. Un agente del FBI presentó un documento judicial en noviembre en el que exponía la intención de la agencia de sortear el obstáculo al perseguir algunas de las posesiones costosas de las que Shkreli había alardeado en los medios. El juez Kiyo Matsumoto finalmente dio el visto bueno a ese plan el lunes. No está claro qué hubiera pasado si Shkreli no hubiese permitido que los reporteros fotografiaran su álbum del Wu-Tang Clan o no los hubiera invitado a su casa, donde pudieron ver que era dueño de un Picasso.

También vale la pena señalar que el álbum del Wu-Tang Clan podría no valer la cantidad que Shkreli pagó por él. Bloomberg cuestionó su autenticidad en septiembre, y cualquier objeto de colección vale solo lo que alguien está dispuesto a pagar. De todos modos, los activos sustitutos entregados no tiene valor en ninguna multa o restitución que el juez pueda imponer posteriormente a Shkreli.

Aunque en el pasado se dijo que no temía ir a prisión, las directrices muestran que Shkreli podría pasar una década o más tras las rejas. Su sentencia será dictaminada para el 9 de marzo en la corte federal de Brooklyn.



